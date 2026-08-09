Giá Coin98(C98)
Giá Coin98 (C98) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01401, biến động 5.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá C98 sang VND là ₫ 0.01401 mỗi C98.
Coin98 hiện xếp hạng #839 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.01M, với nguồn cung lưu hành 1000.00M C98. Trong vòng 24 giờ qua, C98 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01377 (thấp) đến ₫ 0.01543 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 168,843.59006665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 357.13674672361083980.
Về hiệu suất ngắn hạn, C98 biến động +0.28% trong giờ qua và +17.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 108.03K.
No.839
2021-07-23 00:00:00
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Coin98 là ₫ 14.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 108.03K. Nguồn cung lưu hành của C98 là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.01M.
+0.28%
-5.91%
+17.73%
+17.73%
Theo dõi biến động giá của Coin98 trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -23.157172
|-5.91%
|30 ngày
|₫ +0.00103
|+7.93%
|60 ngày
|₫ -0.00011
|-0.78%
|90 ngày
|₫ -0.00908
|-39.33%
Hôm nay, C98 đã biến động ₫ -23.157172 (-5.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00103 (+7.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, C98 đã biến động ₫ -0.00011 (-0.78%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00908 (-39.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Coin98.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Coin98. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường C98: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
C98_USDT在4小时周期内运行于S1与中枢之间。当前价格位于0.01477，处于中枢体系的下半区。MA和EMA均线组呈现多头排列，指标一致性显示短期趋势向上。价格距离中枢0.01486仅差0.00009，结构上仍维持区间震荡格局。 MACD指标录得金叉信号，快慢线同向发散，动能集中于多方阵营。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值未出现极端背离现象，波动率保持在正常水平，布林带开口平稳，多空力量暂未出现剧烈失衡，买盘动能略占主导。 近端上方阻力位于中枢0.01486，该价位距离现价仅0.00009，突破后有望上探至R1阻力位0.01527。近端下方支撑位于S1点位0.01449，距离现价0.00028；远端参考S2支撑位0.01408。关键价位间距清晰，市场围绕中枢进行窄幅整理。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Coin98 có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Coin98 (C98) là một giao thức thanh khoản đa chuỗi nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc di chuyển tài sản một cách liền mạch giữa các blockchain khác nhau. Giao thức này được thiết kế để hỗ trợ một loạt các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi), như đào tạo lợi nhuận, staking, và swapping, trên nhiều mạng lưới. C98 hoạt động trên mô hình token tiện ích, với token C98 được sử dụng cho quản trị, staking, và phí giao dịch trong hệ sinh thái Coin98. Mục tiêu của dự án là cung cấp một nền tảng thống nhất cho các dịch vụ DeFi, giảm bớt sự phức tạp và ma sát thường gặp với các giao dịch chéo chuỗi. Đây là một phần của xu hướng rộng hơn về khả năng tương tác giữa các không gian blockchain, nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng sử dụng của các ứng dụng DeFi.
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Sở hữu Coin98 mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Để hiểu thêm về Coin98, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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