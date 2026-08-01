Giá Vexanium hôm nay

Giá Vexanium (VEX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002358, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEX sang VND là ₫ 0.002358 mỗi VEX.

Vexanium hiện xếp hạng #1836 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.73M, với nguồn cung lưu hành 733.64M VEX. Trong vòng 24 giờ qua, VEX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002358 (thấp) đến ₫ 0.002398 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,240.0049040, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.207159992840.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEX biến động 0.00% trong giờ qua và -0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.54K.

Thông tin thị trường Vexanium (VEX)

Xếp hạng No.1836 Vốn hóa thị trường ₫ 1.73M₫ 1.73M ₫ 1.73M Khối lượng (24H) ₫ 53.54K₫ 53.54K ₫ 53.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.38M₫ 2.38M ₫ 2.38M Nguồn cung lưu thông 733.64M 733.64M 733.64M Nguồn cung tối đa 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 Tổng cung 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 Tỷ lệ lưu hành 72.72% Blockchain công khai VEX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vexanium là ₫ 1.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.54K. Nguồn cung lưu hành của VEX là 733.64M, với tổng nguồn cung là 1008772305. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.38M.