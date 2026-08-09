Giá Numeraire hôm nay

Giá Numeraire (NMR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 8.517, biến động 0.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NMR sang VND là ₫ 8.517 mỗi NMR.

Numeraire hiện xếp hạng #335 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 63.82M, với nguồn cung lưu hành 7.49M NMR. Trong vòng 24 giờ qua, NMR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 8.454 (thấp) đến ₫ 8.629 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,433,761.89346313489720, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 50,726.37290.

Về hiệu suất ngắn hạn, NMR biến động -0.41% trong giờ qua và -0.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.50K.

Thông tin thị trường Numeraire (NMR)

Xếp hạng No.335 Vốn hóa thị trường ₫ 63.82M₫ 63.82M ₫ 63.82M Khối lượng (24H) ₫ 57.50K₫ 57.50K ₫ 57.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 93.69M₫ 93.69M ₫ 93.69M Nguồn cung lưu thông 7.49M 7.49M 7.49M Nguồn cung tối đa 11,000,000 11,000,000 11,000,000 Tổng cung 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 Tỷ lệ lưu hành 68.12% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Numeraire là ₫ 63.82M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.50K. Nguồn cung lưu hành của NMR là 7.49M, với tổng nguồn cung là 10634471.78140593. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 93.69M.