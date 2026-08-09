Giá Hashflow(HFT)
Giá Hashflow (HFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01023, biến động 15.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HFT sang VND là ₫ 0.01023 mỗi HFT.
Hashflow hiện xếp hạng #1030 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.52M, với nguồn cung lưu hành 833.14M HFT. Trong vòng 24 giờ qua, HFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01013 (thấp) đến ₫ 0.012567 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 67,916.913718159267485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 242.52783185327780455.
Về hiệu suất ngắn hạn, HFT biến động +0.14% trong giờ qua và +16.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 93.00K.
No.1030
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Hashflow là ₫ 8.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 93.00K. Nguồn cung lưu hành của HFT là 833.14M, với tổng nguồn cung là 997353568.2839. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.20M.
+0.14%
-15.04%
+16.55%
+16.55%
Theo dõi biến động giá của Hashflow trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -47.65542429
|-15.04%
|30 ngày
|₫ +0.001265
|+14.11%
|60 ngày
|₫ +0.00098
|+10.59%
|90 ngày
|₫ -0.00622
|-37.82%
Hôm nay, HFT đã biến động ₫ -47.65542429 (-15.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.001265 (+14.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HFT đã biến động ₫ +0.00098 (+10.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00622 (-37.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Hashflow (HFT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Hashflow.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Hashflow. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HFT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
HFT_USDT đang giao dịch ở mức 0,012425 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong vùng trung tâm giữa hai ngưỡng S2 và S1. Đường trung tâm của vùng dao động là 0,01356, nằm cao hơn giá hiện tại. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện trạng thái sắp xếp theo chiều mua. Trong khi đó, trục xu hướng dài hạn vẫn duy trì áp lực mạnh từ phía trên. Cấu trúc cung – cầu đang hình thành thế giằng co trong vùng giá thấp. Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu cắt chéo giảm, với các đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ xuống dưới. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện sự lệch lạc quá mức. Dải Bollinger vẫn giữ được độ rộng thông thường, đồng thời biến động thị trường không có dấu hiệu mở rộng đáng kể. Động lực mua ngắn hạn và áp lực điều chỉnh trung hạn cùng tồn tại song song, tạo nên sự phân tầng rõ rệt giữa các chỉ báo. Mức kháng cự gần nhất S1 nằm ở 0,01268, cách giá hiện tại khoảng 2,05%. Mức hỗ trợ gần nhất S2 nằm ở 0,01213, cách giá hiện tại khoảng 2,37%. Trung tâm tham chiếu xa hơn nằm ở 0,01356. Để mở rộng biên độ tăng, cần phải vượt qua ngưỡng S1; ngược lại, để kiểm chứng rủi ro giảm giá, cần thử nghiệm tính hiệu quả của ngưỡng S2. Những điểm trung tâm quan trọng này chính là ranh giới giao dịch hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Hashflow có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Giao dịch Tần số Cao (HFT) là một tài sản số hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho việc giao dịch thuật toán tốc độ cao trên các mạng lưới blockchain, đây là một thực hành thường thấy trong thị trường tài chính truyền thống. HFT nhằm mang lại lợi ích của việc giao dịch tự động, nhanh chóng này cho không gian tiền điện tử, cho phép các chiến lược giao dịch hiệu quả và có thể sinh lợi nhuận hơn. Tài sản này sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng. Vai trò của HFT trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn là tăng cường tốc độ và hiệu quả của việc giao dịch, do đó có thể tăng cường tính thanh khoản và động lực của thị trường.
Sẵn sàng bắt đầu với Hashflow? Mua HFT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Hashflow. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Hashflow (HFT).
Sở hữu Hashflow mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Hashflow (HFT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Hashflow là một sàn giao dịch phi tập trung được thiết kế để có khả năng tương tác, không bị trượt giá và các giao dịch được bảo vệ bởi MEV.
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