Giá Somnia theo thời gian thực hôm nay là 0.4843 USD. Theo dõi cập nhật giá SOMI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SOMI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Somnia theo thời gian thực hôm nay là 0.4843 USD. Theo dõi cập nhật giá SOMI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SOMI dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.4843
-2.71%1D
Biểu đồ giá Somnia (SOMI) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Somnia (SOMI)

Giá thời gian thực của Somnia (SOMI) là $ 0.4843. Trong 24 giờ qua, SOMI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.4616 và cao nhất là $ 0.5034, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOMI là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOMI đã biến động +2.06% trong 1 giờ qua, -2.71% trong 24 giờ và -11.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Somnia (SOMI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Somnia là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 653.41K. Nguồn cung lưu hành của SOMI là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 484.30M.

Lịch sử giá theo USD của Somnia (SOMI)

Theo dõi biến động giá của Somnia trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.01349-2.71%
30 ngày$ -0.4325-47.18%
60 ngày$ +0.3843+384.30%
90 ngày$ +0.3843+384.30%
Biến động giá Somnia hôm nay

Hôm nay, SOMI đã biến động $ -0.01349 (-2.71%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Somnia trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.4325 (-47.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Somnia trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SOMI đã biến động $ +0.3843 (+384.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Somnia trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.3843 (+384.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Somnia (SOMI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Somnia.

Somnia (SOMI) là gì

Somnia là blockchain EVM Layer 1 nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất, có khả năng xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây với độ hoàn tất dưới 1 giây và phí dưới 1 cent. Với hiệu suất này, Somnia mang đến trải nghiệm hoàn toàn trên chuỗi theo thời gian thực, vượt xa phạm vi các ứng dụng tài chính. Đây là nền tảng lý tưởng để xây dựng game quy mô lớn, nền tảng xã hội, nền kinh tế metaverse và ứng dụng tích hợp AI. Kiến trúc của Somnia hỗ trợ các hệ thống có khả năng kết hợp hoàn toàn, giúp các nhà phát triển tạo ra trải nghiệm số sống động, thông minh và tương tác, có thể mở rộng tới hàng triệu người dùng.

Somnia đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Somnia một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SOMI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Somnia trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Somnia trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Somnia (USD)

Somnia (SOMI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Somnia (SOMI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Somnia.

Xem ngay dự đoán giá Somnia!

Tokenomics của Somnia (SOMI)

Hiểu rõ tokenomics của Somnia (SOMI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SOMI ngay!

Cách mua Somnia (SOMI)

Bạn đang tìm cách mua Somnia? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Somnia trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SOMI/Tiền tệ địa phương

