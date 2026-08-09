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Giá Adventure Gold theo thời gian thực hôm nay là 0.1681 VND. Vốn hoá thị trường của AGLD là 12,995,811.1681 VND. Theo dõi cập nhật giá AGLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Adventure Gold theo thời gian thực hôm nay là 0.1681 VND. Vốn hoá thị trường của AGLD là 12,995,811.1681 VND. Theo dõi cập nhật giá AGLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Adventure Gold(AGLD)

Giá theo thời gian thực 1 AGLD sang VND

₫4,420.92
₫4,420.92₫4,420.92
+7.89%1D
VND
Biểu đồ giá Adventure Gold (AGLD) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:42:15 (UTC+8)

Giá Adventure Gold hôm nay

Giá Adventure Gold (AGLD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1681, biến động 7.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AGLD sang VND là ₫ 0.1681 mỗi AGLD.

Adventure Gold hiện xếp hạng #417 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.00M, với nguồn cung lưu hành 77.31M AGLD. Trong vòng 24 giờ qua, AGLD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.153 (thấp) đến ₫ 0.1728 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 200,728.60348755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,486.20647808108755245.

Về hiệu suất ngắn hạn, AGLD biến động -1.47% trong giờ qua và +13.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.60K.

Thông tin thị trường Adventure Gold (AGLD)

No.417

₫ 13.00M
₫ 13.00M₫ 13.00M

₫ 66.60K
₫ 66.60K₫ 66.60K

₫ 16.14M
₫ 16.14M₫ 16.14M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Adventure Gold là ₫ 13.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.60K. Nguồn cung lưu hành của AGLD là 77.31M, với tổng nguồn cung là 92810001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.14M.

Lịch sử giá Adventure Gold theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.153
₫ 0.153₫ 0.153
Thấp nhất 24H
₫ 0.1728
₫ 0.1728₫ 0.1728
Cao nhất 24H

₫ 0.153
₫ 0.153₫ 0.153

₫ 0.1728
₫ 0.1728₫ 0.1728

₫ 200,728.60348755
₫ 200,728.60348755₫ 200,728.60348755

₫ 5,486.20647808108755245
₫ 5,486.20647808108755245₫ 5,486.20647808108755245

-1.47%

+7.89%

+13.96%

+13.96%

Lịch sử giá theo VND của Adventure Gold (AGLD)

Theo dõi biến động giá của Adventure Gold trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +323.302056+7.89%
30 ngày₫ +0.0204+13.81%
60 ngày₫ -0.0067-3.84%
90 ngày₫ -0.102-37.77%
Biến động giá Adventure Gold hôm nay

Hôm nay, AGLD đã biến động ₫ +323.302056 (+7.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Adventure Gold trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0204 (+13.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Adventure Gold trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AGLD đã biến động ₫ -0.0067 (-3.84%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Adventure Gold trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.102 (-37.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Adventure Gold (AGLD)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Adventure Gold.

Phân tích Adventure Gold

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Adventure Gold. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Adventure Gold hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AGLD: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

AGLD_USDT在4小时周期内运行于0.1523中枢点位上方。当前价格0.1524紧贴枢纽体系的中轴线。S1支撑位0.1514与R1阻力位0.1532构成了当前震荡区间的边界。价格位于S2至R2之间的宽幅通道内部，短期结构呈现多空平衡状态。枢纽点重合度较高，表明市场正处于方向选择前夕。 MA组与EMA组均显示买入信号排列。MACD指标形成金叉形态。RSI读数处于中性区域。KDJ和StochRSI数值未显示出极端超买或超卖状态。布林带轨道保持平行运行，快慢线指标出现分层现象。多头动能集中在均线系统，波动率未见显著扩张或收缩，动能分布较为分散。 近端下方支撑位于0.1514，距离现价0.0010；近端上方阻力位于0.1532，距离现价0.0008。远端参考价位为S2的0.1505及R2的0.1541。关键价位间距紧凑，价格波动空间受到限制。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Adventure Gold?

Giá của Adventure Gold (AGLD) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng hệ sinh thái game và tốc độ tăng trưởng người dùng trong các trò chơi dựa trên Loot.
2. Xu hướng thị trường NFT và mức độ phổ biến của dự án Loot.
3. Tính tiện ích của token và các cơ chế staking.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử.
5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.
6. Các mối quan hệ hợp tác với các nền tảng game.
7. Hoạt động của nhà phát triển và cập nhật dự án.
8. Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực DeFi và GameFi.

Tại sao mọi người muốn biết giá Adventure Gold hôm nay?

Mọi người muốn biết giá AGLD hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, căn chỉnh thời điểm mua/bán trên thị trường, theo dõi lợi nhuận/lỗ, cũng như cập nhật hiệu suất đầu tư của mình. AGLD gắn liền với dự án Loot NFT, vì vậy biến động giá phản ánh xu hướng của lĩnh vực game/NFT.

Dự đoán giá Adventure Gold

Dự đoán giá Adventure Gold (AGLD) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AGLD vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Adventure Gold (AGLD) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Adventure Gold có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Adventure Gold sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AGLD cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Adventure Gold.

Giới thiệu Adventure Gold

Adventure Gold (AGLD) là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. Ban đầu, nó được phân phối cho những người sở hữu Loot (Dành cho Những Người Phiêu Lưu), một loại token không thể trao đổi độc đáo (NFT) đại diện cho trang bị phiêu lưu được tạo ra ngẫu nhiên. AGLD đóng vai trò như token tiện ích bản địa trong hệ sinh thái Loot, và nó được sử dụng cho nhiều mục đích như mua hàng, tham gia vào quyết định quản trị, và truy cập vào các tính năng nhất định trong hệ sinh thái. Việc phát hành AGLD được quyết định bởi cộng đồng thông qua quá trình quản trị phi tập trung. Là một thành phần quan trọng của một hệ sinh thái trò chơi và sưu tập dựa trên NFT rộng lớn, AGLD đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho sự tương tác và tham gia của người dùng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Adventure Gold tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Adventure Gold? Mua AGLD nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Adventure Gold. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Adventure Gold (AGLD).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Adventure Gold sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Adventure Gold (AGLD)

Bạn có thể làm gì với Adventure Gold

Sở hữu Adventure Gold mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Adventure Gold (AGLD) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Adventure Gold (AGLD) là gì

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Nguồn Adventure Gold

Để hiểu thêm về Adventure Gold, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Adventure Gold
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Adventure Gold

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:42:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Adventure Gold (AGLD)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Adventure Gold

AGLD USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short AGLD với đòn bẩy. Khám phá giao dịch AGLD USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Adventure Gold (AGLD) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Adventure Gold theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AGLD/USDT
₫4,468.287
₫4,468.287₫4,468.287
+8.98%
413.05K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AGLD sang VND

Số lượng

AGLD
AGLD
VND
VND

1 AGLD = 4,423.5514 VND