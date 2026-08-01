Giá ZKcandy hôm nay

Giá ZKcandy (ZAY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.384, biến động 34.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZAY sang VND là ₫ 2.384 mỗi ZAY.

ZKcandy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ZAY. Trong vòng 24 giờ qua, ZAY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3 (thấp) đến ₫ 4.2876 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZAY biến động +8.36% trong giờ qua và +4,668.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.45M.

Thông tin thị trường ZKcandy (ZAY)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.45M₫ 1.45M ₫ 1.45M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.38B₫ 2.38B ₫ 2.38B Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZKcandy là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.45M. Nguồn cung lưu hành của ZAY là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.38B.