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Giá Allora theo thời gian thực hôm nay là 0.31444 VND. Vốn hoá thị trường của ALLO là 63,045,220 VND. Theo dõi cập nhật giá ALLO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Allora theo thời gian thực hôm nay là 0.31444 VND. Vốn hoá thị trường của ALLO là 63,045,220 VND. Theo dõi cập nhật giá ALLO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Allora(ALLO)

Giá theo thời gian thực 1 ALLO sang VND

₫8,274.4886
₫8,274.4886₫8,274.4886
-3.74%1D
VND
Biểu đồ giá Allora (ALLO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:49:38 (UTC+8)

Giá Allora hôm nay

Giá Allora (ALLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.31444, biến động 3.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALLO sang VND là ₫ 0.31444 mỗi ALLO.

Allora hiện xếp hạng #300 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 63.05M, với nguồn cung lưu hành 200.50M ALLO. Trong vòng 24 giờ qua, ALLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.30512 (thấp) đến ₫ 0.3372 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 44,809.9343266879617205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,230.69254499712961855.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALLO biến động +0.91% trong giờ qua và +19.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 135.08K.

Thông tin thị trường Allora (ALLO)

No.300

₫ 63.05M
₫ 63.05M₫ 63.05M

₫ 135.08K
₫ 135.08K₫ 135.08K

₫ 314.44M
₫ 314.44M₫ 314.44M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Allora là ₫ 63.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 135.08K. Nguồn cung lưu hành của ALLO là 200.50M, với tổng nguồn cung là 785499999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 314.44M.

Lịch sử giá Allora theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.30512
₫ 0.30512₫ 0.30512
Thấp nhất 24H
₫ 0.3372
₫ 0.3372₫ 0.3372
Cao nhất 24H

₫ 0.30512
₫ 0.30512₫ 0.30512

₫ 0.3372
₫ 0.3372₫ 0.3372

₫ 44,809.9343266879617205
₫ 44,809.9343266879617205₫ 44,809.9343266879617205

₫ 1,230.69254499712961855
₫ 1,230.69254499712961855₫ 1,230.69254499712961855

+0.91%

-3.74%

+19.32%

+19.32%

Lịch sử giá theo VND của Allora (ALLO)

Theo dõi biến động giá của Allora trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -321.4895841-3.74%
30 ngày₫ -0.10182-24.47%
60 ngày₫ -0.1018-24.46%
90 ngày₫ +0.21808+226.31%
Biến động giá Allora hôm nay

Hôm nay, ALLO đã biến động ₫ -321.4895841 (-3.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Allora trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.10182 (-24.47%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Allora trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ALLO đã biến động ₫ -0.1018 (-24.46%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Allora trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.21808 (+226.31%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Allora (ALLO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Allora.

Phân tích Allora

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Allora. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Allora hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ALLO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ALLO_USDT在4小时周期内运行于R1阻力位0.33665上方，价格已触及0.34666，并正逼近R2枢纽位0.35038。当前价位已脱离0.31045中枢区域，正处于区间上沿的扩展阶段。均线系统呈现多头排列，短期买盘占据主导地位。结构重心已上移至高位区间，需密切关注价格在R2附近的停留情况。 MACD指标形成金叉，动能指标显示正向发散趋势。RSI指数进入超买区域，表明短期内上涨速度过快。KDJ与StochRSI数值均处于高位运行状态，快慢线出现钝化迹象。布林带开口扩大，波动率显著提升。多头动能集中释放，但超买状态暗示追高意愿边际递减。各指标间出现分化现象，市场延续趋势与回调风险并存。 近期关键阻力位于R2点位0.35038，距离当前价格约1.07%。下方第一支撑参考R1转化位0.33665，距离现价约2.88%。远端防守价位锚定中枢0.31045，距离现价约10.45%。S1点位0.29672则构成更深幅度的回撤参考。若价格无法有效站稳R2，将可能回测R1支撑的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Allora?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Allora (ALLO):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tiến độ phát triển dự án và những cập nhật về công nghệ
4. Mức độ áp dụng trong cộng đồng và tốc độ tăng trưởng người dùng
5. Các thông báo về đối tác cũng như các mối quan hệ hợp tác
6. Tin tức liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến toàn bộ không gian tiền mã hóa
7. Tính tiện ích của token và các cơ chế staking
8. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain tương tự
9. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và lãi suất
10. Chuyển động của các “cá voi” và hành vi của những holder lớn

Tại sao mọi người muốn biết giá Allora hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Allora (ALLO) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường và quản lý rủi ro. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức sinh lời cũng như tâm lý thị trường.

Dự đoán giá Allora

Dự đoán giá Allora (ALLO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ALLO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Allora (ALLO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Allora có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Allora sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ALLO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Allora.

Hướng dẫn mua & đầu tư Allora tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Allora? Mua ALLO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Allora. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Allora (ALLO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Allora sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Allora (ALLO)

Bạn có thể làm gì với Allora

Sở hữu Allora mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Allora (ALLO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Allora (ALLO) là gì

Allora là một mạng lưới AI phi tập trung có khả năng tự cải thiện. Allora cho phép các ứng dụng tận dụng AI thông minh hơn và an toàn hơn thông qua mạng lưới các mô hình học máy (ML) có khả năng tự cải tiến.

Nguồn Allora

Để hiểu thêm về Allora, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Allora
Block Explorer

Danh mục :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Allora

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:49:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Allora (ALLO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Allora

ALLO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ALLO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ALLO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Allora (ALLO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Allora theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ALLO/USDT
₫8,304.75085
₫8,304.75085₫8,304.75085
-3.40%
422.50K (USDT)
ALLO/USDC
₫8,303.9614
₫8,303.9614₫8,303.9614
-3.44%
164.37K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ALLO sang VND

Số lượng

ALLO
ALLO
VND
VND

1 ALLO = 8,274.4886 VND