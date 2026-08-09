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Giá Decred theo thời gian thực hôm nay là 12.758 VND. Vốn hoá thị trường của DCR là 222,843,111.42105470206 VND. Theo dõi cập nhật giá DCR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Decred theo thời gian thực hôm nay là 12.758 VND. Vốn hoá thị trường của DCR là 222,843,111.42105470206 VND. Theo dõi cập nhật giá DCR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Decred(DCR)

Giá theo thời gian thực 1 DCR sang VND

₫335,726.77
₫335,726.77₫335,726.77
-1.05%1D
VND
Biểu đồ giá Decred (DCR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:37:22 (UTC+8)

Giá Decred hôm nay

Giá Decred (DCR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 12.758, biến động 1.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DCR sang VND là ₫ 12.758 mỗi DCR.

Decred hiện xếp hạng #129 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 222.84M, với nguồn cung lưu hành 17.47M DCR. Trong vòng 24 giờ qua, DCR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 12.723 (thấp) đến ₫ 12.958 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,579,182.05151175, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 10,389.0571039915088745.

Về hiệu suất ngắn hạn, DCR biến động +0.02% trong giờ qua và -5.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.76K.

Thông tin thị trường Decred (DCR)

No.129

₫ 222.84M
₫ 222.84M₫ 222.84M

₫ 59.76K
₫ 59.76K₫ 59.76K

₫ 267.92M
₫ 267.92M₫ 267.92M

17.47M
17.47M 17.47M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

17,466,931.44858557
17,466,931.44858557 17,466,931.44858557

83.17%

0.01%

₫ 25,088.7210
₫ 25,088.7210₫ 25,088.7210

DCR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decred là ₫ 222.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.76K. Nguồn cung lưu hành của DCR là 17.47M, với tổng nguồn cung là 17466931.44858557. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 267.92M.

Lịch sử giá Decred theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 12.723
₫ 12.723₫ 12.723
Thấp nhất 24H
₫ 12.958
₫ 12.958₫ 12.958
Cao nhất 24H

₫ 12.723
₫ 12.723₫ 12.723

₫ 12.958
₫ 12.958₫ 12.958

₫ 6,579,182.05151175
₫ 6,579,182.05151175₫ 6,579,182.05151175

₫ 10,389.0571039915088745
₫ 10,389.0571039915088745₫ 10,389.0571039915088745

+0.02%

-1.05%

-5.30%

-5.30%

Lịch sử giá theo VND của Decred (DCR)

Theo dõi biến động giá của Decred trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3,562.53773-1.05%
30 ngày₫ +1.707+15.44%
60 ngày₫ +0.881+7.41%
90 ngày₫ -6.512-33.80%
Biến động giá Decred hôm nay

Hôm nay, DCR đã biến động ₫ -3,562.53773 (-1.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Decred trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +1.707 (+15.44%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Decred trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DCR đã biến động ₫ +0.881 (+7.41%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Decred trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -6.512 (-33.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Decred (DCR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Decred.

Phân tích Decred

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Decred. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Decred?

Giá của Decred (DCR) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

Động lực cung – cầu - Nguồn cung hạn chế chỉ 21 triệu DCR tạo ra áp lực về tính khan hiếm khi nhu cầu tăng lên.

Sự tham gia vào quá trình quản trị - Việc staking và bỏ phiếu tích cực trong hệ thống đồng thuận lai của Decred ảnh hưởng đến lưu thông token và niềm tin của nhà đầu tư.

Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa cũng như mối tương quan với Bitcoin có tác động đáng kể đến giá DCR.

Tiến độ phát triển - Các bản nâng cấp giao thức, những tính năng mới và cải tiến kỹ thuật thúc đẩy việc áp dụng và làm tăng giá trị của token.

Sự xuất hiện trên các sàn giao dịch - Việc được niêm yết trên các sàn giao dịch mới giúp tăng tính thanh khoản và khả năng tiếp cận cho các nhà giao dịch.

Môi trường quy định - Các chính sách của chính phủ đối với tiền mã hóa ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và mức độ chấp nhận của các tổ chức.

Tính cạnh tranh - Hiệu suất so với các loại tiền mã hóa tập trung vào quản trị khác quyết định vị thế trên thị trường.

An ninh mạng - Tính ổn định của tỷ lệ băm và mức độ tham gia của các validator thể hiện sức khỏe của mạng lưới, đồng thời thu hút những nhà nắm giữ dài hạn.

Những yếu tố gắn kết này tạo nên sự biến động giá cả cũng như xu hướng giá trị dài hạn của DCR.

Tại sao mọi người muốn biết giá Decred hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Decred (DCR) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Cơ chế đồng thuận lai và các tính năng quản trị của DCR khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những nhà đầu tư vừa mong muốn bảo mật theo phương thức proof-of-work vừa muốn có quyền bỏ phiếu cho các bên liên quan.

Dự đoán giá Decred

Dự đoán giá Decred (DCR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DCR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Decred (DCR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Decred có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Decred sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DCR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Decred.

Giới thiệu Decred

Decred (DCR) là một loại tiền điện tử số mà nhấn mạnh vào quản trị phi tập trung, sự tham gia của các bên liên quan, và các chính sách tài trợ bền vững. Nó được thiết kế để trở thành một loại tiền tự quản lý nơi mà tất cả các bên liên quan đều có quyền lựa chọn trong quá trình ra quyết định, bao gồm hướng phát triển của nó và việc phân bổ quỹ kho bạc. Hệ thống đồng thuận lai của Decred, kết hợp giữa Chứng minh Công việc (PoW) và Chứng minh Cổ phần (PoS), được công nhận rộng rãi vì sự cân đối giữa người đào và người bỏ phiếu, nhằm ngăn chặn bất kỳ nhóm nào chiếm ưu thế trong việc điều khiển dòng giao dịch hoặc thay đổi quy tắc. Mục đích chính của nó là được sử dụng như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái của mình, nhưng nó cũng đóng vai trò như một công cụ để tham gia vào quản trị dự án.

Hướng dẫn mua & đầu tư Decred tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Decred? Mua DCR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Decred. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Decred (DCR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Decred sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Decred (DCR)

Bạn có thể làm gì với Decred

Sở hữu Decred mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Decred (DCR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Decred (DCR) là gì

Decred là một hệ thống nền tảng mở, tiến bộ và tự tài trợ kết hợp hệ thống quản trị dựa vào cộng đồng. Cốt lõi của nó là một hệ thống đồng thuận bằng chứng công việc (PoW / PoS) kết hợp, nhằm mục đích tạo ra sự cân bằng giữa những người khai thác PoW và những người bỏ phiếu PoS để tạo ra một khái niệm đồng thuận mạnh mẽ hơn.

Nguồn Decred

Để hiểu thêm về Decred, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Decred
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Made in USAPrivacy

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Decred

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:37:22 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Decred (DCR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Decred

DCR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short DCR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DCR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Decred (DCR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Decred theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DCR/USDT
₫335,674.14
₫335,674.14₫335,674.14
-1.03%
4.66K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DCR sang VND

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DCR
DCR
VND
VND

1 DCR = 335,726.77 VND