Giá Micron Technology theo thời gian thực hôm nay là 198.7 USD. Theo dõi cập nhật giá MUON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MUON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Micron Technology theo thời gian thực hôm nay là 198.7 USD. Theo dõi cập nhật giá MUON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MUON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về MUON

Thông tin giá MUON

Website chính thức MUON

Tokenomics của MUON

Dự báo giá MUON

Lịch sử MUON

Hướng dẫn mua MUON

Chuyển đổi MUON sang fiat

MUON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Micron Technology

Giá Micron Technology(MUON)

Giá theo thời gian thực 1 MUON sang USD

$198.7
$198.7$198.7
+0.66%1D
USD
Biểu đồ giá Micron Technology (MUON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:12:57 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Micron Technology (MUON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 192.34
$ 192.34$ 192.34
Thấp nhất 24H
$ 205.09
$ 205.09$ 205.09
Cao nhất 24H

$ 192.34
$ 192.34$ 192.34

$ 205.09
$ 205.09$ 205.09

$ 211.87814396587888
$ 211.87814396587888$ 211.87814396587888

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+0.39%

+0.66%

+3.46%

+3.46%

Giá thời gian thực của Micron Technology (MUON) là $ 198.7. Trong 24 giờ qua, MUON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 192.34 và cao nhất là $ 205.09, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUON là $ 211.87814396587888, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 117.45321659889592.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUON đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +0.66% trong 24 giờ và +3.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Micron Technology (MUON)

No.1977

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 58.66K
$ 58.66K$ 58.66K

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

7.24K
7.24K 7.24K

7,238.19597157
7,238.19597157 7,238.19597157

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Micron Technology là $ 1.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 58.66K. Nguồn cung lưu hành của MUON là 7.24K, với tổng nguồn cung là 7238.19597157. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.44M.

Lịch sử giá theo USD của Micron Technology (MUON)

Theo dõi biến động giá của Micron Technology trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +1.3028+0.66%
30 ngày$ +32.24+19.36%
60 ngày$ +98.7+98.70%
90 ngày$ +98.7+98.70%
Biến động giá Micron Technology hôm nay

Hôm nay, MUON đã biến động $ +1.3028 (+0.66%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Micron Technology trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +32.24 (+19.36%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Micron Technology trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MUON đã biến động $ +98.7 (+98.70%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Micron Technology trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +98.7 (+98.70%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Micron Technology (MUON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Micron Technology.

Micron Technology (MUON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Micron Technology đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Micron Technology một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MUON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Micron Technology trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Micron Technology trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Micron Technology (USD)

Micron Technology (MUON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Micron Technology (MUON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Micron Technology.

Xem ngay dự đoán giá Micron Technology!

Tokenomics của Micron Technology (MUON)

Hiểu rõ tokenomics của Micron Technology (MUON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MUON ngay!

Cách mua Micron Technology (MUON)

Bạn đang tìm cách mua Micron Technology? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Micron Technology trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MUON/Tiền tệ địa phương

