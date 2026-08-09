Giá PAX Gold hôm nay

Giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4,350.88, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOLD(PAXG) sang VND là ₫ 4,350.88 mỗi GOLD(PAXG).

PAX Gold hiện xếp hạng #35 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.99B, với nguồn cung lưu hành 456.89K GOLD(PAXG). Trong vòng 24 giờ qua, GOLD(PAXG) được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4,339 (thấp) đến ₫ 4,355.39 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 147,964,132.471200307510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 36,524,601.67302405.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD(PAXG) biến động +0.09% trong giờ qua và +7.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 843.91K.

Thông tin thị trường PAX Gold (GOLD(PAXG))

Xếp hạng No.35 Vốn hóa thị trường ₫ 1.99B₫ 1.99B ₫ 1.99B Khối lượng (24H) ₫ 843.91K₫ 843.91K ₫ 843.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.99B₫ 1.99B ₫ 1.99B Nguồn cung lưu thông 456.89K 456.89K 456.89K Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 456,894.511 456,894.511 456,894.511 Thị phần 0.08% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của PAX Gold là ₫ 1.99B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 843.91K. Nguồn cung lưu hành của GOLD(PAXG) là 456.89K, với tổng nguồn cung là 456894.511. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.99B.