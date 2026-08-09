Giá Decred hôm nay

Giá Decred (DCR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 12.758, biến động 1.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DCR sang VND là ₫ 12.758 mỗi DCR.

Decred hiện xếp hạng #129 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 222.84M, với nguồn cung lưu hành 17.47M DCR. Trong vòng 24 giờ qua, DCR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 12.723 (thấp) đến ₫ 12.958 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,579,182.05151175, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 10,389.0571039915088745.

Về hiệu suất ngắn hạn, DCR biến động +0.02% trong giờ qua và -5.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.76K.

Thông tin thị trường Decred (DCR)

Xếp hạng No.129 Vốn hóa thị trường ₫ 222.84M₫ 222.84M ₫ 222.84M Khối lượng (24H) ₫ 59.76K₫ 59.76K ₫ 59.76K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 267.92M₫ 267.92M ₫ 267.92M Nguồn cung lưu thông 17.47M 17.47M 17.47M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 Tỷ lệ lưu hành 83.17% Thị phần 0.01% Giá phát hành ₫ 25,088.7210₫ 25,088.7210 ₫ 25,088.7210 Blockchain công khai DCR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Decred là ₫ 222.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.76K. Nguồn cung lưu hành của DCR là 17.47M, với tổng nguồn cung là 17466931.44858557. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 267.92M.