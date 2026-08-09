Giá MXN hôm nay

Giá MXN (MXN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05585, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MXN sang VND là ₫ 0.05585 mỗi MXN.

MXN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MXN. Trong vòng 24 giờ qua, MXN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05533 (thấp) đến ₫ 0.05668 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MXN biến động +0.63% trong giờ qua và +0.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.88K.

Thông tin thị trường MXN (MXN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 62.88K₫ 62.88K ₫ 62.88K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của MXN là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.88K. Nguồn cung lưu hành của MXN là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.