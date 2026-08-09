Giá PAX Gold(GOLD(PAXG))
Giá PAX Gold (GOLD(PAXG)) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4,350.88, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOLD(PAXG) sang VND là ₫ 4,350.88 mỗi GOLD(PAXG).
PAX Gold hiện xếp hạng #35 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.99B, với nguồn cung lưu hành 456.89K GOLD(PAXG). Trong vòng 24 giờ qua, GOLD(PAXG) được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4,339 (thấp) đến ₫ 4,355.39 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 147,964,132.471200307510, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 36,524,601.67302405.
Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD(PAXG) biến động +0.09% trong giờ qua và +7.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 843.91K.
No.35
0.08%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của PAX Gold là ₫ 1.99B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 843.91K. Nguồn cung lưu hành của GOLD(PAXG) là 456.89K, với tổng nguồn cung là 456894.511. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.99B.
+0.09%
+0.13%
+7.16%
+7.16%
Theo dõi biến động giá của PAX Gold trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +148,648.87
|+0.13%
|30 ngày
|₫ +253.77
|+6.19%
|60 ngày
|₫ +202.93
|+4.89%
|90 ngày
|₫ -319.62
|-6.85%
Hôm nay, GOLD(PAXG) đã biến động ₫ +148,648.87 (+0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +253.77 (+6.19%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GOLD(PAXG) đã biến động ₫ +202.93 (+4.89%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -319.62 (-6.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PAX Gold. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GOLD(PAXG): xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
【Cấu trúc thị trường】PAXG_USDT trong khung thời gian 4 giờ hiện đang giao dịch ở mức giá 4.798,81, cao hơn 108,91 điểm so với ngưỡng trung tâm của vùng hỗ trợ quan trọng là 4.689,9. Đồng thời, giá đã vượt qua mức kháng cự R1 tại 4.749,76 và đang tiến gần đến mức R2 ở 4.797,29. Nhóm đường trung bình động (MA) và nhóm chỉ báo EMA đều cho tín hiệu mua ở 3-4 cấp độ, thể hiện cấu trúc hỗ trợ vững chắc khi giá duy trì trên hệ thống nhiều đường trung bình động. Hiện tại, giá đang nằm ở nửa trên của vùng hỗ trợ quan trọng, cách mức kháng cự R2 chỉ còn 1,52 điểm. 【Trạng thái động lượng】Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt giảm (death cross), tạo ra sự phân kỳ với các tín hiệu mua từ hệ thống đường trung bình động. Các chỉ số nhanh và chậm đang thể hiện xu hướng phân tầng khác nhau. Chỉ báo RSI vẫn duy trì trong phạm vi trung tính, cho thấy động lượng ngắn hạn chưa hình thành được một hướng đi tập trung rõ ràng. Động lực mua bán đang có dấu hiệu phân hóa kỹ thuật xung quanh các mức kháng cự then chốt, trong khi đó, độ biến động (volatility) đang có xu hướng thu hẹp trong giai đoạn điều chỉnh ở mức cao. 【Các mức giá quan trọng】 - Mức kháng cự R2 ở 4.797,29: Cách giá hiện tại chỉ 1,52 điểm – đây là ngưỡng quan trọng gần nhất. - Mức hỗ trợ hồi về R1 ở 4.749,76: Cách giá hiện tại 49,05 điểm. - Mức hỗ trợ trung tâm phía dưới ở 4.689,9: Cách giá hiện tại 108,91 điểm. - Mức hỗ trợ xa hơn S1 ở 4.642,37: Cách giá hiện tại 156,44 điểm – đây là mức tham khảo dài hạn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của PAX Gold có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
PAX Gold (PAXG) là một tài sản số cho phép nhà đầu tư sở hữu và giao dịch với vàng vật lý thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain. Mỗi token PAXG được bảo đảm bởi một ounce troy tinh khiết của một thanh vàng 400 oz London Good Delivery, được lưu trữ trong các hầm của Brink. Điều này mang lại những lợi ích của việc sở hữu vàng vật lý như việc bảo tồn giá trị theo thời gian, đồng thời cung cấp khả năng chia nhỏ, di động và chuyển nhượng của một tài sản số. PAXG hoạt động trên blockchain Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn token ERC-20, và nguồn cung của nó được xác định bởi lượng vàng vật lý được giữ dự trữ. Nó thường được sử dụng như một cách để bảo vệ khỏi biến động thị trường, một cách để lưu trữ giá trị, hoặc một cách để đầu tư vào vàng một cách linh hoạt và dễ dàng hơn.
Sẵn sàng bắt đầu với PAX Gold? Mua GOLD(PAXG) nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PAX Gold. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PAX Gold (GOLD(PAXG)).
Sở hữu PAX Gold mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Pax Gold (PAXG) là một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng, được ra mắt bởi những người tạo ra Paxos Standard (PAX) vào tháng 9 năm 2019. Là một mã thông báo ERC-20 hoạt động trên Ethereum blockchain, Pax Gold có thể giao dịch trên nhiều sàn giao dịch và có trở thành một cách dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch để bắt đầu đầu tư vào vàng.
Để hiểu thêm về PAX Gold, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.