Giá StatusNetwork hôm nay

Giá StatusNetwork (SNT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00546, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNT sang VND là ₫ 0.00546 mỗi SNT.

StatusNetwork hiện xếp hạng #522 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.27M, với nguồn cung lưu hành 4.81B SNT. Trong vòng 24 giờ qua, SNT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00543 (thấp) đến ₫ 0.00556 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,787.492252886295370, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.05965317022575.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNT biến động -0.19% trong giờ qua và -9.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.39K.

Thông tin thị trường StatusNetwork (SNT)

Xếp hạng No.522 Vốn hóa thị trường ₫ 26.27M₫ 26.27M ₫ 26.27M Khối lượng (24H) ₫ 50.39K₫ 50.39K ₫ 50.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 37.15M₫ 37.15M ₫ 37.15M Nguồn cung lưu thông 4.81B 4.81B 4.81B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 Ngày phát hành 2017-06-29 00:00:00 Giá phát hành ₫ 963.1290₫ 963.1290 ₫ 963.1290 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của StatusNetwork là ₫ 26.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.39K. Nguồn cung lưu hành của SNT là 4.81B, với tổng nguồn cung là 6804870174.87816825. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.15M.