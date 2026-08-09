Giá Celer Network hôm nay

Giá Celer Network (CELR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001865, biến động 0.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELR sang VND là ₫ 0.001865 mỗi CELR.

Celer Network hiện xếp hạng #768 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.55M, với nguồn cung lưu hành 7.80B CELR. Trong vòng 24 giờ qua, CELR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001788 (thấp) đến ₫ 0.001943 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,228.53625804775055, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 26.68624219161065.

Về hiệu suất ngắn hạn, CELR biến động +0.16% trong giờ qua và +18.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.08K.

Thông tin thị trường Celer Network (CELR)

Xếp hạng No.768 Vốn hóa thị trường ₫ 14.55M₫ 14.55M ₫ 14.55M Khối lượng (24H) ₫ 55.08K₫ 55.08K ₫ 55.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.65M₫ 18.65M ₫ 18.65M Nguồn cung lưu thông 7.80B 7.80B 7.80B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 78.03% Ngày phát hành 2019-03-19 00:00:00 Giá phát hành ₫ 176.3105₫ 176.3105 ₫ 176.3105 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Celer Network là ₫ 14.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.08K. Nguồn cung lưu hành của CELR là 7.80B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.65M.