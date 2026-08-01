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Giá Yield Guild Games theo thời gian thực hôm nay là 0.02013 VND. Vốn hoá thị trường của YGG là 15,346,209.1644628314504 VND. Theo dõi cập nhật giá YGG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Yield Guild Games theo thời gian thực hôm nay là 0.02013 VND. Vốn hoá thị trường của YGG là 15,346,209.1644628314504 VND. Theo dõi cập nhật giá YGG sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Yield Guild Games(YGG)

Giá theo thời gian thực 1 YGG sang VND

₫529.72095
₫529.72095₫529.72095
+1.00%1D
VND
Biểu đồ giá Yield Guild Games (YGG) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:04:39 (UTC+8)

Giá Yield Guild Games hôm nay

Giá Yield Guild Games (YGG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02013, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YGG sang VND là ₫ 0.02013 mỗi YGG.

Yield Guild Games hiện xếp hạng #733 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.35M, với nguồn cung lưu hành 762.36M YGG. Trong vòng 24 giờ qua, YGG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01904 (thấp) đến ₫ 0.02105 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 302,511.75385904558420220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 622.51790095966697485.

Về hiệu suất ngắn hạn, YGG biến động +0.80% trong giờ qua và +11.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.57K.

Thông tin thị trường Yield Guild Games (YGG)

No.733

₫ 15.35M
₫ 15.35M₫ 15.35M

₫ 61.57K
₫ 61.57K₫ 61.57K

₫ 20.13M
₫ 20.13M₫ 20.13M

762.36M
762.36M 762.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.32277708
999,716,389.32277708 999,716,389.32277708

76.23%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yield Guild Games là ₫ 15.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.57K. Nguồn cung lưu hành của YGG là 762.36M, với tổng nguồn cung là 999716389.32277708. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.13M.

Lịch sử giá Yield Guild Games theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01904
₫ 0.01904₫ 0.01904
Thấp nhất 24H
₫ 0.02105
₫ 0.02105₫ 0.02105
Cao nhất 24H

₫ 0.01904
₫ 0.01904₫ 0.01904

₫ 0.02105
₫ 0.02105₫ 0.02105

₫ 302,511.75385904558420220
₫ 302,511.75385904558420220₫ 302,511.75385904558420220

₫ 622.51790095966697485
₫ 622.51790095966697485₫ 622.51790095966697485

+0.80%

+1.00%

+11.27%

+11.27%

Lịch sử giá theo VND của Yield Guild Games (YGG)

Theo dõi biến động giá của Yield Guild Games trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +5.2447619+1.00%
30 ngày₫ -0.00187-8.50%
60 ngày₫ -0.0043-17.61%
90 ngày₫ -0.0261-56.46%
Biến động giá Yield Guild Games hôm nay

Hôm nay, YGG đã biến động ₫ +5.2447619 (+1.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Yield Guild Games trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00187 (-8.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Yield Guild Games trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, YGG đã biến động ₫ -0.0043 (-17.61%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Yield Guild Games trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0261 (-56.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Yield Guild Games (YGG)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Yield Guild Games.

Phân tích Yield Guild Games

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Yield Guild Games. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Yield Guild Games hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường YGG: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

YGG_USDT đang giao dịch ở mức 0,01884 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện đang nằm dưới điểm trung tâm S2 là 0,01903. Cấu trúc hiện tại đang nằm trong vùng giảm giá của vùng trung tâm 0,01956. Các chỉ báo mua bán đang thể hiện trạng thái phân kỳ. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt vàng. RSI đã bước vào vùng quá mua. Phân bố động lực cho thấy hiện tượng phân tầng. Đường chỉ báo nhanh hướng về phía phe mua. Chỉ báo dao động cảnh báo rủi ro ở mức cao. Biến động thị trường duy trì xu hướng thu hẹp. Mức kháng cự gần nhất nằm tại 0,01903, cách giá hiện tại 0,00019. Mốc tham chiếu quan trọng phía trên là 0,01921, cách giá hiện tại 0,00037. Vùng trung tâm xa hơn nằm tại 0,01956. Về phía dưới, cần theo dõi ngưỡng hỗ trợ trước đó. Thị trường đang trong giai đoạn tranh chấp giữa phe mua và phe bán.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Yield Guild Games?

Giá token YGG bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng của hệ sinh thái trò chơi – Việc có thêm nhiều người chơi tham gia vào các tựa game được YGG hỗ trợ sẽ làm tăng nhu cầu về token.
2. Hiệu suất của tài sản NFT – Giá trị từ các khoản đầu tư NFT của hội guild ảnh hưởng đến giá token.
3. Sự phát triển của chương trình học bổng – Việc mở rộng các cơ hội chơi để kiếm tiền thúc đẩy tính tiện ích của token.
4. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking – Lợi suất cao hơn sẽ thu hút nhiều nhà nắm giữ hơn.
5. Các thông báo hợp tác – Những mối quan hệ hợp tác mới với các tựa game sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
6. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa – Xu hướng của Bitcoin và các đồng tiền thay thế cũng tác động đến YGG.
7. Những diễn biến trong ngành công nghiệp trò chơi – Việc áp dụng trò chơi Web3 sẽ ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của YGG.

Tại sao mọi người muốn biết giá Yield Guild Games hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của YGG hôm nay vì đây là một token chơi game phổ biến trong hệ sinh thái play-to-earn. Các nhà giao dịch theo dõi giá cả hàng ngày để đưa ra quyết định đầu tư, trong khi các game thủ lại quan sát giá trị nhằm đánh giá tiềm năng kiếm tiền. Biến động giá cả ảnh hưởng đến phần thưởng của hội nhóm, các khoản đầu tư NFT và hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư trong lĩnh vực game blockchain.

Dự đoán giá Yield Guild Games

Dự đoán giá Yield Guild Games (YGG) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của YGG vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Yield Guild Games (YGG) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Yield Guild Games có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Yield Guild Games sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá YGG cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Yield Guild Games.

Giới thiệu Yield Guild Games

Yield Guild Games (YGG) là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) chuyên đầu tư vào các token không thể trao đổi (NFTs) trong hệ sinh thái game blockchain. Mục đích chính của nó là tạo ra một cộng đồng người chơi có thể kiếm sống bằng cách chơi các trò chơi dựa trên blockchain. YGG mua các tài sản trong game và cho thành viên của hội mượn, sau đó sử dụng những tài sản này để tạo ra thu nhập. Lợi nhuận được chia sẻ giữa các thành viên và những người sở hữu token YGG. Token YGG được sử dụng cho việc quản lý, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, bao gồm quyết định về đầu tư và phát triển cộng đồng. Token hoạt động trên blockchain Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn ERC-20.

Hướng dẫn mua & đầu tư Yield Guild Games tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Yield Guild Games? Mua YGG nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Yield Guild Games. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Yield Guild Games (YGG).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Yield Guild Games sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Yield Guild Games (YGG)

Bạn có thể làm gì với Yield Guild Games

Sở hữu Yield Guild Games mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Yield Guild Games (YGG) là gì

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Nguồn Yield Guild Games

Để hiểu thêm về Yield Guild Games, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Yield Guild Games
Block Explorer

Danh mục :

Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Yield Guild Games

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 01:04:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Yield Guild Games (YGG)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Yield Guild Games

YGG USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short YGG với đòn bẩy. Khám phá giao dịch YGG USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Yield Guild Games (YGG) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Yield Guild Games theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
YGG/USDT
₫534.45765
₫534.45765₫534.45765
+1.85%
3.11M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán YGG sang VND

Số lượng

YGG
YGG
VND
VND

1 YGG = 529.72095 VND