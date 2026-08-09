Giá Doom(DOOM)
Giá Doom (DOOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000718, biến động 34.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOOM sang VND là ₫ 0.000718 mỗi DOOM.
Doom hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DOOM. Trong vòng 24 giờ qua, DOOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000592 (thấp) đến ₫ 0.001366 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, DOOM biến động +5.89% trong giờ qua và -28.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 102.80K.
SOL
Vốn hoá thị trường hiện tại của Doom là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 102.80K. Nguồn cung lưu hành của DOOM là --, với tổng nguồn cung là 970100000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 696.53K.
+5.89%
-34.30%
-28.20%
-28.20%
Theo dõi biến động giá của Doom trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -9.86407962
|-34.30%
|30 ngày
|₫ -0.000282
|-28.20%
|60 ngày
|₫ -0.000282
|-28.20%
|90 ngày
|₫ -0.000282
|-28.20%
Hôm nay, DOOM đã biến động ₫ -9.86407962 (-34.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000282 (-28.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DOOM đã biến động ₫ -0.000282 (-28.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000282 (-28.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Doom. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DOOM: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
DOOM_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 6,74E-4 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá nằm trong khoảng giữa điểm trung tâm S1 (6,39E-4) và vùng trung tâm (7,79E-4). Hiện tại, cấu trúc thị trường đang ở nửa dưới của dải dao động. Lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng tại khu vực này. Giá chưa vượt qua được ngưỡng kháng cự tại vùng trung tâm. Ở phía dưới, mức hỗ trợ S2 tại 5,55E-4 đóng vai trò là một điểm tham chiếu xa hơn. Hệ thống đường trung bình MA và EMA đang cho thấy tín hiệu sắp xếp theo chiều tăng. Chỉ báo MACD thể hiện hình thái cắt chéo giảm, với đường nhanh và đường chậm có xu hướng tách rời nhau. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Phân bố động lượng tỏ ra phân tán, trong khi mức độ biến động vẫn duy trì ở mức thông thường. Động lực tăng giá ngắn hạn bị kìm hãm, còn áp lực giảm giá thì chưa được giải phóng đáng kể. Các chỉ báo kỹ thuật đang đưa ra những tín hiệu trái chiều. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại mức S1 6,39E-4, cách giá hiện tại khoảng 5,2%. Ngược lại, ngưỡng kháng cự gần nhất phía trên là vùng trung tâm 7,79E-4, cách giá hiện tại khoảng 15,6%. Mức kháng cự xa hơn nằm tại mức R1 8,63E-4, còn mức hỗ trợ xa hơn nằm tại mức S2 5,55E-4. Nhà giao dịch cần theo dõi phản ứng của giá xung quanh các điểm trung tâm này.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Doom có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Doom mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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DOOM là một meme coin.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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