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Top token nền tảng hợp đồng thông minh theo vốn hoá thị trường

Nền tảng hợp đồng thông minh là các blockchain được thiết kế để lưu trữ ứng dụng phi tập trung (dApps) và các thoả thuận lập trình tự thực thi. Chúng cho phép người dùng giao dịch, cho vay và mint NFT mà không cần dựa vào các bên trung gian tập trung. Token gốc của các nền tảng này thường được sử dụng để thanh toán phí giao dịch mạng lưới (gas) và tham gia quản trị.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65,150.01
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,924.1
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.53
-0.32%
+0.18%
+1.85%
$ 81.20B
$ 17.48K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0347
-0.02%
-0.75%
-4.35%
$ 63.93B
$ 8.92M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.79
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3303
-0.12%
+0.12%
+0.40%
$ 31.32B
$ 8.58M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.49
+0.24%
-1.15%
-0.11%
$ 13.73B
$ 12.76K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06992
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 510.17
-0.19%
-0.73%
+4.79%
$ 8.50B
$ 3.16K
10
Monero
Monero
XMR
$ 400.69
+0.21%
+3.73%
+9.28%
$ 7.45B
$ 12.72K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1975
+0.51%
-1.16%
+0.51%
$ 7.15B
$ 15.08M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1632
+0.18%
-0.55%
-4.96%
$ 5.49B
$ 2.29M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215.7
-0.09%
0.00%
+0.66%
$ 4.31B
$ 1.93K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10107
-0.17%
+5.51%
-13.15%
$ 3.90B
$ 4.77M
15
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.331
-0.15%
-1.33%
-4.86%
$ 3.57B
$ 521.13K
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.51
-0.33%
-1.22%
+2.36%
$ 3.51B
$ 40.32K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06882
+0.01%
-0.97%
-3.34%
$ 2.98B
$ 6.11M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.511
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
19
$ 0.6927
-0.12%
-0.25%
-1.09%
$ 2.78B
$ 1.13M
20
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 204.07
-0.24%
-2.30%
+6.02%
$ 2.24B
$ 5.70K
21
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04823
+0.04%
-3.36%
-12.81%
$ 2.16B
$ 2.78M
22
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6206
-0.08%
-0.63%
-9.11%
$ 2.08B
$ 269.56K
23
OKB
OKB
OKB
$ 93.709
-0.01%
-0.51%
+8.23%
$ 1.96B
$ 1.79K
24
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.07046
-2.23%
-4.19%
-6.47%
$ 1.43B
$ 88.07K
25
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4255
+0.14%
-1.05%
+6.87%
$ 1.40B
$ 265.25K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.803
+0.19%
-1.77%
-5.10%
$ 1.35B
$ 984.44K
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.181
-0.14%
+0.46%
+2.64%
$ 1.21B
$ 61.00K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3257
+0.37%
+5.88%
-2.39%
$ 1.10B
$ 897.88K
29
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.5
0.00%
-0.77%
-2.42%
$ 1.01B
$ 8.24K
30
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.02%
-0.04%
$ 1.00B
$ 53.06K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09025
+0.04%
-1.63%
+8.22%
$ 967.47M
$ 2.34M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07794
+0.15%
+1.24%
+6.22%
$ 828.49M
$ 1.59M
33
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08233
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
34
Gate
Gate
GT
$ 6.76
+0.15%
-0.00%
+4.64%
$ 720.28M
$ 1.42M
35
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.02622
+0.09%
-1.94%
+1.02%
$ 719.73M
$ 11.73M
36
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.092
+0.97%
+0.17%
+14.01%
$ 714.32M
$ 10.53M
37
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.376
+0.22%
-0.58%
+0.07%
$ 705.37M
$ 159.19K
38
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7045
-0.13%
-1.20%
-2.70%
$ 554.45M
$ 866.94K
39
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.0269
-0.11%
-0.74%
+3.26%
$ 552.78M
$ 2.53M
40
$ 0.006105
+0.02%
0.00%
-1.91%
$ 521.63M
$ 10.63M
41
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5942
+0.15%
-2.89%
+2.39%
$ 492.70M
$ 232.61K
42
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07889
+0.59%
+0.14%
-6.63%
$ 489.96M
$ 1.82M
43
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00789691
-0.07%
+0.03%
-3.89%
$ 444.56M
$ 9.43K
44
Injective
Injective
INJ
$ 4.331
+0.28%
-2.02%
-14.23%
$ 431.27M
$ 158.25K
45
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004719
+0.02%
-1.69%
-0.49%
$ 404.82M
$ 9.35M
46
DASH
DASH
DASH
$ 31.21
-0.29%
-1.86%
-0.70%
$ 395.44M
$ 8.23K
47
SEI
SEI
SEI
$ 0.04161
+0.10%
-0.58%
-0.86%
$ 298.38M
$ 1.48M
48
TIA
TIA
TIA
$ 0.3236
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
49
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8516
+1.14%
+1.16%
+14.60%
$ 292.14M
$ 433.14K
50
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.5
-0.14%
+1.33%
+13.75%
$ 290.21M
$ 5.88K

Câu hỏi thường gặp

Nền tảng hợp đồng thông minh trong không gian tiền mã hoá là gì?
Nền tảng hợp đồng thông minh là blockchain được thiết kế đặc biệt để lưu trữ mã lập trình tự thực thi. Nền tảng hợp đồng thông minh cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung mà không cần dựa vào máy chủ tập trung.
Tiện ích chính của token hợp đồng thông minh là gì?
Token hợp đồng thông minh được sử dụng để thanh toán cho năng lực tính toán cần thiết để thực thi hợp đồng thông minh trên blockchain. Ngoài ra, token hợp đồng thông minh còn được sử dụng cho staking và quản trị mạng lưới.
Nền tảng hợp đồng thông minh hỗ trợ hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) như thế nào?
Nền tảng hợp đồng thông minh cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số không thể thay đổi cho hệ sinh thái DeFi bằng cách tự động thực thi các quy tắc cho vay, vay và giao dịch dựa hoàn toàn trên mã thay vì trung gian con người.
Các rủi ro bảo mật liên quan đến token hợp đồng thông minh là gì?
Các rủi ro bảo mật chính của token hợp đồng thông minh bao gồm lỗ hổng mã nền tảng có thể bị tin tặc khai thác, vấn đề tắc nghẽn mạng và giá giảm mạnh sau khi hợp đồng thông minh bị tấn công.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Nền tảng hợp đồng thông minh, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.