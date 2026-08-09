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Giá Coin98 theo thời gian thực hôm nay là 0.01401 VND. Vốn hoá thị trường của C98 là 14,009,984.28078 VND. Theo dõi cập nhật giá C98 sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Coin98 theo thời gian thực hôm nay là 0.01401 VND. Vốn hoá thị trường của C98 là 14,009,984.28078 VND. Theo dõi cập nhật giá C98 sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Coin98(C98)

Giá theo thời gian thực 1 C98 sang VND

₫368.67315
₫368.67315₫368.67315
-5.91%1D
VND
Biểu đồ giá Coin98 (C98) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:53:24 (UTC+8)

Giá Coin98 hôm nay

Giá Coin98 (C98) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01401, biến động 5.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá C98 sang VND là ₫ 0.01401 mỗi C98.

Coin98 hiện xếp hạng #839 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.01M, với nguồn cung lưu hành 1000.00M C98. Trong vòng 24 giờ qua, C98 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01377 (thấp) đến ₫ 0.01543 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 168,843.59006665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 357.13674672361083980.

Về hiệu suất ngắn hạn, C98 biến động +0.28% trong giờ qua và +17.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 108.03K.

Thông tin thị trường Coin98 (C98)

No.839

₫ 14.01M
₫ 14.01M₫ 14.01M

₫ 108.03K
₫ 108.03K₫ 108.03K

₫ 14.01M
₫ 14.01M₫ 14.01M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coin98 là ₫ 14.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 108.03K. Nguồn cung lưu hành của C98 là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.01M.

Lịch sử giá Coin98 theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01377
₫ 0.01377₫ 0.01377
Thấp nhất 24H
₫ 0.01543
₫ 0.01543₫ 0.01543
Cao nhất 24H

₫ 0.01377
₫ 0.01377₫ 0.01377

₫ 0.01543
₫ 0.01543₫ 0.01543

₫ 168,843.59006665
₫ 168,843.59006665₫ 168,843.59006665

₫ 357.13674672361083980
₫ 357.13674672361083980₫ 357.13674672361083980

+0.28%

-5.91%

+17.73%

+17.73%

Lịch sử giá theo VND của Coin98 (C98)

Theo dõi biến động giá của Coin98 trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -23.157172-5.91%
30 ngày₫ +0.00103+7.93%
60 ngày₫ -0.00011-0.78%
90 ngày₫ -0.00908-39.33%
Biến động giá Coin98 hôm nay

Hôm nay, C98 đã biến động ₫ -23.157172 (-5.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Coin98 trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00103 (+7.93%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Coin98 trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, C98 đã biến động ₫ -0.00011 (-0.78%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Coin98 trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00908 (-39.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Coin98 (C98)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Coin98.

Phân tích Coin98

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Coin98. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Coin98 hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường C98: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

C98_USDT在4小时周期内运行于S1与中枢之间。当前价格位于0.01477，处于中枢体系的下半区。MA和EMA均线组呈现多头排列，指标一致性显示短期趋势向上。价格距离中枢0.01486仅差0.00009，结构上仍维持区间震荡格局。 MACD指标录得金叉信号，快慢线同向发散，动能集中于多方阵营。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值未出现极端背离现象，波动率保持在正常水平，布林带开口平稳，多空力量暂未出现剧烈失衡，买盘动能略占主导。 近端上方阻力位于中枢0.01486，该价位距离现价仅0.00009，突破后有望上探至R1阻力位0.01527。近端下方支撑位于S1点位0.01449，距离现价0.00028；远端参考S2支撑位0.01408。关键价位间距清晰，市场围绕中枢进行窄幅整理。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Coin98?

Giá C98 bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền mã hóa nói chung
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Hiệu suất và mức độ áp dụng của mảng DeFi
4. Mức độ sử dụng nền tảng và tổng giá trị bị khóa (TVL)
5. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
6. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các giao thức DeFi
8. Sự cạnh tranh từ các ví đa chuỗi khác
9. Những phát triển kỹ thuật và cập nhật sản phẩm
10. Tâm lý chấp nhận rủi ro nói chung đối với các đồng tiền thay thế

Tại sao mọi người muốn biết giá Coin98 hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Coin98 (C98) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. C98 là một token nền tảng DeFi, vì vậy biến động giá cả ảnh hưởng đến các chiến lược giao dịch cũng như cơ hội lợi nhuận. Các nhà đầu tư theo dõi giá hàng ngày để đánh giá hiệu suất, đưa ra quyết định mua/bán và quản lý mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư tiền điện tử của họ.

Dự đoán giá Coin98

Dự đoán giá Coin98 (C98) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của C98 vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Coin98 (C98) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Coin98 có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Coin98 sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá C98 cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Coin98.

Giới thiệu Coin98

Coin98 (C98) là một giao thức thanh khoản đa chuỗi nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc di chuyển tài sản một cách liền mạch giữa các blockchain khác nhau. Giao thức này được thiết kế để hỗ trợ một loạt các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi), như đào tạo lợi nhuận, staking, và swapping, trên nhiều mạng lưới. C98 hoạt động trên mô hình token tiện ích, với token C98 được sử dụng cho quản trị, staking, và phí giao dịch trong hệ sinh thái Coin98. Mục tiêu của dự án là cung cấp một nền tảng thống nhất cho các dịch vụ DeFi, giảm bớt sự phức tạp và ma sát thường gặp với các giao dịch chéo chuỗi. Đây là một phần của xu hướng rộng hơn về khả năng tương tác giữa các không gian blockchain, nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng sử dụng của các ứng dụng DeFi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Coin98 tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Coin98? Mua C98 nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Coin98. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Coin98 (C98).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Coin98 sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Coin98 (C98)

Bạn có thể làm gì với Coin98

Sở hữu Coin98 mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Coin98 (C98) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Coin98 (C98) là gì

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Nguồn Coin98

Để hiểu thêm về Coin98, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Coin98
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Coin98

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:53:24 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Coin98 (C98)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Coin98

C98 USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short C98 với đòn bẩy. Khám phá giao dịch C98 USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Coin98 (C98) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Coin98 theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
C98/USDT
₫363.41015
₫363.41015₫363.41015
-7.19%
7.34M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán C98 sang VND

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C98
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VND

1 C98 = 368.67315 VND