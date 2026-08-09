Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Celer Network theo thời gian thực hôm nay là 0.001865 VND. Vốn hoá thị trường của CELR là 14,553,385.959538588 VND. Theo dõi cập nhật giá CELR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Celer Network theo thời gian thực hôm nay là 0.001865 VND. Vốn hoá thị trường của CELR là 14,553,385.959538588 VND. Theo dõi cập nhật giá CELR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về CELR

Thông tin giá CELR

CELR là gì

Whitepaper CELR

Website chính thức CELR

Tokenomics của CELR

Dự báo giá CELR

Lịch sử CELR

Hướng dẫn mua CELR

Chuyển đổi CELR sang fiat

CELR Spot

CELR USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Celer Network

Giá Celer Network(CELR)

Giá theo thời gian thực 1 CELR sang VND

₫49.077475
₫49.077475₫49.077475
+0.53%1D
VND
Biểu đồ giá Celer Network (CELR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:02:10 (UTC+8)

Giá Celer Network hôm nay

Giá Celer Network (CELR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001865, biến động 0.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELR sang VND là ₫ 0.001865 mỗi CELR.

Celer Network hiện xếp hạng #768 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.55M, với nguồn cung lưu hành 7.80B CELR. Trong vòng 24 giờ qua, CELR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001788 (thấp) đến ₫ 0.001943 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,228.53625804775055, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 26.68624219161065.

Về hiệu suất ngắn hạn, CELR biến động +0.16% trong giờ qua và +18.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.08K.

Thông tin thị trường Celer Network (CELR)

No.768

₫ 14.55M
₫ 14.55M₫ 14.55M

₫ 55.08K
₫ 55.08K₫ 55.08K

₫ 18.65M
₫ 18.65M₫ 18.65M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

₫ 176.3105
₫ 176.3105₫ 176.3105

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Celer Network là ₫ 14.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.08K. Nguồn cung lưu hành của CELR là 7.80B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.65M.

Lịch sử giá Celer Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001788
₫ 0.001788₫ 0.001788
Thấp nhất 24H
₫ 0.001943
₫ 0.001943₫ 0.001943
Cao nhất 24H

₫ 0.001788
₫ 0.001788₫ 0.001788

₫ 0.001943
₫ 0.001943₫ 0.001943

₫ 5,228.53625804775055
₫ 5,228.53625804775055₫ 5,228.53625804775055

₫ 26.68624219161065
₫ 26.68624219161065₫ 26.68624219161065

+0.16%

+0.53%

+18.33%

+18.33%

Lịch sử giá theo VND của Celer Network (CELR)

Theo dõi biến động giá của Celer Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.2587393+0.53%
30 ngày₫ +0.000026+1.41%
60 ngày₫ -0.00021-10.13%
90 ngày₫ -0.001234-39.82%
Biến động giá Celer Network hôm nay

Hôm nay, CELR đã biến động ₫ +0.2587393 (+0.53%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Celer Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000026 (+1.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Celer Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CELR đã biến động ₫ -0.00021 (-10.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Celer Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001234 (-39.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Celer Network (CELR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Celer Network.

Phân tích Celer Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Celer Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Celer Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CELR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

CELR_USDT在4小时周期内运行于0.001805价位。价格位于中枢0.001792上方，枢纽体系呈现多头排列结构。S1支撑位0.001773与当前价格保持一定距离，而R1阻力位0.001827则构成近期的上行边界。市场目前处于区间震荡状态，多空双方围绕枢纽点展开博弈。技术指标显示短期偏向多方，但长期趋势仍维持中性。 MACD指标录得金叉信号，快慢线形成向上发散形态；RSI指数已进入超买区域，数值高于70阈值水平，表明动能短期内集中释放。然而，MA组与EMA组尚未发出明确的买入确认信号，快慢指标之间出现分层现象。波动率维持在布林带中轨附近，StochRSI指标显示出高位钝化的迹象，KDJ指标也同步反映市场处于高估状态。因此，上涨动能正面临技术性修正的压力，而下行风险则随着超买程度的加深而逐渐增加。 近期支撑位位于0.001773，该价位与当前价格相差约1.7%；远端参考位S2为0.001738。近期阻力位设于0.001827，与当前价格相差约1.2%；远端参考位R2为0.001846。关键枢纽点0.001792为市场提供了即时支撑，若突破R1，则将测试0.001846的强弱；反之，若跌破中枢，则需重新审视S1的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Celer Network?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token CELR:

1. Mức độ ứng dụng trên thị trường đối với các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 của Celer và công nghệ cầu nối xuyên chuỗi.
2. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa cũng như mối tương quan với Bitcoin.
3. Các chỉ số sử dụng mạng lưới, bao gồm khối lượng giao dịch và số người dùng hoạt động.
4. Các thông báo về hợp tác với các giao thức DeFi và dự án blockchain.
5. Nhu cầu về tiện ích của token trong việc staking, quản trị và chi trả phí mạng lưới.
6. Sự cạnh tranh từ các giải pháp mở rộng quy mô khác như Polygon và Arbitrum.
7. Những diễn biến liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng DeFi và blockchain.
8. Các phát triển kỹ thuật và nâng cấp giao thức.
9. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn.
10. Mức độ chấp nhận rủi ro nói chung của nhà đầu tư đối với các đồng tiền thay thế (altcoin).

Tại sao mọi người muốn biết giá Celer Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá CELR hôm nay để đưa ra các quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, đánh giá mức độ biến động và quản lý rủi ro. Các nhà đầu tư theo dõi diễn biến hàng ngày để đánh giá hiệu suất và đưa ra những quyết định sáng suốt về việc mua, bán hoặc nắm giữ các vị thế CELR của mình.

Dự đoán giá Celer Network

Dự đoán giá Celer Network (CELR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CELR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Celer Network (CELR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Celer Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Celer Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CELR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Celer Network.

Giới thiệu Celer Network

Celer Network (CELR) là một nền tảng mở rộng lớp-2 được thiết kế để cho phép giao dịch ngoại tuyến nhanh, dễ dàng và an toàn không chỉ cho các giao dịch thanh toán, mà còn cho việc thực thi hợp đồng thông minh ngoại tuyến tổng quát. Nó sử dụng một công nghệ gọi là cChannel, cho phép giao dịch ngoại tuyến của bất kỳ loại tiền điện tử nào, và cRoute, một cơ chế định tuyến chuyển giá trị tối ưu có thể chứng minh. Token CELR, là một token ERC-20, được sử dụng như token gốc của mạng lưới. Nó được sử dụng cho phí dịch vụ và staking trong Celer Network. Mục tiêu chính của nền tảng là mang đến quy mô mức Internet cho các blockchain hiện tại và tương lai, cải thiện khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của chúng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Celer Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Celer Network? Mua CELR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Celer Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Celer Network (CELR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Celer Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Celer Network (CELR)

Bạn có thể làm gì với Celer Network

Sở hữu Celer Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Celer Network (CELR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Celer Network (CELR) là gì

Celer Network là nền tảng mở rộng quy mô lớp 2 hàng đầu cho phép các giao dịch ngoài chuỗi nhanh chóng, dễ dàng và an toàn cho không chỉ các giao dịch thanh toán mà còn cả đa số hợp đồng thông minh ngoài chuỗi. Nó cho phép mọi người nhanh chóng xây dựng, vận hành và sử dụng các ứng dụng phi tập trung có khả năng mở rộng cao thông qua các cải tiến trong kỹ thuật mở rộng ngoài chuỗi và kinh tế tiền điện tử phù hợp với khuyến khích.

Nguồn Celer Network

Để hiểu thêm về Celer Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Celer Network
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Celer Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:02:10 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Celer Network (CELR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Celer Network

CELR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CELR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CELR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Celer Network (CELR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Celer Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CELR/USDT
₫49.024845
₫49.024845₫49.024845
+0.37%
29.44M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,818.24650
₫5,818.24650₫5,818.24650

-11.87%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,679.3685
₫73,679.3685₫73,679.3685

+137.78%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,993.8970
₫27,993.8970₫27,993.8970

+9.85%

STONK

STONK

STONK

₫180.468270
₫180.468270₫180.468270

-2.26%

Squid

Squid

QUID

₫2,330.71955
₫2,330.71955₫2,330.71955

-2.40%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫73,679.3685
₫73,679.3685₫73,679.3685

+137.78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫99.207550
₫99.207550₫99.207550

+115.92%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,034.089500
₫4,034.089500₫4,034.089500

+115.31%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.4313860
₫6.4313860₫6.4313860

+62.93%

Aether Network

Aether Network

AET

₫944.7085
₫944.7085₫944.7085

+37.02%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CELR sang VND

Số lượng

CELR
CELR
VND
VND

1 CELR = 49.077475 VND