1 Somnia (SOMI) sang VND
12,744.3545
1 Somnia (SOMI) sang AUD
A$0.745822
1 Somnia (SOMI) sang GBP
0.358382
1 Somnia (SOMI) sang EUR
0.416498
1 Somnia (SOMI) sang USD
$0.4843
1 Somnia (SOMI) sang MYR
RM2.043746
1 Somnia (SOMI) sang TRY
20.330914
1 Somnia (SOMI) sang JPY
¥73.6136
1 Somnia (SOMI) sang ARS
ARS$705.973796
1 Somnia (SOMI) sang RUB
39.465607
1 Somnia (SOMI) sang INR
42.511854
1 Somnia (SOMI) sang IDR
Rp8,071.663438
1 Somnia (SOMI) sang PHP
28.321864
1 Somnia (SOMI) sang EGP
￡E.23.038151
1 Somnia (SOMI) sang BRL
R$2.61522
1 Somnia (SOMI) sang CAD
C$0.673177
1 Somnia (SOMI) sang BDT
59.123344
1 Somnia (SOMI) sang NGN
708.036914
1 Somnia (SOMI) sang COP
$1,884.435515
1 Somnia (SOMI) sang ZAR
R.8.441349
1 Somnia (SOMI) sang UAH
20.19531
1 Somnia (SOMI) sang TZS
T.Sh.1,201.732334
1 Somnia (SOMI) sang VES
Bs101.703
1 Somnia (SOMI) sang CLP
$460.085
1 Somnia (SOMI) sang PKR
Rs136.96004
1 Somnia (SOMI) sang KZT
260.514656
1 Somnia (SOMI) sang THB
฿15.899569
1 Somnia (SOMI) sang TWD
NT$14.901911
1 Somnia (SOMI) sang AED
د.إ1.777381
1 Somnia (SOMI) sang CHF
Fr0.382597
1 Somnia (SOMI) sang HKD
HK$3.763011
1 Somnia (SOMI) sang AMD
֏184.915426
1 Somnia (SOMI) sang MAD
.د.م4.470089
1 Somnia (SOMI) sang MXN
$8.930492
1 Somnia (SOMI) sang SAR
ريال1.816125
1 Somnia (SOMI) sang ETB
Br72.615942
1 Somnia (SOMI) sang KES
KSh62.440799
1 Somnia (SOMI) sang JOD
د.أ0.3433687
1 Somnia (SOMI) sang PLN
1.762852
1 Somnia (SOMI) sang RON
лв2.121234
1 Somnia (SOMI) sang SEK
kr4.557263
1 Somnia (SOMI) sang BGN
лв0.813624
1 Somnia (SOMI) sang HUF
Ft162.569824
1 Somnia (SOMI) sang CZK
10.141242
1 Somnia (SOMI) sang KWD
د.ك0.1481958
1 Somnia (SOMI) sang ILS
1.593347
1 Somnia (SOMI) sang BOB
Bs3.336827
1 Somnia (SOMI) sang AZN
0.82331
1 Somnia (SOMI) sang TJS
SM4.45556
1 Somnia (SOMI) sang GEL
1.30761
1 Somnia (SOMI) sang AOA
Kz443.090913
1 Somnia (SOMI) sang BHD
.د.ب0.1825811
1 Somnia (SOMI) sang BMD
$0.4843
1 Somnia (SOMI) sang DKK
kr3.114049
1 Somnia (SOMI) sang HNL
L12.703189
1 Somnia (SOMI) sang MUR
22.016278
1 Somnia (SOMI) sang NAD
$8.451035
1 Somnia (SOMI) sang NOK
kr4.852686
1 Somnia (SOMI) sang NZD
$0.842682
1 Somnia (SOMI) sang PAB
B/.0.4843
1 Somnia (SOMI) sang PGK
K2.03406
1 Somnia (SOMI) sang QAR
ر.ق1.758009
1 Somnia (SOMI) sang RSD
дин.48.933672
1 Somnia (SOMI) sang UZS
soʻm5,834.938417
1 Somnia (SOMI) sang ALL
L40.288917
1 Somnia (SOMI) sang ANG
ƒ0.866897
1 Somnia (SOMI) sang AWG
ƒ0.87174
1 Somnia (SOMI) sang BBD
$0.9686
1 Somnia (SOMI) sang BAM
KM0.813624
1 Somnia (SOMI) sang BIF
Fr1,424.3263
1 Somnia (SOMI) sang BND
$0.624747
1 Somnia (SOMI) sang BSD
$0.4843
1 Somnia (SOMI) sang JMD
$77.744679
1 Somnia (SOMI) sang KHR
1,952.818675
1 Somnia (SOMI) sang KMF
Fr205.3432
1 Somnia (SOMI) sang LAK
10,528.260659
1 Somnia (SOMI) sang LKR
රු146.665412
1 Somnia (SOMI) sang MDL
L8.242786
1 Somnia (SOMI) sang MGA
Ar2,162.050804
1 Somnia (SOMI) sang MOP
P3.869557
1 Somnia (SOMI) sang MVR
7.40979
1 Somnia (SOMI) sang MWK
MK837.88743
1 Somnia (SOMI) sang MZN
MT30.94677
1 Somnia (SOMI) sang NPR
रु67.894017
1 Somnia (SOMI) sang PYG
3,434.6556
1 Somnia (SOMI) sang RWF
Fr701.7507
1 Somnia (SOMI) sang SBD
$3.985789
1 Somnia (SOMI) sang SCR
6.567108
1 Somnia (SOMI) sang SRD
$19.197652
1 Somnia (SOMI) sang SVC
$4.227939
1 Somnia (SOMI) sang SZL
L8.451035
1 Somnia (SOMI) sang TMT
m1.699893
1 Somnia (SOMI) sang TND
د.ت1.4219048
1 Somnia (SOMI) sang TTD
$3.278711
1 Somnia (SOMI) sang UGX
Sh1,687.3012
1 Somnia (SOMI) sang XAF
Fr273.6295
1 Somnia (SOMI) sang XCD
$1.30761
1 Somnia (SOMI) sang XOF
Fr273.6295
1 Somnia (SOMI) sang XPF
Fr49.3986
1 Somnia (SOMI) sang BWP
P6.944862
1 Somnia (SOMI) sang BZD
$0.9686
1 Somnia (SOMI) sang CVE
$46.013343
1 Somnia (SOMI) sang DJF
Fr85.7211
1 Somnia (SOMI) sang DOP
$30.728835
1 Somnia (SOMI) sang DZD
د.ج63.191464
1 Somnia (SOMI) sang FJD
$1.11389
1 Somnia (SOMI) sang GNF
Fr4,210.9885
1 Somnia (SOMI) sang GTQ
Q3.700052
1 Somnia (SOMI) sang GYD
$101.146055
1 Somnia (SOMI) sang ISK
kr59.0846

Nguồn Somnia

Để hiểu thêm về Somnia, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Somnia
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Somnia

Hôm nay giá của Somnia (SOMI) là bao nhiêu?
Giá SOMI theo thời gian thực bằng USD là 0.4843 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SOMI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SOMI sang USD là $ 0.4843. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Somnia là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SOMI là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SOMI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SOMI là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOMI là bao nhiêu?
SOMI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SOMI là bao nhiêu?
SOMI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của SOMI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SOMI là $ 653.41K USD.
SOMI có tăng giá trong năm nay không?
SOMI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SOMI để xem phân tích chi tiết hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

