Giá Allora hôm nay

Giá Allora (ALLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.31444, biến động 3.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALLO sang VND là ₫ 0.31444 mỗi ALLO.

Allora hiện xếp hạng #300 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 63.05M, với nguồn cung lưu hành 200.50M ALLO. Trong vòng 24 giờ qua, ALLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.30512 (thấp) đến ₫ 0.3372 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 44,809.9343266879617205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,230.69254499712961855.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALLO biến động +0.91% trong giờ qua và +19.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 135.08K.

Thông tin thị trường Allora (ALLO)

Xếp hạng No.300 Vốn hóa thị trường ₫ 63.05M₫ 63.05M ₫ 63.05M Khối lượng (24H) ₫ 135.08K₫ 135.08K ₫ 135.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 314.44M₫ 314.44M ₫ 314.44M Nguồn cung lưu thông 200.50M 200.50M 200.50M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 785,499,999 785,499,999 785,499,999 Tỷ lệ lưu hành 20.05% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Allora là ₫ 63.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 135.08K. Nguồn cung lưu hành của ALLO là 200.50M, với tổng nguồn cung là 785499999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 314.44M.