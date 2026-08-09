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Giá PAX Gold theo thời gian thực hôm nay là 4,350.88 VND. Vốn hoá thị trường của GOLD(PAXG) là 1,987,893,190.01968 VND. Theo dõi cập nhật giá GOLD(PAXG) sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá PAX Gold theo thời gian thực hôm nay là 4,350.88 VND. Vốn hoá thị trường của GOLD(PAXG) là 1,987,893,190.01968 VND. Theo dõi cập nhật giá GOLD(PAXG) sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá PAX Gold(GOLD(PAXG))

Giá theo thời gian thực 1 GOLD(PAXG) sang VND

₫114,493,933.5
₫114,493,933.5₫114,493,933.5
+0.13%1D
VND
Biểu đồ giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:39:57 (UTC+8)

Giá PAX Gold hôm nay

Giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4,350.88, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOLD(PAXG) sang VND là ₫ 4,350.88 mỗi GOLD(PAXG).

PAX Gold hiện xếp hạng #35 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.99B, với nguồn cung lưu hành 456.89K GOLD(PAXG). Trong vòng 24 giờ qua, GOLD(PAXG) được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4,339 (thấp) đến ₫ 4,355.39 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 147,964,132.471200307510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 36,524,601.67302405.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD(PAXG) biến động +0.09% trong giờ qua và +7.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 843.91K.

Thông tin thị trường PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

₫ 1.99B
₫ 1.99B₫ 1.99B

₫ 843.91K
₫ 843.91K₫ 843.91K

₫ 1.99B
₫ 1.99B₫ 1.99B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của PAX Gold là ₫ 1.99B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 843.91K. Nguồn cung lưu hành của GOLD(PAXG) là 456.89K, với tổng nguồn cung là 456894.511. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.99B.

Lịch sử giá PAX Gold theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 4,339
₫ 4,339₫ 4,339
Thấp nhất 24H
₫ 4,355.39
₫ 4,355.39₫ 4,355.39
Cao nhất 24H

₫ 4,339
₫ 4,339₫ 4,339

₫ 4,355.39
₫ 4,355.39₫ 4,355.39

₫ 147,964,132.471200307510
₫ 147,964,132.471200307510₫ 147,964,132.471200307510

₫ 36,524,601.67302405
₫ 36,524,601.67302405₫ 36,524,601.67302405

+0.09%

+0.13%

+7.16%

+7.16%

Lịch sử giá theo VND của PAX Gold (GOLD(PAXG))

Theo dõi biến động giá của PAX Gold trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +148,648.87+0.13%
30 ngày₫ +253.77+6.19%
60 ngày₫ +202.93+4.89%
90 ngày₫ -319.62-6.85%
Biến động giá PAX Gold hôm nay

Hôm nay, GOLD(PAXG) đã biến động ₫ +148,648.87 (+0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PAX Gold trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +253.77 (+6.19%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PAX Gold trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GOLD(PAXG) đã biến động ₫ +202.93 (+4.89%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PAX Gold trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -319.62 (-6.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PAX Gold (GOLD(PAXG))?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PAX Gold.

Phân tích PAX Gold

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PAX Gold. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường PAX Gold hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GOLD(PAXG): xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

【Cấu trúc thị trường】PAXG_USDT trong khung thời gian 4 giờ hiện đang giao dịch ở mức giá 4.798,81, cao hơn 108,91 điểm so với ngưỡng trung tâm của vùng hỗ trợ quan trọng là 4.689,9. Đồng thời, giá đã vượt qua mức kháng cự R1 tại 4.749,76 và đang tiến gần đến mức R2 ở 4.797,29. Nhóm đường trung bình động (MA) và nhóm chỉ báo EMA đều cho tín hiệu mua ở 3-4 cấp độ, thể hiện cấu trúc hỗ trợ vững chắc khi giá duy trì trên hệ thống nhiều đường trung bình động. Hiện tại, giá đang nằm ở nửa trên của vùng hỗ trợ quan trọng, cách mức kháng cự R2 chỉ còn 1,52 điểm. 【Trạng thái động lượng】Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt giảm (death cross), tạo ra sự phân kỳ với các tín hiệu mua từ hệ thống đường trung bình động. Các chỉ số nhanh và chậm đang thể hiện xu hướng phân tầng khác nhau. Chỉ báo RSI vẫn duy trì trong phạm vi trung tính, cho thấy động lượng ngắn hạn chưa hình thành được một hướng đi tập trung rõ ràng. Động lực mua bán đang có dấu hiệu phân hóa kỹ thuật xung quanh các mức kháng cự then chốt, trong khi đó, độ biến động (volatility) đang có xu hướng thu hẹp trong giai đoạn điều chỉnh ở mức cao. 【Các mức giá quan trọng】 - Mức kháng cự R2 ở 4.797,29: Cách giá hiện tại chỉ 1,52 điểm – đây là ngưỡng quan trọng gần nhất. - Mức hỗ trợ hồi về R1 ở 4.749,76: Cách giá hiện tại 49,05 điểm. - Mức hỗ trợ trung tâm phía dưới ở 4.689,9: Cách giá hiện tại 108,91 điểm. - Mức hỗ trợ xa hơn S1 ở 4.642,37: Cách giá hiện tại 156,44 điểm – đây là mức tham khảo dài hạn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá PAX Gold?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá PAXG:

