Giá Celer Network(CELR)
Giá Celer Network (CELR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001865, biến động 0.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CELR sang VND là ₫ 0.001865 mỗi CELR.
Celer Network hiện xếp hạng #768 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.55M, với nguồn cung lưu hành 7.80B CELR. Trong vòng 24 giờ qua, CELR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001788 (thấp) đến ₫ 0.001943 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,228.53625804775055, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 26.68624219161065.
Về hiệu suất ngắn hạn, CELR biến động +0.16% trong giờ qua và +18.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.08K.
No.768
78.03%
2019-03-19 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Celer Network là ₫ 14.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.08K. Nguồn cung lưu hành của CELR là 7.80B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.65M.
+0.16%
+0.53%
+18.33%
+18.33%
Theo dõi biến động giá của Celer Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.2587393
|+0.53%
|30 ngày
|₫ +0.000026
|+1.41%
|60 ngày
|₫ -0.00021
|-10.13%
|90 ngày
|₫ -0.001234
|-39.82%
Hôm nay, CELR đã biến động ₫ +0.2587393 (+0.53%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000026 (+1.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CELR đã biến động ₫ -0.00021 (-10.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001234 (-39.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Celer Network (CELR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Celer Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Celer Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CELR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá mua
|>70
|Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
CELR_USDT在4小时周期内运行于0.001805价位。价格位于中枢0.001792上方，枢纽体系呈现多头排列结构。S1支撑位0.001773与当前价格保持一定距离，而R1阻力位0.001827则构成近期的上行边界。市场目前处于区间震荡状态，多空双方围绕枢纽点展开博弈。技术指标显示短期偏向多方，但长期趋势仍维持中性。 MACD指标录得金叉信号，快慢线形成向上发散形态；RSI指数已进入超买区域，数值高于70阈值水平，表明动能短期内集中释放。然而，MA组与EMA组尚未发出明确的买入确认信号，快慢指标之间出现分层现象。波动率维持在布林带中轨附近，StochRSI指标显示出高位钝化的迹象，KDJ指标也同步反映市场处于高估状态。因此，上涨动能正面临技术性修正的压力，而下行风险则随着超买程度的加深而逐渐增加。 近期支撑位位于0.001773，该价位与当前价格相差约1.7%；远端参考位S2为0.001738。近期阻力位设于0.001827，与当前价格相差约1.2%；远端参考位R2为0.001846。关键枢纽点0.001792为市场提供了即时支撑，若突破R1，则将测试0.001846的强弱；反之，若跌破中枢，则需重新审视S1的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Celer Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Celer Network (CELR) là một nền tảng mở rộng lớp-2 được thiết kế để cho phép giao dịch ngoại tuyến nhanh, dễ dàng và an toàn không chỉ cho các giao dịch thanh toán, mà còn cho việc thực thi hợp đồng thông minh ngoại tuyến tổng quát. Nó sử dụng một công nghệ gọi là cChannel, cho phép giao dịch ngoại tuyến của bất kỳ loại tiền điện tử nào, và cRoute, một cơ chế định tuyến chuyển giá trị tối ưu có thể chứng minh. Token CELR, là một token ERC-20, được sử dụng như token gốc của mạng lưới. Nó được sử dụng cho phí dịch vụ và staking trong Celer Network. Mục tiêu chính của nền tảng là mang đến quy mô mức Internet cho các blockchain hiện tại và tương lai, cải thiện khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của chúng.
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Sở hữu Celer Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Celer Network (CELR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Celer Network là nền tảng mở rộng quy mô lớp 2 hàng đầu cho phép các giao dịch ngoài chuỗi nhanh chóng, dễ dàng và an toàn cho không chỉ các giao dịch thanh toán mà còn cả đa số hợp đồng thông minh ngoài chuỗi. Nó cho phép mọi người nhanh chóng xây dựng, vận hành và sử dụng các ứng dụng phi tập trung có khả năng mở rộng cao thông qua các cải tiến trong kỹ thuật mở rộng ngoài chuỗi và kinh tế tiền điện tử phù hợp với khuyến khích.
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