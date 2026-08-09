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Giá StatusNetwork theo thời gian thực hôm nay là 0.00546 VND. Vốn hoá thị trường của SNT là 26,274,926.7637188893106 VND. Theo dõi cập nhật giá SNT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá StatusNetwork theo thời gian thực hôm nay là 0.00546 VND. Vốn hoá thị trường của SNT là 26,274,926.7637188893106 VND. Theo dõi cập nhật giá SNT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá StatusNetwork(SNT)

Giá theo thời gian thực 1 SNT sang VND

₫143.94305
₫143.94305₫143.94305
-0.72%1D
VND
Biểu đồ giá StatusNetwork (SNT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:17:24 (UTC+8)

Giá StatusNetwork hôm nay

Giá StatusNetwork (SNT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00546, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNT sang VND là ₫ 0.00546 mỗi SNT.

StatusNetwork hiện xếp hạng #522 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.27M, với nguồn cung lưu hành 4.81B SNT. Trong vòng 24 giờ qua, SNT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00543 (thấp) đến ₫ 0.00556 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,787.492252886295370, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.05965317022575.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNT biến động -0.19% trong giờ qua và -9.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.39K.

Thông tin thị trường StatusNetwork (SNT)

No.522

₫ 26.27M
₫ 26.27M₫ 26.27M

₫ 50.39K
₫ 50.39K₫ 50.39K

₫ 37.15M
₫ 37.15M₫ 37.15M

4.81B
4.81B 4.81B

--
----

6,804,870,174.87816825
6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825

2017-06-29 00:00:00

₫ 963.1290
₫ 963.1290₫ 963.1290

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của StatusNetwork là ₫ 26.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.39K. Nguồn cung lưu hành của SNT là 4.81B, với tổng nguồn cung là 6804870174.87816825. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.15M.

Lịch sử giá StatusNetwork theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00543
₫ 0.00543₫ 0.00543
Thấp nhất 24H
₫ 0.00556
₫ 0.00556₫ 0.00556
Cao nhất 24H

₫ 0.00543
₫ 0.00543₫ 0.00543

₫ 0.00556
₫ 0.00556₫ 0.00556

₫ 17,787.492252886295370
₫ 17,787.492252886295370₫ 17,787.492252886295370

₫ 163.05965317022575
₫ 163.05965317022575₫ 163.05965317022575

-0.19%

-0.72%

-9.61%

-9.61%

Lịch sử giá theo VND của StatusNetwork (SNT)

Theo dõi biến động giá của StatusNetwork trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.0439061-0.72%
30 ngày₫ -0.00197-26.52%
60 ngày₫ -0.00188-25.62%
90 ngày₫ -0.00525-49.02%
Biến động giá StatusNetwork hôm nay

Hôm nay, SNT đã biến động ₫ -1.0439061 (-0.72%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá StatusNetwork trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00197 (-26.52%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá StatusNetwork trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SNT đã biến động ₫ -0.00188 (-25.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá StatusNetwork trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00525 (-49.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của StatusNetwork (SNT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá StatusNetwork.

Phân tích StatusNetwork

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của StatusNetwork. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường StatusNetwork hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SNT: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

SNT_USDT đang giao dịch dưới điểm trung tâm 0,0055 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong khoảng giữa mức S2 và trung tâm 0,005561. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng. Chỉ báo MACD hình thành cấu trúc cắt giảm (death cross). Chỉ số RSI đã rơi vào vùng quá bán. Động lượng của các đường nhanh và chậm xuất hiện sự phân kỳ. Biến động ngắn hạn duy trì trạng thái dao động ở mức thấp. Mức kháng cự gần nhất phía trên nằm tại mức R1 0,005583, cách giá hiện tại khoảng 0,6%. Mức kháng cự xa hơn tham khảo là R2 0,005614. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại mức S1 0,00553, cách giá hiện tại khoảng 0,5%. Mức hỗ trợ then chốt là S2 0,005508. Cả phe mua và phe bán đang tranh chấp trong phạm vi này. Giá chưa thể bứt phá hiệu quả qua đường trung tâm. Khối lượng giao dịch tương đối yếu. Thị trường đang chờ đợi một quyết định rõ ràng về xu hướng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá StatusNetwork?

