Giá DASH(DASH)
Giá DASH (DASH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 31.69, biến động 0.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DASH sang VND là ₫ 31.69 mỗi DASH.
DASH hiện xếp hạng #84 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 403.46M, với nguồn cung lưu hành 12.73M DASH. Trong vòng 24 giờ qua, DASH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 31.12 (thấp) đến ₫ 32.29 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 43,215,018.529052734375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,628.75222392380225090.
Về hiệu suất ngắn hạn, DASH biến động +0.53% trong giờ qua và +0.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 511.66K.
No.84
67.36%
0.02%
2014-01-01 00:00:00
DASH
Vốn hoá thị trường hiện tại của DASH là ₫ 403.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 511.66K. Nguồn cung lưu hành của DASH là 12.73M, với tổng nguồn cung là 12731523.47933606. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 598.94M.
+0.53%
+0.53%
+0.73%
+0.73%
Theo dõi biến động giá của DASH trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +4,396.4871
|+0.53%
|30 ngày
|₫ -3.44
|-9.80%
|60 ngày
|₫ -2.36
|-6.94%
|90 ngày
|₫ -15.69
|-33.12%
Hôm nay, DASH đã biến động ₫ +4,396.4871 (+0.53%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -3.44 (-9.80%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DASH đã biến động ₫ -2.36 (-6.94%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -15.69 (-33.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của DASH. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DASH: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
DASH_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 30.6666 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại là 30.94, nằm sát ngay dưới mức kháng cự R1 ở 30.9833. Giá cả đang nằm trong phần nửa trên của hệ thống trung tâm. Nhóm đường trung bình động thể hiện xu hướng tăng. Chỉ báo MACD đã hình thành tín hiệu cắt giảm. Các chỉ số nhanh và chậm xuất hiện sự phân kỳ về hướng. Phân bố động lượng cho thấy trạng thái phân tán. Biến động giá duy trì trong phạm vi thu hẹp. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính. Động lực mua ngắn hạn suy yếu. Áp lực điều chỉnh theo chiều giảm vẫn còn tồn tại. Mức giá quan trọng phía trên là 30.9833, khoảng cách so với mức giá hiện tại chưa đến 0.15%. Để bứt phá, cần có sự xác nhận từ khối lượng giao dịch. Hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại mức trung tâm 30.6666, cách mức giá hiện tại khoảng 0.9%. Mức hỗ trợ xa hơn tham khảo ở mức S1 là 30.4633. Nếu phá vỡ mức trung tâm này, thị trường sẽ kiểm tra tính hiệu quả của mức S1. Cả phe mua và phe bán đang tranh chấp xung quanh vùng R1. Thị trường đang chờ đợi một lựa chọn định hướng rõ ràng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của DASH có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Dash (DASH) là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát triển để cung cấp sự riêng tư và tốc độ giao dịch tốt hơn so với các loại tiền điện tử khác. Nó được ra mắt lần đầu tiên dưới tên XCoin vào năm 2014, trước khi được đổi tên thành Darkcoin, và cuối cùng là Dash, một từ ghép của 'Digital Cash'. Dash hoạt động trên một mạng lưới blockchain với kiến trúc hai tầng, sử dụng cả người khai thác và masternodes để xác nhận và bảo mật giao dịch. Các tính năng độc đáo của nó là InstantSend và PrivateSend cung cấp giao dịch gần như tức thì và ẩn danh tương ứng. Trường hợp sử dụng chính của Dash là làm phương tiện trao đổi trong giao dịch kỹ thuật số, với trọng tâm đặc biệt vào tốc độ và sự riêng tư. Mô hình cung cấp của nó là lạm phát, với một giới hạn là 18,9 triệu đồng, và đồng tiền mới được phát hành dưới hình thức phần thưởng cho việc khai thác và duy trì masternodes.
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Sở hữu DASH mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Dash (DASH) là một loại tiền kỹ thuật số. Với sự trợ giúp của nó, bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành các giao dịch bất kỳ lúc nào với mức phí thấp và không cần phụ thuộc vào cơ quan trung ương. Dash dựa trên mạng ngang hàng phi tập trung và được đảm bảo bằng mật mã mạnh, cung cấp phương thức thanh toán an toàn, thân thiện với người dùng và không có ngưỡng. Dash là loại tiền mặt kỹ thuật số di động, giá cả phải chăng, có thể phân chia và giao dịch nhanh chóng cho các giao dịch trực tuyến và cuộc sống hàng ngày. Nhờ phí giao dịch thấp và tốc độ giao dịch nhanh, Dash được sử dụng trên khắp thế giới như một giải pháp thay thế thiết thực cho tiền mặt và thẻ tín dụng. Không chỉ vậy, nó còn cung cấp các giải pháp chuyển tiền quốc tế. Dash đặc biệt phổ biến ở các khu vực nơi các hệ thống thanh toán truyền thống có các rào cản kỹ thuật đối với việc gia nhập hoặc nơi siêu lạm phát phá hủy tiện ích của các loại tiền tệ hiện có.
Để hiểu thêm về DASH, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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