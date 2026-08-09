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Giá Hashflow theo thời gian thực hôm nay là 0.01023 VND. Vốn hoá thị trường của HFT là 8,523,003.312960708 VND. Theo dõi cập nhật giá HFT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Hashflow theo thời gian thực hôm nay là 0.01023 VND. Vốn hoá thị trường của HFT là 8,523,003.312960708 VND. Theo dõi cập nhật giá HFT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Hashflow(HFT)

Giá theo thời gian thực 1 HFT sang VND

₫269.20245
₫269.20245₫269.20245
-15.04%1D
VND
Biểu đồ giá Hashflow (HFT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:52:33 (UTC+8)

Giá Hashflow hôm nay

Giá Hashflow (HFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01023, biến động 15.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HFT sang VND là ₫ 0.01023 mỗi HFT.

Hashflow hiện xếp hạng #1030 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.52M, với nguồn cung lưu hành 833.14M HFT. Trong vòng 24 giờ qua, HFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01013 (thấp) đến ₫ 0.012567 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 67,916.913718159267485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 242.52783185327780455.

Về hiệu suất ngắn hạn, HFT biến động +0.14% trong giờ qua và +16.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 93.00K.

Thông tin thị trường Hashflow (HFT)

No.1030

₫ 8.52M
₫ 8.52M₫ 8.52M

₫ 93.00K
₫ 93.00K₫ 93.00K

₫ 10.20M
₫ 10.20M₫ 10.20M

833.14M
833.14M 833.14M

997,353,568.2839
997,353,568.2839 997,353,568.2839

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hashflow là ₫ 8.52M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 93.00K. Nguồn cung lưu hành của HFT là 833.14M, với tổng nguồn cung là 997353568.2839. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.20M.

Lịch sử giá Hashflow theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01013
₫ 0.01013₫ 0.01013
Thấp nhất 24H
₫ 0.012567
₫ 0.012567₫ 0.012567
Cao nhất 24H

₫ 0.01013
₫ 0.01013₫ 0.01013

₫ 0.012567
₫ 0.012567₫ 0.012567

₫ 67,916.913718159267485
₫ 67,916.913718159267485₫ 67,916.913718159267485

₫ 242.52783185327780455
₫ 242.52783185327780455₫ 242.52783185327780455

+0.14%

-15.04%

+16.55%

+16.55%

Lịch sử giá theo VND của Hashflow (HFT)

Theo dõi biến động giá của Hashflow trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -47.65542429-15.04%
30 ngày₫ +0.001265+14.11%
60 ngày₫ +0.00098+10.59%
90 ngày₫ -0.00622-37.82%
Biến động giá Hashflow hôm nay

Hôm nay, HFT đã biến động ₫ -47.65542429 (-15.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Hashflow trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.001265 (+14.11%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Hashflow trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HFT đã biến động ₫ +0.00098 (+10.59%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Hashflow trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00622 (-37.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Hashflow (HFT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Hashflow.

Phân tích Hashflow

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Hashflow. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Hashflow hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HFT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

HFT_USDT đang giao dịch ở mức 0,012425 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong vùng trung tâm giữa hai ngưỡng S2 và S1. Đường trung tâm của vùng dao động là 0,01356, nằm cao hơn giá hiện tại. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện trạng thái sắp xếp theo chiều mua. Trong khi đó, trục xu hướng dài hạn vẫn duy trì áp lực mạnh từ phía trên. Cấu trúc cung – cầu đang hình thành thế giằng co trong vùng giá thấp. Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu cắt chéo giảm, với các đường nhanh và chậm có xu hướng phân kỳ xuống dưới. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện sự lệch lạc quá mức. Dải Bollinger vẫn giữ được độ rộng thông thường, đồng thời biến động thị trường không có dấu hiệu mở rộng đáng kể. Động lực mua ngắn hạn và áp lực điều chỉnh trung hạn cùng tồn tại song song, tạo nên sự phân tầng rõ rệt giữa các chỉ báo. Mức kháng cự gần nhất S1 nằm ở 0,01268, cách giá hiện tại khoảng 2,05%. Mức hỗ trợ gần nhất S2 nằm ở 0,01213, cách giá hiện tại khoảng 2,37%. Trung tâm tham chiếu xa hơn nằm ở 0,01356. Để mở rộng biên độ tăng, cần phải vượt qua ngưỡng S1; ngược lại, để kiểm chứng rủi ro giảm giá, cần thử nghiệm tính hiệu quả của ngưỡng S2. Những điểm trung tâm quan trọng này chính là ranh giới giao dịch hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Hashflow?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Hashflow (HFT):

1. Khối lượng giao dịch trên nền tảng DEX của Hashflow – mức độ sử dụng càng cao thì tiện ích và nhu cầu đối với token càng tăng.
2. Sự tham gia của các nhà tạo lập thị trường và các ưu đãi dành cho việc cung cấp thanh khoản.
3. Doanh thu từ giao thức và cách phân phối phí cho những người nắm giữ token.
4. Tâm lý thị trường DeFi nói chung cũng như mức độ áp dụng của lĩnh vực này.
5. Sự cạnh tranh từ các sàn giao dịch phi tập trung khác như Uniswap, SushiSwap.
6. Động lực về nguồn cung token, bao gồm phần thưởng staking và lịch trình vesting.
7. Các thông báo về quan hệ đối tác và những bản nâng cấp giao thức.
8. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của DEX.
9. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
10. Mức độ tham gia vào quá trình quản trị cộng đồng và hoạt động bỏ phiếu.

Tại sao mọi người muốn biết giá Hashflow hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Hashflow (HFT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và thời điểm đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả. Các nhà đầu tư theo dõi biến động giá hàng ngày để đánh giá hiệu suất của danh mục nắm giữ và đưa ra những điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Dự đoán giá Hashflow

Dự đoán giá Hashflow (HFT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HFT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Hashflow (HFT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Hashflow có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Hashflow sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HFT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Hashflow.

Giới thiệu Hashflow

Giao dịch Tần số Cao (HFT) là một tài sản số hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho việc giao dịch thuật toán tốc độ cao trên các mạng lưới blockchain, đây là một thực hành thường thấy trong thị trường tài chính truyền thống. HFT nhằm mang lại lợi ích của việc giao dịch tự động, nhanh chóng này cho không gian tiền điện tử, cho phép các chiến lược giao dịch hiệu quả và có thể sinh lợi nhuận hơn. Tài sản này sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, được công nhận rộng rãi vì hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng. Vai trò của HFT trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn là tăng cường tốc độ và hiệu quả của việc giao dịch, do đó có thể tăng cường tính thanh khoản và động lực của thị trường.

Hướng dẫn mua & đầu tư Hashflow tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Hashflow? Mua HFT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Hashflow. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Hashflow (HFT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Hashflow sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Hashflow (HFT)

Bạn có thể làm gì với Hashflow

Sở hữu Hashflow mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Hashflow (HFT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Hashflow (HFT) là gì

Hashflow là một sàn giao dịch phi tập trung được thiết kế để có khả năng tương tác, không bị trượt giá và các giao dịch được bảo vệ bởi MEV.

Nguồn Hashflow

Để hiểu thêm về Hashflow, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Hashflow
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Hashflow

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:52:33 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Hashflow (HFT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Hashflow

HFT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HFT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HFT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Hashflow (HFT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Hashflow theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HFT/USDT
₫270.439255
₫270.439255₫270.439255
-14.26%
8.17M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 HFT = 269.20245 VND