1. Giá vàng giao ngay - PAXG theo dõi trực tiếp giá trị của vàng vật chất.
2. Nhu cầu thị trường đối với các khoản đầu tư vào vàng kỹ thuật số so với các quỹ ETF vàng truyền thống.
3. Tâm lý và mức độ phổ biến của thị trường tiền điện tử.
4. Những thay đổi trong quy định liên quan đến stablecoin và các tài sản được token hóa.
5. Uy tín của Paxos Trust cùng với việc tuân thủ các quy định pháp luật.
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.
7. Sự chấp nhận của các tổ chức đối với kim loại quý dựa trên công nghệ blockchain.
8. Tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại sao mọi người muốn biết giá PAX Gold hôm nay?

Mọi người muốn biết giá PAXG hôm nay vì đây là một stablecoin được bảo chứng bằng vàng, trong đó mỗi token tương ứng với một ounce vàng nguyên chất. Các nhà đầu tư theo dõi giá của đồng tiền này để giám sát biến động trên thị trường vàng, đưa ra các quyết định giao dịch, phòng ngừa rủi ro lạm phát và đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư theo thời gian thực.

Dự đoán giá PAX Gold

Dự đoán giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GOLD(PAXG) vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của PAX Gold có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá PAX Gold sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GOLD(PAXG) cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá PAX Gold.

Giới thiệu PAX Gold

PAX Gold (PAXG) là một tài sản số cho phép nhà đầu tư sở hữu và giao dịch với vàng vật lý thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain. Mỗi token PAXG được bảo đảm bởi một ounce troy tinh khiết của một thanh vàng 400 oz London Good Delivery, được lưu trữ trong các hầm của Brink. Điều này mang lại những lợi ích của việc sở hữu vàng vật lý như việc bảo tồn giá trị theo thời gian, đồng thời cung cấp khả năng chia nhỏ, di động và chuyển nhượng của một tài sản số. PAXG hoạt động trên blockchain Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn token ERC-20, và nguồn cung của nó được xác định bởi lượng vàng vật lý được giữ dự trữ. Nó thường được sử dụng như một cách để bảo vệ khỏi biến động thị trường, một cách để lưu trữ giá trị, hoặc một cách để đầu tư vào vàng một cách linh hoạt và dễ dàng hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư PAX Gold tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với PAX Gold? Mua GOLD(PAXG) nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PAX Gold. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PAX Gold (GOLD(PAXG)).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và PAX Gold sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua PAX Gold (GOLD(PAXG))

Bạn có thể làm gì với PAX Gold

Sở hữu PAX Gold mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

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Mua PAX Gold (GOLD(PAXG)) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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PAX Gold (GOLD(PAXG)) là gì

Pax Gold (PAXG) là một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng, được ra mắt bởi những người tạo ra Paxos Standard (PAX) vào tháng 9 năm 2019. Là một mã thông báo ERC-20 hoạt động trên Ethereum blockchain, Pax Gold có thể giao dịch trên nhiều sàn giao dịch và có trở thành một cách dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch để bắt đầu đầu tư vào vàng.

Nguồn PAX Gold

Để hiểu thêm về PAX Gold, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PAX Gold
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PAX Gold

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:39:57 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành PAX Gold (GOLD(PAXG))

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GOLD(PAXG) với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GOLD(PAXG) USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường PAX Gold (GOLD(PAXG)) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá PAX Gold theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GOLD(PAXG)/USDT
₫114,496,565
₫114,496,565₫114,496,565
+0.13%
193.54 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
₫114,490,512.55
₫114,490,512.55₫114,490,512.55
+0.23%
18.25 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GOLD(PAXG) sang VND

Số lượng

GOLD(PAXG)
GOLD(PAXG)
VND
VND

1 GOLD(PAXG) = 114,493,407.2 VND