Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá SKALE theo thời gian thực hôm nay là 0.003658 VND. Vốn hoá thị trường của SKL là 22,650,863.984746 VND. Theo dõi cập nhật giá SKL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SKALE theo thời gian thực hôm nay là 0.003658 VND. Vốn hoá thị trường của SKL là 22,650,863.984746 VND. Theo dõi cập nhật giá SKL sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về SKL

Thông tin giá SKL

SKL là gì

Whitepaper SKL

Website chính thức SKL

Tokenomics của SKL

Dự báo giá SKL

Lịch sử SKL

Hướng dẫn mua SKL

Chuyển đổi SKL sang fiat

SKL Spot

SKL USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo SKALE

Giá SKALE(SKL)

Giá theo thời gian thực 1 SKL sang VND

₫96.20764
₫96.20764₫96.20764
+1.38%1D
VND
Biểu đồ giá SKALE (SKL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:08:00 (UTC+8)

Giá SKALE hôm nay

Giá SKALE (SKL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003658, biến động 1.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SKL sang VND là ₫ 0.003658 mỗi SKL.

SKALE hiện xếp hạng #628 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.65M, với nguồn cung lưu hành 6.19B SKL. Trong vòng 24 giờ qua, SKL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003593 (thấp) đến ₫ 0.003744 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 32,222.40145685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 107.84421068991791675.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKL biến động -0.28% trong giờ qua và -1.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.63K.

Thông tin thị trường SKALE (SKL)

No.628

₫ 22.65M
₫ 22.65M₫ 22.65M

₫ 67.63K
₫ 67.63K₫ 67.63K

₫ 25.61M
₫ 25.61M₫ 25.61M

6.19B
6.19B 6.19B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,342,291,667
6,342,291,667 6,342,291,667

88.45%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SKALE là ₫ 22.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.63K. Nguồn cung lưu hành của SKL là 6.19B, với tổng nguồn cung là 6342291667. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.61M.

Lịch sử giá SKALE theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003593
₫ 0.003593₫ 0.003593
Thấp nhất 24H
₫ 0.003744
₫ 0.003744₫ 0.003744
Cao nhất 24H

₫ 0.003593
₫ 0.003593₫ 0.003593

₫ 0.003744
₫ 0.003744₫ 0.003744

₫ 32,222.40145685
₫ 32,222.40145685₫ 32,222.40145685

₫ 107.84421068991791675
₫ 107.84421068991791675₫ 107.84421068991791675

-0.28%

+1.38%

-1.91%

-1.91%

Lịch sử giá theo VND của SKALE (SKL)

Theo dõi biến động giá của SKALE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1.30959305+1.38%
30 ngày₫ -0.001755-32.43%
60 ngày₫ -0.000671-15.51%
90 ngày₫ -0.00364-49.88%
Biến động giá SKALE hôm nay

Hôm nay, SKL đã biến động ₫ +1.30959305 (+1.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SKALE trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001755 (-32.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SKALE trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SKL đã biến động ₫ -0.000671 (-15.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SKALE trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00364 (-49.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SKALE (SKL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SKALE.

Phân tích SKALE

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SKALE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SKALE hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SKL: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJTrung lậpK ≈ D (±1%)Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

SKL_USDT在4小时周期内运行于中枢0.003575上方。价格突破R1阻力位0.003591后触及R2附近。枢纽体系呈现多头排列结构。短期均线组与EMA组同步发出买入信号。指标一致性确认上行结构有效。当前价位处于区间上沿层级。 MACD形成金叉形态。快慢线差值扩大显示动能集中释放。RSI处于中性区域未现超买。KDJ与StochRSI数值配合价格上行。波动率维持稳定状态。快慢指标同向运行验证买盘持续性。无背离现象干扰当前趋势。动能分布偏向多方但未见极端化。 近端关键阻力位于R2价位0.003609。该位置距离现价不足0.1%。下方第一支撑参考R1转支撑位0.003591。次级支撑位于中枢0.003575。远端参考S1价位0.003557。上下方价差空间狭窄。交易区间压缩至0.00005范围内。价格需站稳0.003609以打开上行空间。跌破0.003575将回归震荡中枢。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SKALE?

