Giá Axie Infinity hôm nay

Giá Axie Infinity (AXS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9095, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AXS sang VND là ₫ 0.9095 mỗi AXS.

Axie Infinity hiện xếp hạng #139 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.69M, với nguồn cung lưu hành 173.38M AXS. Trong vòng 24 giờ qua, AXS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.8908 (thấp) đến ₫ 0.9287 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,351,687.33855373845143340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,248.09571210.

Về hiệu suất ngắn hạn, AXS biến động +0.02% trong giờ qua và +10.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.39K.

Thông tin thị trường Axie Infinity (AXS)

Xếp hạng No.139 Vốn hóa thị trường ₫ 157.69M₫ 157.69M ₫ 157.69M Khối lượng (24H) ₫ 62.39K₫ 62.39K ₫ 62.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 245.57M₫ 245.57M ₫ 245.57M Nguồn cung lưu thông 173.38M 173.38M 173.38M Tổng cung 270,000,000 270,000,000 270,000,000 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2021-03-30 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Axie Infinity là ₫ 157.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.39K. Nguồn cung lưu hành của AXS là 173.38M, với tổng nguồn cung là 270000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 245.57M.