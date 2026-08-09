Giá Hashflow hôm nay

Giá Hashflow (HFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01023, biến động 15.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HFT sang VND là ₫ 0.01023 mỗi HFT.

Hashflow hiện xếp hạng #1030 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.52M, với nguồn cung lưu hành 833.14M HFT. Trong vòng 24 giờ qua, HFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01013 (thấp) đến ₫ 0.012567 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 67,916.913718159267485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 242.52783185327780455.

Về hiệu suất ngắn hạn, HFT biến động +0.14% trong giờ qua và +16.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 93.00K.

Thông tin thị trường Hashflow (HFT)

Xếp hạng No.1030 Vốn hóa thị trường ₫ 8.52M₫ 8.52M ₫ 8.52M Khối lượng (24H) ₫ 93.00K₫ 93.00K ₫ 93.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.20M₫ 10.20M ₫ 10.20M Nguồn cung lưu thông 833.14M 833.14M 833.14M Tổng cung 997,353,568.2839 997,353,568.2839 997,353,568.2839 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hashflow là ₫ 8.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 93.00K. Nguồn cung lưu hành của HFT là 833.14M, với tổng nguồn cung là 997353568.2839. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.20M.