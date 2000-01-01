Nền tảng hợp đồng thông minh là các blockchain được thiết kế để lưu trữ ứng dụng phi tập trung (dApps) và các thoả thuận lập trình tự thực thi. Chúng cho phép người dùng giao dịch, cho vay và mint NFT mà không cần dựa vào các bên trung gian tập trung. Token gốc của các nền tảng này thường được sử dụng để thanh toán phí giao dịch mạng lưới (gas) và tham gia quản trị.
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