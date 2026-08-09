Giá Dione Protocol hôm nay

Giá Dione Protocol (DIONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00005818, biến động 0.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DIONE sang VND là ₫ 0.00005818 mỗi DIONE.

Dione Protocol hiện xếp hạng #2219 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 706.25K, với nguồn cung lưu hành 12.14B DIONE. Trong vòng 24 giờ qua, DIONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00005781 (thấp) đến ₫ 0.00006384 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 505.34623409421297080, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.4105857168694820.

Về hiệu suất ngắn hạn, DIONE biến động +0.37% trong giờ qua và +1.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.09K.

Thông tin thị trường Dione Protocol (DIONE)

Xếp hạng No.2219 Vốn hóa thị trường ₫ 706.25K₫ 706.25K ₫ 706.25K Khối lượng (24H) ₫ 1.09K₫ 1.09K ₫ 1.09K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 781.57K₫ 781.57K ₫ 781.57K Nguồn cung lưu thông 12.14B 12.14B 12.14B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 13,433,600,526 13,433,600,526 13,433,600,526 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dione Protocol là ₫ 706.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.09K. Nguồn cung lưu hành của DIONE là 12.14B, với tổng nguồn cung là 13433600526. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 781.57K.