1 Micron Technology (MUON) sang VND
5,228,790.5
1 Micron Technology (MUON) sang AUD
A$305.998
1 Micron Technology (MUON) sang GBP
147.038
1 Micron Technology (MUON) sang EUR
170.882
1 Micron Technology (MUON) sang USD
$198.7
1 Micron Technology (MUON) sang MYR
RM840.501
1 Micron Technology (MUON) sang TRY
8,341.426
1 Micron Technology (MUON) sang JPY
¥30,202.4
1 Micron Technology (MUON) sang ARS
ARS$289,648.964
1 Micron Technology (MUON) sang RUB
16,192.063
1 Micron Technology (MUON) sang INR
17,445.86
1 Micron Technology (MUON) sang IDR
Rp3,311,665.342
1 Micron Technology (MUON) sang PHP
11,619.976
1 Micron Technology (MUON) sang EGP
￡E.9,450.172
1 Micron Technology (MUON) sang BRL
R$1,072.98
1 Micron Technology (MUON) sang CAD
C$276.193
1 Micron Technology (MUON) sang BDT
24,237.426
1 Micron Technology (MUON) sang NGN
290,495.426
1 Micron Technology (MUON) sang COP
$773,151.635
1 Micron Technology (MUON) sang ZAR
R.3,463.341
1 Micron Technology (MUON) sang UAH
8,279.829
1 Micron Technology (MUON) sang TZS
T.Sh.493,050.206
1 Micron Technology (MUON) sang VES
Bs41,727
1 Micron Technology (MUON) sang CLP
$188,765
1 Micron Technology (MUON) sang PKR
Rs56,112.88
1 Micron Technology (MUON) sang KZT
106,827.081
1 Micron Technology (MUON) sang THB
฿6,519.347
1 Micron Technology (MUON) sang TWD
NT$6,112.012
1 Micron Technology (MUON) sang AED
د.إ729.229
1 Micron Technology (MUON) sang CHF
Fr156.973
1 Micron Technology (MUON) sang HKD
HK$1,543.899
1 Micron Technology (MUON) sang AMD
֏75,867.634
1 Micron Technology (MUON) sang MAD
.د.م1,834.001
1 Micron Technology (MUON) sang MXN
$3,662.041
1 Micron Technology (MUON) sang SAR
ريال745.125
1 Micron Technology (MUON) sang ETB
Br29,870.571
1 Micron Technology (MUON) sang KES
KSh25,594.547
1 Micron Technology (MUON) sang JOD
د.أ140.8783
1 Micron Technology (MUON) sang PLN
723.268
1 Micron Technology (MUON) sang RON
лв870.306
1 Micron Technology (MUON) sang SEK
kr1,869.767
1 Micron Technology (MUON) sang BGN
лв333.816
1 Micron Technology (MUON) sang HUF
Ft66,677.759
1 Micron Technology (MUON) sang CZK
4,160.778
1 Micron Technology (MUON) sang KWD
د.ك60.8022
1 Micron Technology (MUON) sang ILS
653.723
1 Micron Technology (MUON) sang BOB
Bs1,369.043
1 Micron Technology (MUON) sang AZN
337.79
1 Micron Technology (MUON) sang TJS
SM1,828.04
1 Micron Technology (MUON) sang GEL
536.49
1 Micron Technology (MUON) sang AOA
Kz181,792.617
1 Micron Technology (MUON) sang BHD
.د.ب74.9099
1 Micron Technology (MUON) sang BMD
$198.7
1 Micron Technology (MUON) sang DKK
kr1,277.641
1 Micron Technology (MUON) sang HNL
L5,203.953
1 Micron Technology (MUON) sang MUR
9,032.902
1 Micron Technology (MUON) sang NAD
$3,467.315
1 Micron Technology (MUON) sang NOK
kr1,990.974
1 Micron Technology (MUON) sang NZD
$345.738
1 Micron Technology (MUON) sang PAB
B/.198.7
1 Micron Technology (MUON) sang PGK
K832.553
1 Micron Technology (MUON) sang QAR
ر.ق723.268
1 Micron Technology (MUON) sang RSD
дин.20,074.661
1 Micron Technology (MUON) sang UZS
soʻm2,393,975.353
1 Micron Technology (MUON) sang ALL
L16,537.801
1 Micron Technology (MUON) sang ANG
ƒ355.673
1 Micron Technology (MUON) sang AWG
ƒ357.66
1 Micron Technology (MUON) sang BBD
$397.4
1 Micron Technology (MUON) sang BAM
KM333.816
1 Micron Technology (MUON) sang BIF
Fr584,376.7
1 Micron Technology (MUON) sang BND
$256.323
1 Micron Technology (MUON) sang BSD
$198.7
1 Micron Technology (MUON) sang JMD
$31,873.467
1 Micron Technology (MUON) sang KHR
801,208.075
1 Micron Technology (MUON) sang KMF
Fr84,248.8
1 Micron Technology (MUON) sang LAK
4,319,565.131
1 Micron Technology (MUON) sang LKR
රු60,120.659
1 Micron Technology (MUON) sang MDL
L3,369.952
1 Micron Technology (MUON) sang MGA
Ar891,030.41
1 Micron Technology (MUON) sang MOP
P1,585.626
1 Micron Technology (MUON) sang MVR
3,040.11
1 Micron Technology (MUON) sang MWK
MK344,366.97
1 Micron Technology (MUON) sang MZN
MT12,696.93
1 Micron Technology (MUON) sang NPR
रु27,831.909
1 Micron Technology (MUON) sang PYG
1,399,245.4
1 Micron Technology (MUON) sang RWF
Fr287,916.3
1 Micron Technology (MUON) sang SBD
$1,635.301
1 Micron Technology (MUON) sang SCR
2,694.372
1 Micron Technology (MUON) sang SRD
$7,876.468
1 Micron Technology (MUON) sang SVC
$1,732.664
1 Micron Technology (MUON) sang SZL
L3,467.315
1 Micron Technology (MUON) sang TMT
m697.437
1 Micron Technology (MUON) sang TND
د.ت583.3832
1 Micron Technology (MUON) sang TTD
$1,345.199
1 Micron Technology (MUON) sang UGX
Sh692,270.8
1 Micron Technology (MUON) sang XAF
Fr112,265.5
1 Micron Technology (MUON) sang XCD
$536.49
1 Micron Technology (MUON) sang XOF
Fr112,265.5
1 Micron Technology (MUON) sang XPF
Fr20,267.4
1 Micron Technology (MUON) sang BWP
P2,847.371
1 Micron Technology (MUON) sang BZD
$397.4
1 Micron Technology (MUON) sang CVE
$18,862.591
1 Micron Technology (MUON) sang DJF
Fr35,169.9
1 Micron Technology (MUON) sang DOP
$12,631.359
1 Micron Technology (MUON) sang DZD
د.ج25,928.363
1 Micron Technology (MUON) sang FJD
$457.01
1 Micron Technology (MUON) sang GNF
Fr1,727,696.5
1 Micron Technology (MUON) sang GTQ
Q1,518.068
1 Micron Technology (MUON) sang GYD
$41,464.716
1 Micron Technology (MUON) sang ISK
kr24,241.4

Nguồn Micron Technology

Để hiểu thêm về Micron Technology, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Micron Technology
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Micron Technology

Hôm nay giá của Micron Technology (MUON) là bao nhiêu?
Giá MUON theo thời gian thực bằng USD là 198.7 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MUON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MUON sang USD là $ 198.7. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Micron Technology là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MUON là $ 1.44M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MUON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MUON là 7.24K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUON là bao nhiêu?
MUON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 211.87814396587888 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MUON là bao nhiêu?
MUON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 117.45321659889592 USD.
Khối lượng giao dịch của MUON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MUON là $ 58.66K USD.
MUON có tăng giá trong năm nay không?
MUON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MUON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:12:57 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Micron Technology (MUON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MUON sang USD

Số lượng

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 198.7 USD

Giao dịch MUON

MUON/USDT
$198.7
$198.7$198.7
+0.65%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures