Giá Coldstack hôm nay

Giá Coldstack (CLS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005258, biến động 0.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLS sang VND là ₫ 0.005258 mỗi CLS.

Coldstack hiện xếp hạng #2591 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 123.64K, với nguồn cung lưu hành 23.51M CLS. Trong vòng 24 giờ qua, CLS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004931 (thấp) đến ₫ 0.005321 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 178,527.93979060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 197.32808062090261445.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLS biến động -0.04% trong giờ qua và -2.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 16.41K.

Thông tin thị trường Coldstack (CLS)

Xếp hạng No.2591 Vốn hóa thị trường ₫ 123.64K₫ 123.64K ₫ 123.64K Khối lượng (24H) ₫ 16.41K₫ 16.41K ₫ 16.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 262.90K₫ 262.90K ₫ 262.90K Nguồn cung lưu thông 23.51M 23.51M 23.51M Nguồn cung tối đa 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Tổng cung 49,763,520 49,763,520 49,763,520 Tỷ lệ lưu hành 47.02% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coldstack là ₫ 123.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 16.41K. Nguồn cung lưu hành của CLS là 23.51M, với tổng nguồn cung là 49763520. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 262.90K.