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Giá Numeraire theo thời gian thực hôm nay là 8.517 VND. Vốn hoá thị trường của NMR là 63,820,151.89207615488 VND. Theo dõi cập nhật giá NMR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Numeraire theo thời gian thực hôm nay là 8.517 VND. Vốn hoá thị trường của NMR là 63,820,151.89207615488 VND. Theo dõi cập nhật giá NMR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Numeraire(NMR)

Giá theo thời gian thực 1 NMR sang VND

₫224,098.54
₫224,098.54₫224,098.54
+0.47%1D
VND
Biểu đồ giá Numeraire (NMR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:25:01 (UTC+8)

Giá Numeraire hôm nay

Giá Numeraire (NMR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 8.517, biến động 0.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NMR sang VND là ₫ 8.517 mỗi NMR.

Numeraire hiện xếp hạng #335 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 63.82M, với nguồn cung lưu hành 7.49M NMR. Trong vòng 24 giờ qua, NMR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 8.454 (thấp) đến ₫ 8.629 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,433,761.89346313489720, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 50,726.37290.

Về hiệu suất ngắn hạn, NMR biến động -0.41% trong giờ qua và -0.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.50K.

Thông tin thị trường Numeraire (NMR)

No.335

₫ 63.82M
₫ 63.82M₫ 63.82M

₫ 57.50K
₫ 57.50K₫ 57.50K

₫ 93.69M
₫ 93.69M₫ 93.69M

7.49M
7.49M 7.49M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,634,471.78140593
10,634,471.78140593 10,634,471.78140593

68.12%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Numeraire là ₫ 63.82M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.50K. Nguồn cung lưu hành của NMR là 7.49M, với tổng nguồn cung là 10634471.78140593. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 93.69M.

Lịch sử giá Numeraire theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 8.454
₫ 8.454₫ 8.454
Thấp nhất 24H
₫ 8.629
₫ 8.629₫ 8.629
Cao nhất 24H

₫ 8.454
₫ 8.454₫ 8.454

₫ 8.629
₫ 8.629₫ 8.629

₫ 4,433,761.89346313489720
₫ 4,433,761.89346313489720₫ 4,433,761.89346313489720

₫ 50,726.37290
₫ 50,726.37290₫ 50,726.37290

-0.41%

+0.47%

-0.34%

-0.34%

Lịch sử giá theo VND của Numeraire (NMR)

Theo dõi biến động giá của Numeraire trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1,048.33596+0.47%
30 ngày₫ -1.731-16.90%
60 ngày₫ -0.07-0.82%
90 ngày₫ -0.814-8.73%
Biến động giá Numeraire hôm nay

Hôm nay, NMR đã biến động ₫ +1,048.33596 (+0.47%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Numeraire trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -1.731 (-16.90%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Numeraire trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NMR đã biến động ₫ -0.07 (-0.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Numeraire trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.814 (-8.73%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Numeraire (NMR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Numeraire.

Phân tích Numeraire

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Numeraire. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Numeraire hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NMR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

NMR_USDT đang giao dịch ở mức 8.526 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện nằm phía trên điểm neo S2 là 8.5136 và trong khoảng dưới ngưỡng trung tâm 8.5836. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện trạng thái sắp xếp mua. Chỉ báo EMA đồng thời cho tín hiệu mua. MACD hình thành mô hình cắt vàng. Chỉ báo RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện sự phân kỳ cực đoan. Các dải Bollinger vẫn giữ nguyên độ rộng hiện tại. Phân bố động lượng cho thấy các chỉ báo nhanh và chậm cùng hướng. Biến động thị trường không có dấu hiệu mở rộng hay thu hẹp đáng kể. Mức giá tham chiếu gần nhất là điểm S1 ở 8.5523, cách giá hiện tại khoảng 0.3%. Mức kháng cự trực tiếp phía trên nằm tại ngưỡng trung tâm 8.5836, cách giá hiện tại khoảng 0.7%. Mức hỗ trợ xa hơn phía dưới là điểm R1 ở 8.6223, cách giá hiện tại khoảng 1.1%.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Numeraire?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Numeraire (NMR):

1. Hiệu suất giải đấu: NMR được sử dụng trong các giải đấu dự đoán của quỹ phòng hộ Numerai. Hiệu suất mạnh mẽ của người tham gia và lợi nhuận của quỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu.

