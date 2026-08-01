Giá Unitas hôm nay

Giá Unitas (UP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3576, biến động 1.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UP sang VND là ₫ 0.3576 mỗi UP.

Unitas hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UP. Trong vòng 24 giờ qua, UP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3039 (thấp) đến ₫ 0.36196 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UP biến động +0.10% trong giờ qua và +9.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.64K.

Thông tin thị trường Unitas (UP)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 59.64K₫ 59.64K ₫ 59.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 357.60M₫ 357.60M ₫ 357.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unitas là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.64K. Nguồn cung lưu hành của UP là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 357.60M.