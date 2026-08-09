Giá Palcoin Ventures hôm nay

Giá Palcoin Ventures (PALCOIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01244, biến động 30.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PALCOIN sang VND là ₫ 0.01244 mỗi PALCOIN.

Palcoin Ventures hiện xếp hạng #4358 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 PALCOIN. Trong vòng 24 giờ qua, PALCOIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01 (thấp) đến ₫ 0.01849 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,237,059.237351396584990, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,181.91013083404310470.

Về hiệu suất ngắn hạn, PALCOIN biến động -0.64% trong giờ qua và -93.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 9.40K.

Thông tin thị trường Palcoin Ventures (PALCOIN)

Xếp hạng No.4358 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 9.40K₫ 9.40K ₫ 9.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.11M₫ 3.11M ₫ 3.11M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Tổng cung 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Palcoin Ventures là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 9.40K. Nguồn cung lưu hành của PALCOIN là 0.00, với tổng nguồn cung là 250000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.11M.