2. Phần thưởng staking: Các nhà khoa học dữ liệu staking NMR để tham gia, từ đó tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung khi hoạt động giải đấu tăng cao.

3. Thành công của quỹ phòng hộ: Hiệu quả giao dịch thực tế của Numerai có tác động đáng kể đến niềm tin của nhà đầu tư cũng như tính hữu dụng của token.

4. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa đóng vai trò quan trọng trong việc định hình biến động giá NMR.

5. Sự phổ biến của nền tảng: Sự gia tăng số lượng nhà khoa học dữ liệu tham gia và số lượng mô hình được gửi lên nền tảng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với token.

6. Việc đốt token: Thỉnh thoảng Numerai tiến hành đốt token, làm giảm nguồn cung và có thể dẫn đến việc tăng giá trị của token.

Tại sao mọi người muốn biết giá Numeraire hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Numeraire (NMR) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần biết giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Các nhà đầu tư theo dõi giá trị tài sản nắm giữ NMR của mình.
3. Phân tích thị trường – Hiểu rõ xu hướng giá giúp dự đoán các chuyển động trong tương lai.
4. Phần thưởng staking – Những người nắm giữ NMR staking token trên nền tảng Numerai, do đó cần nắm bắt thông tin về giá.
5. Thời điểm đầu tư – Xác định điểm vào/ra vị thế cho các khoản đầu tư.

Dự đoán giá Numeraire

Dự đoán giá Numeraire (NMR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NMR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Numeraire (NMR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Numeraire có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Numeraire sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NMR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Numeraire.

Giới thiệu Numeraire

Numeraire (NMR) là một tài sản số được quỹ đầu tư Numerai tạo ra để khuyến khích các nhà khoa học dữ liệu đóng góp các mô hình trí tuệ nhân tạo để cải thiện thuật toán giao dịch của mình. Token NMR được sử dụng như một khoản cược trong những mô hình này, với những dự đoán thành công kiếm được nhiều NMR hơn trong khi những dự đoán kém sẽ dẫn đến mất token đã cược. Ứng dụng độc đáo này của công nghệ blockchain và học máy đã tạo ra một hệ sinh thái nơi các nhà khoa học dữ liệu được khuyến khích để liên tục cải thiện mô hình của họ, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chiến lược giao dịch của Numerai. Ngưỡng cung cấp của NMR được giới hạn ở 11 triệu token, và token mới chỉ được phát hành dưới hình thức phần thưởng cho những dự đoán thành công.

Hướng dẫn mua & đầu tư Numeraire tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Numeraire? Mua NMR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Numeraire. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Numeraire (NMR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Numeraire sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Numeraire (NMR)

Bạn có thể làm gì với Numeraire

Sở hữu Numeraire mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua Numeraire (NMR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Numeraire (NMR) là gì

Numeraire là mã thông báo Ethereum ERC20. Mã nguồn của hợp đồng thông minh Numeraire được cung cấp công khai. Hợp đồng thông minh Ethereum quy định rằng sẽ không bao giờ có hơn 21 triệu Numeraire được đúc.

Nguồn Numeraire

Để hiểu thêm về Numeraire, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Numeraire
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Numeraire

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:25:01 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Numeraire (NMR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Numeraire

NMR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NMR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NMR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Numeraire (NMR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Numeraire theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NMR/USDT
₫224,045.91
₫224,045.91₫224,045.91
+0.48%
6.74K (USDT)
NMR/USDC
₫223,940.65
₫223,940.65₫223,940.65
+0.42%
6.60K (USDT)
NMR/ETH
₫116.36493
₫116.36493₫116.36493
+0.29%
576.96 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NMR sang VND

Số lượng

NMR
NMR
VND
VND

1 NMR = 224,124.855 VND