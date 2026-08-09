Giá StatusNetwork(SNT)
Giá StatusNetwork (SNT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00546, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNT sang VND là ₫ 0.00546 mỗi SNT.
StatusNetwork hiện xếp hạng #522 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.27M, với nguồn cung lưu hành 4.81B SNT. Trong vòng 24 giờ qua, SNT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00543 (thấp) đến ₫ 0.00556 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,787.492252886295370, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.05965317022575.
Về hiệu suất ngắn hạn, SNT biến động -0.19% trong giờ qua và -9.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 50.39K.
No.522
2017-06-29 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của StatusNetwork là ₫ 26.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 50.39K. Nguồn cung lưu hành của SNT là 4.81B, với tổng nguồn cung là 6804870174.87816825. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.15M.
-0.19%
-0.72%
-9.61%
-9.61%
Theo dõi biến động giá của StatusNetwork trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1.0439061
|-0.72%
|30 ngày
|₫ -0.00197
|-26.52%
|60 ngày
|₫ -0.00188
|-25.62%
|90 ngày
|₫ -0.00525
|-49.02%
Hôm nay, SNT đã biến động ₫ -1.0439061 (-0.72%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00197 (-26.52%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SNT đã biến động ₫ -0.00188 (-25.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00525 (-49.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của StatusNetwork (SNT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá StatusNetwork.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của StatusNetwork. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SNT: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
SNT_USDT đang giao dịch dưới điểm trung tâm 0,0055 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm trong khoảng giữa mức S2 và trung tâm 0,005561. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng. Chỉ báo MACD hình thành cấu trúc cắt giảm (death cross). Chỉ số RSI đã rơi vào vùng quá bán. Động lượng của các đường nhanh và chậm xuất hiện sự phân kỳ. Biến động ngắn hạn duy trì trạng thái dao động ở mức thấp. Mức kháng cự gần nhất phía trên nằm tại mức R1 0,005583, cách giá hiện tại khoảng 0,6%. Mức kháng cự xa hơn tham khảo là R2 0,005614. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm tại mức S1 0,00553, cách giá hiện tại khoảng 0,5%. Mức hỗ trợ then chốt là S2 0,005508. Cả phe mua và phe bán đang tranh chấp trong phạm vi này. Giá chưa thể bứt phá hiệu quả qua đường trung tâm. Khối lượng giao dịch tương đối yếu. Thị trường đang chờ đợi một quyết định rõ ràng về xu hướng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của StatusNetwork có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Status (SNT) là một nền tảng phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum nhằm tạo điều kiện tương tác với các ứng dụng phi tập trung (DApps). Nó hoạt động như một nền tảng nhắn tin mã nguồn mở và giao diện di động, cho phép người dùng truy cập DApps trên mạng Ethereum trực tiếp từ điện thoại thông minh của họ. SNT là token tiện ích bản địa của mạng Status, được sử dụng cho việc quản lý và truy cập vào một số tính năng trong nền tảng. Token tuân theo mô hình phát hành có tỷ lệ lạm phát, với các token mới được tạo ra như phần thưởng cho các thành viên tham gia mạng. Mạng Status được thiết kế để mang lại lợi ích của sự phi tập trung, như quyền riêng tư và an ninh, cho người dùng điện thoại thông minh hàng ngày, do đó góp phần vào việc mở rộng việc sử dụng công nghệ blockchain.
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Sở hữu StatusNetwork mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Status là một nền tảng trò chuyện mã nguồn mở và trình duyệt di động hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên Ethereum. ICO bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 đã gây ra ngày tắc nghẽn nhất trong lịch sử của mạng Ethereum do nhiệt độ cao. Vì các hợp đồng thông minh của nó hạn chế khoản đầu tư lớn nên việc phân bổ đầu tư tương đối đồng đều và tổng cộng khoảng 300.000 ETH đã được huy động .
Để hiểu thêm về StatusNetwork, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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