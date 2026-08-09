Giá SKALE hôm nay

Giá SKALE (SKL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003658, biến động 1.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SKL sang VND là ₫ 0.003658 mỗi SKL.

SKALE hiện xếp hạng #628 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.65M, với nguồn cung lưu hành 6.19B SKL. Trong vòng 24 giờ qua, SKL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003593 (thấp) đến ₫ 0.003744 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 32,222.40145685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 107.84421068991791675.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKL biến động -0.28% trong giờ qua và -1.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.63K.

Thông tin thị trường SKALE (SKL)

Xếp hạng No.628 Vốn hóa thị trường ₫ 22.65M₫ 22.65M ₫ 22.65M Khối lượng (24H) ₫ 67.63K₫ 67.63K ₫ 67.63K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 25.61M₫ 25.61M ₫ 25.61M Nguồn cung lưu thông 6.19B 6.19B 6.19B Nguồn cung tối đa 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 Tổng cung 6,342,291,667 6,342,291,667 6,342,291,667 Tỷ lệ lưu hành 88.45% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SKALE là ₫ 22.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.63K. Nguồn cung lưu hành của SKL là 6.19B, với tổng nguồn cung là 6342291667. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.61M.