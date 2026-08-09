Giá Adventure Gold hôm nay

Giá Adventure Gold (AGLD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1681, biến động 7.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AGLD sang VND là ₫ 0.1681 mỗi AGLD.

Adventure Gold hiện xếp hạng #417 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.00M, với nguồn cung lưu hành 77.31M AGLD. Trong vòng 24 giờ qua, AGLD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.153 (thấp) đến ₫ 0.1728 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 200,728.60348755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,486.20647808108755245.

Về hiệu suất ngắn hạn, AGLD biến động -1.47% trong giờ qua và +13.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.60K.

Thông tin thị trường Adventure Gold (AGLD)

Xếp hạng No.417 Vốn hóa thị trường ₫ 13.00M₫ 13.00M ₫ 13.00M Khối lượng (24H) ₫ 66.60K₫ 66.60K ₫ 66.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 16.14M₫ 16.14M ₫ 16.14M Nguồn cung lưu thông 77.31M 77.31M 77.31M Nguồn cung tối đa 96,000,000 96,000,000 96,000,000 Tổng cung 92,810,001 92,810,001 92,810,001 Tỷ lệ lưu hành 80.53% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Adventure Gold là ₫ 13.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.60K. Nguồn cung lưu hành của AGLD là 77.31M, với tổng nguồn cung là 92810001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.14M.