Giá của StatusNetwork (SNT) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Mức độ phổ biến của ứng dụng Status: Là token tiện ích cho nền tảng nhắn tin Status, việc gia tăng người dùng sử dụng ứng dụng sẽ trực tiếp tác động đến nhu cầu về SNT.

2. Hiệu suất của mạng Ethereum: SNT được vận hành trên mạng Ethereum, vì vậy tình trạng tắc nghẽn và phí gas trên mạng ETH sẽ ảnh hưởng đến tính khả dụng của SNT.

3. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa cũng như cảm nhận của nhà đầu tư đối với các nền tảng giao tiếp phi tập trung.

4. Tính hữu dụng của token: SNT được sử dụng để tham gia quản trị, staking và truy cập các tính năng cao cấp trong hệ sinh thái Status.

5. Sự cạnh tranh: Hiệu suất của SNT so với các nền tảng nhắn tin và DeFi khác.

6. Tiến độ phát triển: Các bản cập nhật, mối quan hệ hợp tác và việc ra mắt các tính năng mới.

7. Bối cảnh quy định: Những thay đổi trong các quy định liên quan đến tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến các nền tảng phi tập trung.

Tại sao mọi người muốn biết giá StatusNetwork hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của StatusNetwork (SNT) hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và lập kế hoạch đầu tư. SNT là một token dựa trên Ethereum, đóng vai trò vận hành hệ sinh thái ứng dụng di động Status. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để tận dụng cơ hội mua/bán, trong khi các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất và xu hướng thị trường. Việc theo dõi giá cả giúp đánh giá mức độ biến động, đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro đối với các khoản nắm giữ tiền điện tử của họ.

Dự đoán giá StatusNetwork

Dự đoán giá StatusNetwork (SNT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SNT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá StatusNetwork (SNT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của StatusNetwork có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá StatusNetwork sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SNT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá StatusNetwork.

Giới thiệu StatusNetwork

Status (SNT) là một nền tảng phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum nhằm tạo điều kiện tương tác với các ứng dụng phi tập trung (DApps). Nó hoạt động như một nền tảng nhắn tin mã nguồn mở và giao diện di động, cho phép người dùng truy cập DApps trên mạng Ethereum trực tiếp từ điện thoại thông minh của họ. SNT là token tiện ích bản địa của mạng Status, được sử dụng cho việc quản lý và truy cập vào một số tính năng trong nền tảng. Token tuân theo mô hình phát hành có tỷ lệ lạm phát, với các token mới được tạo ra như phần thưởng cho các thành viên tham gia mạng. Mạng Status được thiết kế để mang lại lợi ích của sự phi tập trung, như quyền riêng tư và an ninh, cho người dùng điện thoại thông minh hàng ngày, do đó góp phần vào việc mở rộng việc sử dụng công nghệ blockchain.

Hướng dẫn mua & đầu tư StatusNetwork tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với StatusNetwork? Mua SNT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua StatusNetwork. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua StatusNetwork (SNT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và StatusNetwork sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua StatusNetwork (SNT)

Bạn có thể làm gì với StatusNetwork

Sở hữu StatusNetwork mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua StatusNetwork (SNT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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StatusNetwork (SNT) là gì

Status là một nền tảng trò chuyện mã nguồn mở và trình duyệt di động hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên Ethereum. ICO bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 đã gây ra ngày tắc nghẽn nhất trong lịch sử của mạng Ethereum do nhiệt độ cao. Vì các hợp đồng thông minh của nó hạn chế khoản đầu tư lớn nên việc phân bổ đầu tư tương đối đồng đều và tổng cộng khoảng 300.000 ETH đã được huy động .

Nguồn StatusNetwork

Để hiểu thêm về StatusNetwork, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức StatusNetwork
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về StatusNetwork

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:17:24 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành StatusNetwork (SNT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về StatusNetwork

SNT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SNT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SNT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường StatusNetwork (SNT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá StatusNetwork theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SNT/USDT
₫143.6799
₫143.6799₫143.6799
-1.44%
9.19M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SNT sang VND

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SNT
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VND

1 SNT = 143.6799 VND