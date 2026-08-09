Giá AITECH Cloud Network hôm nay

Giá AITECH Cloud Network (ACN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005286, biến động 0.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACN sang VND là ₫ 0.005286 mỗi ACN.

AITECH Cloud Network hiện xếp hạng #891 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 9.43M, với nguồn cung lưu hành 1.78B ACN. Trong vòng 24 giờ qua, ACN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005254 (thấp) đến ₫ 0.005348 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 13,095.27248946699479825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 132.31079075197941960.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACN biến động -0.17% trong giờ qua và -0.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 216.02K.

Thông tin thị trường AITECH Cloud Network (ACN)

Xếp hạng No.891 Vốn hóa thị trường ₫ 9.43M₫ 9.43M ₫ 9.43M Khối lượng (24H) ₫ 216.02K₫ 216.02K ₫ 216.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.57M₫ 10.57M ₫ 10.57M Nguồn cung lưu thông 1.78B 1.78B 1.78B Nguồn cung tối đa 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tổng cung 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 Tỷ lệ lưu hành 89.20% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của AITECH Cloud Network là ₫ 9.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 216.02K. Nguồn cung lưu hành của ACN là 1.78B, với tổng nguồn cung là 1986052500. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.57M.