Giá của SKALE (SKL) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và hoạt động của nhà phát triển trong hệ sinh thái blockchain SKALE
2. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa cũng như hiệu suất của Bitcoin
3. Sự cạnh tranh và nhu cầu đối với các giải pháp mở rộng quy mô Ethereum
4. Tính tiện ích của token trong việc staking, ủy thác và quản trị mạng lưới
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp với các dự án DeFi
6. Những tiến bộ kỹ thuật và nâng cấp giao thức
7. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn
8. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các giải pháp mở rộng quy mô blockchain
9. Tỷ lệ tham gia của các validator và các chỉ số bảo mật mạng lưới
10. Tâm lý chấp nhận rủi ro nói chung của nhà đầu tư đối với các đồng tiền thay thế (altcoin)

Tại sao mọi người muốn biết giá SKALE hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của SKALE (SKL) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 của Ethereum, SKL thu hút các nhà đầu tư theo dõi xu hướng DeFi. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch thực hiện lệnh mua/bán, đánh giá lợi nhuận/thua lỗ hàng ngày cũng như theo dõi biến động thị trường để có chiến lược định vị phù hợp.

Dự đoán giá SKALE

Dự đoán giá SKALE (SKL) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SKL vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SKALE (SKL) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SKALE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SKALE sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SKL cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SKALE.

Giới thiệu SKALE

Mạng SKALE (SKL) là một mạng tương thích với Ethereum phi tập trung được thiết kế để mang lại khả năng mở rộng cho Ethereum và tăng cường tốc độ và chức năng của blockchain Ethereum. Nó nhằm cung cấp cho các nhà phát triển khả năng thực thi hợp đồng thông minh một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. SKL, token tiện ích bản địa của Mạng SKALE, được sử dụng cho các chức năng khác nhau trong hệ sinh thái, bao gồm cược, phí cho giao dịch và lưu trữ, và phần thưởng cho các người xác nhận mạng. Mạng sử dụng mô hình đồng thuận được gọi là đồng thuận SKALE, kết hợp các yếu tố của mô hình đồng thuận Chịu lỗi Byzantine Thực tế (PBFT) và mô hình đồng thuận Thỏa thuận Byzantine Nhị phân Bất đồng bộ (ABBA). Mạng SKALE thường được sử dụng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) yêu cầu lượng giao dịch lớn và độ trễ thấp.

Hướng dẫn mua & đầu tư SKALE tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SKALE? Mua SKL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SKALE. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SKALE (SKL).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SKALE sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SKALE (SKL)

Bạn có thể làm gì với SKALE

Sở hữu SKALE mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SKALE (SKL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

SKALE (SKL) là gì

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Nguồn SKALE

Để hiểu thêm về SKALE, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SKALE
Block Explorer

Danh mục :

Account AbstractionBase EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SKALE

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:08:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SKALE (SKL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SKALE

SKL USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SKL với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SKL USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SKALE (SKL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SKALE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SKL/USDT
₫96.15501
₫96.15501₫96.15501
+1.38%
18.47M (USDT)
SKL/USDC
₫96.181325
₫96.181325₫96.181325
+1.41%
14.92M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₫0.000000
₫0.000000₫0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₫6,005.08300
₫6,005.08300₫6,005.08300

-9.04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫89,736.7815
₫89,736.7815₫89,736.7815

+189.60%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,141.2610
₫28,141.2610₫28,141.2610

+10.42%

STONK

STONK

STONK

₫178.336755
₫178.336755₫178.336755

-3.42%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫89,736.7815
₫89,736.7815₫89,736.7815

+189.60%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,130.560290
₫4,130.560290₫4,130.560290

+120.46%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫599.71885
₫599.71885₫599.71885

+74.63%

MUBARAK

MUBARAK

MUBARAK

₫526.773670
₫526.773670₫526.773670

+29.83%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.2340235
₫6.2340235₫6.2340235

+57.93%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SKL sang VND

Số lượng

SKL
SKL
VND
VND

1 SKL = 96.26027 VND