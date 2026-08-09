Giá SKALE(SKL)
Giá SKALE (SKL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003658, biến động 1.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SKL sang VND là ₫ 0.003658 mỗi SKL.
SKALE hiện xếp hạng #628 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 22.65M, với nguồn cung lưu hành 6.19B SKL. Trong vòng 24 giờ qua, SKL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003593 (thấp) đến ₫ 0.003744 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 32,222.40145685, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 107.84421068991791675.
Về hiệu suất ngắn hạn, SKL biến động -0.28% trong giờ qua và -1.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.63K.
No.628
88.45%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của SKALE là ₫ 22.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.63K. Nguồn cung lưu hành của SKL là 6.19B, với tổng nguồn cung là 6342291667. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.61M.
-0.28%
+1.38%
-1.91%
-1.91%
Theo dõi biến động giá của SKALE trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1.30959305
|+1.38%
|30 ngày
|₫ -0.001755
|-32.43%
|60 ngày
|₫ -0.000671
|-15.51%
|90 ngày
|₫ -0.00364
|-49.88%
Hôm nay, SKL đã biến động ₫ +1.30959305 (+1.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001755 (-32.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SKL đã biến động ₫ -0.000671 (-15.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00364 (-49.88%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SKALE (SKL)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá SKALE.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SKALE. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SKL: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Trung lập
|K ≈ D (±1%)
|Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
SKL_USDT在4小时周期内运行于中枢0.003575上方。价格突破R1阻力位0.003591后触及R2附近。枢纽体系呈现多头排列结构。短期均线组与EMA组同步发出买入信号。指标一致性确认上行结构有效。当前价位处于区间上沿层级。 MACD形成金叉形态。快慢线差值扩大显示动能集中释放。RSI处于中性区域未现超买。KDJ与StochRSI数值配合价格上行。波动率维持稳定状态。快慢指标同向运行验证买盘持续性。无背离现象干扰当前趋势。动能分布偏向多方但未见极端化。 近端关键阻力位于R2价位0.003609。该位置距离现价不足0.1%。下方第一支撑参考R1转支撑位0.003591。次级支撑位于中枢0.003575。远端参考S1价位0.003557。上下方价差空间狭窄。交易区间压缩至0.00005范围内。价格需站稳0.003609以打开上行空间。跌破0.003575将回归震荡中枢。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SKALE có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Mạng SKALE (SKL) là một mạng tương thích với Ethereum phi tập trung được thiết kế để mang lại khả năng mở rộng cho Ethereum và tăng cường tốc độ và chức năng của blockchain Ethereum. Nó nhằm cung cấp cho các nhà phát triển khả năng thực thi hợp đồng thông minh một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. SKL, token tiện ích bản địa của Mạng SKALE, được sử dụng cho các chức năng khác nhau trong hệ sinh thái, bao gồm cược, phí cho giao dịch và lưu trữ, và phần thưởng cho các người xác nhận mạng. Mạng sử dụng mô hình đồng thuận được gọi là đồng thuận SKALE, kết hợp các yếu tố của mô hình đồng thuận Chịu lỗi Byzantine Thực tế (PBFT) và mô hình đồng thuận Thỏa thuận Byzantine Nhị phân Bất đồng bộ (ABBA). Mạng SKALE thường được sử dụng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) yêu cầu lượng giao dịch lớn và độ trễ thấp.
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SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.
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