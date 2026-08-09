Giá Coin98 hôm nay

Giá Coin98 (C98) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01401, biến động 5.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá C98 sang VND là ₫ 0.01401 mỗi C98.

Coin98 hiện xếp hạng #839 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 14.01M, với nguồn cung lưu hành 1000.00M C98. Trong vòng 24 giờ qua, C98 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01377 (thấp) đến ₫ 0.01543 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 168,843.59006665, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 357.13674672361083980.

Về hiệu suất ngắn hạn, C98 biến động +0.28% trong giờ qua và +17.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 108.03K.

Thông tin thị trường Coin98 (C98)

Xếp hạng No.839 Vốn hóa thị trường ₫ 14.01M₫ 14.01M ₫ 14.01M Khối lượng (24H) ₫ 108.03K₫ 108.03K ₫ 108.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.01M₫ 14.01M ₫ 14.01M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ngày phát hành 2021-07-23 00:00:00 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coin98 là ₫ 14.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 108.03K. Nguồn cung lưu hành của C98 là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.01M.