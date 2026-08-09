Giá Marlin POND hôm nay

Giá Marlin POND (POND) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007491, biến động 1.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POND sang VND là ₫ 0.0007491 mỗi POND.

Marlin POND hiện xếp hạng #854 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 6.16M, với nguồn cung lưu hành 8.23B POND. Trong vòng 24 giờ qua, POND được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0007357 (thấp) đến ₫ 0.0007595 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,118.17776135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 35.51579303603085165.

Về hiệu suất ngắn hạn, POND biến động +0.71% trong giờ qua và -0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.02K.

Thông tin thị trường Marlin POND (POND)

Xếp hạng No.854 Vốn hóa thị trường ₫ 6.16M₫ 6.16M ₫ 6.16M Khối lượng (24H) ₫ 58.02K₫ 58.02K ₫ 58.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.49M₫ 7.49M ₫ 7.49M Nguồn cung lưu thông 8.23B 8.23B 8.23B Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ngày phát hành 2020-12-22 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marlin POND là ₫ 6.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.02K. Nguồn cung lưu hành của POND là 8.23B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.49M.