Giá Intel theo thời gian thực hôm nay là 36.76 USD. Theo dõi cập nhật giá INTCON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá INTCON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Intel

Giá Intel(INTCON)

Giá theo thời gian thực 1 INTCON sang USD

$36.76
$36.76$36.76
+0.40%1D
USD
Biểu đồ giá Intel (INTCON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:55:41 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Intel (INTCON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 36.07
$ 36.07$ 36.07
Thấp nhất 24H
$ 38.05
$ 38.05$ 38.05
Cao nhất 24H

$ 36.07
$ 36.07$ 36.07

$ 38.05
$ 38.05$ 38.05

$ 39.34979297103186
$ 39.34979297103186$ 39.34979297103186

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+0.38%

+0.40%

-0.81%

-0.81%

Giá thời gian thực của Intel (INTCON) là $ 36.76. Trong 24 giờ qua, INTCON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 36.07 và cao nhất là $ 38.05, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INTCON là $ 39.34979297103186, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 23.741402264383435.

Về hiệu suất ngắn hạn, INTCON đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, +0.40% trong 24 giờ và -0.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Intel (INTCON)

No.1866

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 59.04K
$ 59.04K$ 59.04K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

49.26K
49.26K 49.26K

49,262.13539144
49,262.13539144 49,262.13539144

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Intel là $ 1.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 59.04K. Nguồn cung lưu hành của INTCON là 49.26K, với tổng nguồn cung là 49262.13539144. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.81M.

Lịch sử giá theo USD của Intel (INTCON)

Theo dõi biến động giá của Intel trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.1465+0.40%
30 ngày$ +8.01+27.86%
60 ngày$ +21.76+145.06%
90 ngày$ +21.76+145.06%
Biến động giá Intel hôm nay

Hôm nay, INTCON đã biến động $ +0.1465 (+0.40%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Intel trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +8.01 (+27.86%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Intel trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, INTCON đã biến động $ +21.76 (+145.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Intel trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +21.76 (+145.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Intel (INTCON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Intel.

Intel (INTCON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Intel đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Intel một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake INTCON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Intel trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Intel trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Intel (USD)

Intel (INTCON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Intel (INTCON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Intel.

Xem ngay dự đoán giá Intel!

Tokenomics của Intel (INTCON)

Hiểu rõ tokenomics của Intel (INTCON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token INTCON ngay!

Cách mua Intel (INTCON)

Bạn đang tìm cách mua Intel? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Intel trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

