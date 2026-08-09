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Giá Marlin POND theo thời gian thực hôm nay là 0.0007491 VND. Vốn hoá thị trường của POND là 6,163,605.9436116 VND. Theo dõi cập nhật giá POND sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Marlin POND theo thời gian thực hôm nay là 0.0007491 VND. Vốn hoá thị trường của POND là 6,163,605.9436116 VND. Theo dõi cập nhật giá POND sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Marlin POND(POND)

Giá theo thời gian thực 1 POND sang VND

₫19.730987
₫19.730987₫19.730987
+1.66%1D
VND
Biểu đồ giá Marlin POND (POND) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:08:07 (UTC+8)

Giá Marlin POND hôm nay

Giá Marlin POND (POND) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007491, biến động 1.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POND sang VND là ₫ 0.0007491 mỗi POND.

Marlin POND hiện xếp hạng #854 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 6.16M, với nguồn cung lưu hành 8.23B POND. Trong vòng 24 giờ qua, POND được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0007357 (thấp) đến ₫ 0.0007595 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 10,118.17776135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 35.51579303603085165.

Về hiệu suất ngắn hạn, POND biến động +0.71% trong giờ qua và -0.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.02K.

Thông tin thị trường Marlin POND (POND)

No.854

₫ 6.16M
₫ 6.16M₫ 6.16M

₫ 58.02K
₫ 58.02K₫ 58.02K

₫ 7.49M
₫ 7.49M₫ 7.49M

8.23B
8.23B 8.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Marlin POND là ₫ 6.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.02K. Nguồn cung lưu hành của POND là 8.23B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.49M.

Lịch sử giá Marlin POND theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0007357
₫ 0.0007357₫ 0.0007357
Thấp nhất 24H
₫ 0.0007595
₫ 0.0007595₫ 0.0007595
Cao nhất 24H

₫ 0.0007357
₫ 0.0007357₫ 0.0007357

₫ 0.0007595
₫ 0.0007595₫ 0.0007595

₫ 10,118.17776135
₫ 10,118.17776135₫ 10,118.17776135

₫ 35.51579303603085165
₫ 35.51579303603085165₫ 35.51579303603085165

+0.71%

+1.66%

-0.76%

-0.76%

Lịch sử giá theo VND của Marlin POND (POND)

Theo dõi biến động giá của Marlin POND trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.322186095+1.66%
30 ngày₫ -0.0001177-13.58%
60 ngày₫ -0.0010269-57.83%
90 ngày₫ -0.0012409-62.36%
Biến động giá Marlin POND hôm nay

Hôm nay, POND đã biến động ₫ +0.322186095 (+1.66%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Marlin POND trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0001177 (-13.58%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Marlin POND trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, POND đã biến động ₫ -0.0010269 (-57.83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Marlin POND trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0012409 (-62.36%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Marlin POND (POND)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Marlin POND.

Phân tích Marlin POND

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Marlin POND. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Marlin POND hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường POND: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** POND_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.001047 USDT, đang nằm dưới mức trung tâm 0.00106 với khoảng cách 1.2%, thuộc vùng hẹp giữa hệ thống nút thắt S1 (0.001) và vùng trung tâm. Các đường MA và EMA trong toàn bộ chu kỳ (mỗi loại 7 đường) đều cho tín hiệu mua, đồng thời giá đang vận động phía trên hệ thống đường trung bình, hình thành cấu trúc hỗ trợ đa tầng. **Trạng thái động lực** MACD đang ở trạng thái giao cắt tăng, hai đường nhanh và chậm nằm trên đường zero; cần kết hợp với biểu đồ cột để xác nhận tính bền vững của động lực. Chỉ số RSI đang ở ngưỡng trung lập, chưa có sự ưu thế rõ ràng giữa phe mua và phe bán. Các chỉ báo ngắn hạn và xu hướng cùng thể hiện xu hướng đồng nhất, độ tập trung của động lực khá cao nhưng thiếu dấu hiệu mở rộng biến động. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, mức kháng cự gần R1 (0.00112) cách giá hiện tại 6.9%, là ngưỡng kháng cự cận kề; mức R2 (0.00117) cách 11.7% là mức tham chiếu xa hơn. Ở phía dưới, mức hỗ trợ đầu tiên S1 (0.001) cách giá hiện tại 4.5%, là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên; mức S2 (0.00094) cách 10.2% là điểm thấp mang tính cấu trúc. Vùng trung tâm 0.00106 được xem là ranh giới phân định giữa phe mua và phe bán, cần tiếp tục theo dõi sát sao.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Marlin POND?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Marlin POND (POND):

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và việc sử dụng các dịch vụ hạ tầng blockchain của Marlin
2. Các thông báo về quan hệ đối tác với những dự án blockchain lớn
3. Những phát triển kỹ thuật và nâng cấp giao thức
4. Tâm lý thị trường tiền mã hóa nói chung cũng như xu hướng của Bitcoin
5. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch
6. Phần thưởng staking và những thay đổi trong cơ chế tokenomics
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến DeFi và các token hạ tầng
8. Sự cạnh tranh từ các giải pháp mở rộng quy mô blockchain khác
9. Những tiến triển của đội ngũ phát triển và quá trình thực hiện lộ trình
10. Hoạt động của nhà tạo lập thị trường cũng như các chuyển động của các “cá voi” trên thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá Marlin POND hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Marlin POND hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua vào hoặc bán ra, đánh giá xu hướng thị trường và quản lý rủi ro đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch căn cứ vào thời điểm để thực hiện các lệnh vào và thoát một cách hiệu quả trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá Marlin POND

Dự đoán giá Marlin POND (POND) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của POND vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Marlin POND (POND) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Marlin POND có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Marlin POND sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá POND cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Marlin POND.

Giới thiệu Marlin POND

Marlin (POND) là một giao thức dựa trên blockchain được thiết kế để cung cấp cơ sở hạ tầng giao tiếp hiệu suất cao, an toàn và có thể mở rộng cho các mạng lưới phi tập trung. Giao thức này nhằm tăng tốc độ và hiệu quả của các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hệ thống Web 3.0 bằng cách cung cấp một mạng lưới truyền tải phi tập trung cho việc truyền tải dữ liệu. Token POND của Marlin được sử dụng trong hệ sinh thái cho nhiều mục đích, bao gồm staking, quản trị và khuyến khích người tham gia mạng lưới. Thiết kế của giao thức cho phép tương tác, hỗ trợ nhiều blockchain và đảm bảo ứng dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng blockchain khác nhau.

Hướng dẫn mua & đầu tư Marlin POND tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Marlin POND? Mua POND nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Marlin POND. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Marlin POND (POND).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Marlin POND sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Marlin POND (POND)

Bạn có thể làm gì với Marlin POND

Sở hữu Marlin POND mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Marlin POND (POND) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Taker
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Maker
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Taker

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Marlin POND (POND) là gì

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Nguồn Marlin POND

Để hiểu thêm về Marlin POND, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Marlin POND
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Marlin POND

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:08:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Marlin POND (POND)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Marlin POND

POND USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short POND với đòn bẩy. Khám phá giao dịch POND USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Marlin POND (POND) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Marlin POND theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
POND/USDT
₫19.7862485
₫19.7862485₫19.7862485
+2.09%
78.40M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán POND sang VND

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POND
POND
VND
VND

1 POND = 19.7125665 VND