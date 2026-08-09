Giá GAIB hôm nay

Giá GAIB (GAIB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01303, biến động 2.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GAIB sang VND là ₫ 0.01303 mỗi GAIB.

GAIB hiện xếp hạng #1497 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.67M, với nguồn cung lưu hành 204.83M GAIB. Trong vòng 24 giờ qua, GAIB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01302 (thấp) đến ₫ 0.01354 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,378.730750078309165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 299.75518262518138130.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAIB biến động -0.08% trong giờ qua và -19.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.16K.

Thông tin thị trường GAIB (GAIB)

Xếp hạng No.1497 Vốn hóa thị trường ₫ 2.67M₫ 2.67M ₫ 2.67M Khối lượng (24H) ₫ 53.16K₫ 53.16K ₫ 53.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.03M₫ 13.03M ₫ 13.03M Nguồn cung lưu thông 204.83M 204.83M 204.83M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 20.48% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của GAIB là ₫ 2.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.16K. Nguồn cung lưu hành của GAIB là 204.83M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.03M.