INTCON/Tiền tệ địa phương

1 Intel (INTCON) sang VND
967,339.4
1 Intel (INTCON) sang AUD
A$56.6104
1 Intel (INTCON) sang GBP
27.2024
1 Intel (INTCON) sang EUR
31.6136
1 Intel (INTCON) sang USD
$36.76
1 Intel (INTCON) sang MYR
RM155.4948
1 Intel (INTCON) sang TRY
1,542.8172
1 Intel (INTCON) sang JPY
¥5,587.52
1 Intel (INTCON) sang ARS
ARS$53,585.7872
1 Intel (INTCON) sang RUB
2,995.5724
1 Intel (INTCON) sang INR
3,226.4252
1 Intel (INTCON) sang IDR
Rp612,666.4216
1 Intel (INTCON) sang PHP
2,148.2544
1 Intel (INTCON) sang EGP
￡E.1,748.6732
1 Intel (INTCON) sang BRL
R$198.504
1 Intel (INTCON) sang CAD
C$51.0964
1 Intel (INTCON) sang BDT
4,483.9848
1 Intel (INTCON) sang NGN
53,821.0512
1 Intel (INTCON) sang COP
$143,034.998
1 Intel (INTCON) sang ZAR
R.640.7268
1 Intel (INTCON) sang UAH
1,531.7892
1 Intel (INTCON) sang TZS
T.Sh.91,215.5288
1 Intel (INTCON) sang VES
Bs7,719.6
1 Intel (INTCON) sang CLP
$34,922
1 Intel (INTCON) sang PKR
Rs10,381.024
1 Intel (INTCON) sang KZT
19,763.2788
1 Intel (INTCON) sang THB
฿1,206.4632
1 Intel (INTCON) sang TWD
NT$1,130.37
1 Intel (INTCON) sang AED
د.إ134.9092
1 Intel (INTCON) sang CHF
Fr29.0404
1 Intel (INTCON) sang HKD
HK$285.6252
1 Intel (INTCON) sang AMD
֏14,035.7032
1 Intel (INTCON) sang MAD
.د.م339.2948
1 Intel (INTCON) sang MXN
$677.8544
1 Intel (INTCON) sang SAR
ريال137.85
1 Intel (INTCON) sang ETB
Br5,526.1308
1 Intel (INTCON) sang KES
KSh4,735.0556
1 Intel (INTCON) sang JOD
د.أ26.06284
1 Intel (INTCON) sang PLN
133.8064
1 Intel (INTCON) sang RON
лв161.0088
1 Intel (INTCON) sang SEK
kr345.9116
1 Intel (INTCON) sang BGN
лв61.7568
1 Intel (INTCON) sang HUF
Ft12,339.5968
1 Intel (INTCON) sang CZK
769.7544
1 Intel (INTCON) sang KWD
د.ك11.24856
1 Intel (INTCON) sang ILS
120.9404
1 Intel (INTCON) sang BOB
Bs253.2764
1 Intel (INTCON) sang AZN
62.492
1 Intel (INTCON) sang TJS
SM338.192
1 Intel (INTCON) sang GEL
99.252
1 Intel (INTCON) sang AOA
Kz33,632.0916
1 Intel (INTCON) sang BHD
.د.ب13.85852
1 Intel (INTCON) sang BMD
$36.76
1 Intel (INTCON) sang DKK
kr236.3668
1 Intel (INTCON) sang HNL
L962.7444
1 Intel (INTCON) sang MUR
1,671.1096
1 Intel (INTCON) sang NAD
$641.462
1 Intel (INTCON) sang NOK
kr368.3352
1 Intel (INTCON) sang NZD
$63.9624
1 Intel (INTCON) sang PAB
B/.36.76
1 Intel (INTCON) sang PGK
K154.0244
1 Intel (INTCON) sang QAR
ر.ق133.8064
1 Intel (INTCON) sang RSD
дин.3,713.4952
1 Intel (INTCON) sang UZS
soʻm442,891.4644
1 Intel (INTCON) sang ALL
L3,059.5348
1 Intel (INTCON) sang ANG
ƒ65.8004
1 Intel (INTCON) sang AWG
ƒ66.168
1 Intel (INTCON) sang BBD
$73.52
1 Intel (INTCON) sang BAM
KM61.7568
1 Intel (INTCON) sang BIF
Fr108,111.16
1 Intel (INTCON) sang BND
$47.4204
1 Intel (INTCON) sang BSD
$36.76
1 Intel (INTCON) sang JMD
$5,896.6716
1 Intel (INTCON) sang KHR
148,225.51
1 Intel (INTCON) sang KMF
Fr15,586.24
1 Intel (INTCON) sang LAK
799,130.4188
1 Intel (INTCON) sang LKR
රු11,122.4732
1 Intel (INTCON) sang MDL
L623.4496
1 Intel (INTCON) sang MGA
Ar164,842.868
1 Intel (INTCON) sang MOP
P293.3448
1 Intel (INTCON) sang MVR
562.428
1 Intel (INTCON) sang MWK
MK63,708.756
1 Intel (INTCON) sang MZN
MT2,348.964
1 Intel (INTCON) sang NPR
रु5,148.9732
1 Intel (INTCON) sang PYG
258,863.92
1 Intel (INTCON) sang RWF
Fr53,265.24
1 Intel (INTCON) sang SBD
$302.5348
1 Intel (INTCON) sang SCR
498.4656
1 Intel (INTCON) sang SRD
$1,457.1664
1 Intel (INTCON) sang SVC
$320.5472
1 Intel (INTCON) sang SZL
L641.462
1 Intel (INTCON) sang TMT
m129.0276
1 Intel (INTCON) sang TND
د.ت107.81708
1 Intel (INTCON) sang TTD
$248.8652
1 Intel (INTCON) sang UGX
Sh128,071.84
1 Intel (INTCON) sang XAF
Fr20,769.4
1 Intel (INTCON) sang XCD
$99.252
1 Intel (INTCON) sang XOF
Fr20,769.4
1 Intel (INTCON) sang XPF
Fr3,749.52
1 Intel (INTCON) sang BWP
P526.7708
1 Intel (INTCON) sang BZD
$73.52
1 Intel (INTCON) sang CVE
$3,489.6268
1 Intel (INTCON) sang DJF
Fr6,506.52
1 Intel (INTCON) sang DOP
$2,336.8332
1 Intel (INTCON) sang DZD
د.ج4,796.8124
1 Intel (INTCON) sang FJD
$84.548
1 Intel (INTCON) sang GNF
Fr319,628.2
1 Intel (INTCON) sang GTQ
Q280.8464
1 Intel (INTCON) sang GYD
$7,671.0768
1 Intel (INTCON) sang ISK
kr4,484.72

Nguồn Intel

Để hiểu thêm về Intel, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Intel
Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Intel

Hôm nay giá của Intel (INTCON) là bao nhiêu?
Giá INTCON theo thời gian thực bằng USD là 36.76 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của INTCON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của INTCON sang USD là $ 36.76. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Intel là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của INTCON là $ 1.81M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của INTCON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của INTCON là 49.26K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của INTCON là bao nhiêu?
INTCON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 39.34979297103186 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của INTCON là bao nhiêu?
INTCON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 23.741402264383435 USD.
Khối lượng giao dịch của INTCON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của INTCON là $ 59.04K USD.
INTCON có tăng giá trong năm nay không?
INTCON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá INTCON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:55:41 (UTC+8)

