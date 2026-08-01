Giá Yield Guild Games hôm nay

Giá Yield Guild Games (YGG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02013, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YGG sang VND là ₫ 0.02013 mỗi YGG.

Yield Guild Games hiện xếp hạng #733 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.35M, với nguồn cung lưu hành 762.36M YGG. Trong vòng 24 giờ qua, YGG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01904 (thấp) đến ₫ 0.02105 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 302,511.75385904558420220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 622.51790095966697485.

Về hiệu suất ngắn hạn, YGG biến động +0.80% trong giờ qua và +11.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.57K.

Thông tin thị trường Yield Guild Games (YGG)

Xếp hạng No.733 Vốn hóa thị trường ₫ 15.35M₫ 15.35M ₫ 15.35M Khối lượng (24H) ₫ 61.57K₫ 61.57K ₫ 61.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 20.13M₫ 20.13M ₫ 20.13M Nguồn cung lưu thông 762.36M 762.36M 762.36M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 Tỷ lệ lưu hành 76.23% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yield Guild Games là ₫ 15.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.57K. Nguồn cung lưu hành của YGG là 762.36M, với tổng nguồn cung là 999716389.32277708. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.13M.