Giá Doom hôm nay

Giá Doom (DOOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000718, biến động 34.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOOM sang VND là ₫ 0.000718 mỗi DOOM.

Doom hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DOOM. Trong vòng 24 giờ qua, DOOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000592 (thấp) đến ₫ 0.001366 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOOM biến động +5.89% trong giờ qua và -28.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 102.80K.

Thông tin thị trường Doom (DOOM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 102.80K₫ 102.80K ₫ 102.80K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 696.53K₫ 696.53K ₫ 696.53K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 970,100,000 970,100,000 970,100,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Doom là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 102.80K. Nguồn cung lưu hành của DOOM là --, với tổng nguồn cung là 970100000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 696.53K.