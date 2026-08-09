Giá DASH hôm nay

Giá DASH (DASH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 31.69, biến động 0.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DASH sang VND là ₫ 31.69 mỗi DASH.

DASH hiện xếp hạng #84 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 403.46M, với nguồn cung lưu hành 12.73M DASH. Trong vòng 24 giờ qua, DASH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 31.12 (thấp) đến ₫ 32.29 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 43,215,018.529052734375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,628.75222392380225090.

Về hiệu suất ngắn hạn, DASH biến động +0.53% trong giờ qua và +0.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 511.66K.

Thông tin thị trường DASH (DASH)

Xếp hạng No.84 Vốn hóa thị trường ₫ 403.46M₫ 403.46M ₫ 403.46M Khối lượng (24H) ₫ 511.66K₫ 511.66K ₫ 511.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 598.94M₫ 598.94M ₫ 598.94M Nguồn cung lưu thông 12.73M 12.73M 12.73M Nguồn cung tối đa 18,900,000 18,900,000 18,900,000 Tổng cung 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 Tỷ lệ lưu hành 67.36% Thị phần 0.02% Ngày phát hành 2014-01-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 5,626.1470₫ 5,626.1470 ₫ 5,626.1470 Blockchain công khai DASH

Vốn hoá thị trường hiện tại của DASH là ₫ 403.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 511.66K. Nguồn cung lưu hành của DASH là 12.73M, với tổng nguồn cung là 12731523.47933606. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 598.94M.