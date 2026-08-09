Giá Axie Infinity(AXS)
Giá Axie Infinity (AXS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9095, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AXS sang VND là ₫ 0.9095 mỗi AXS.
Axie Infinity hiện xếp hạng #139 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.69M, với nguồn cung lưu hành 173.38M AXS. Trong vòng 24 giờ qua, AXS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.8908 (thấp) đến ₫ 0.9287 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,351,687.33855373845143340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,248.09571210.
Về hiệu suất ngắn hạn, AXS biến động +0.02% trong giờ qua và +10.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.39K.
No.139
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Axie Infinity là ₫ 157.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.39K. Nguồn cung lưu hành của AXS là 173.38M, với tổng nguồn cung là 270000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 245.57M.
+0.02%
+1.01%
+10.04%
+10.04%
Theo dõi biến động giá của Axie Infinity trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +239.258606
|+1.01%
|30 ngày
|₫ -0.1034
|-10.21%
|60 ngày
|₫ +0.0128
|+1.42%
|90 ngày
|₫ -0.5214
|-36.44%
Hôm nay, AXS đã biến động ₫ +239.258606 (+1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.1034 (-10.21%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AXS đã biến động ₫ +0.0128 (+1.42%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5214 (-36.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Axie Infinity (AXS)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Axie Infinity.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Axie Infinity. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AXS: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá mua
|>70
|Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
AXS_USDT在4小时周期上运行于0.9263水平，价格已突破R1枢纽点0.9208，并正逼近R2阻力位0.9292。当前价位位于中枢0.9098上方的高位区间，多头结构占据主导地位，但面临前高点的测试压力。价格与短期均线组呈现正向偏离，指标一致性表明上升通道依然保持完整。 MACD指标显示金叉状态，快慢线在零轴上方发散，动能集中释放。RSI指数已进入超买区域，提示短期内买盘较为拥挤。KDJ和StochRSI指标在高位出现钝化现象，快慢指标间出现分层迹象，表明价格上涨速度有所放缓。布林带开口扩大，波动率显著提升，价格沿上轨运行，单边行情特征明显，但存在均值回归的需求。 近期关键阻力位于R2点位0.9292，距离当前价格不足0.3%，构成即时测试目标。下方第一支撑参考R1转支撑位0.9208，距离现价约0.6%。远端防守位设于中枢0.9098及S1点位0.9014，分别距离现价1.8%和2.7%。若价格跌破0.9208，则可能回测中枢体系内部。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Axie Infinity có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Axie Infinity Shards (AXS) là một token tiền điện tử kỹ thuật số liên quan đến nền tảng Axie Infinity, một trò chơi giao dịch và chiến đấu dựa trên blockchain cho phép người chơi thu thập, nuôi dưỡng, chiến đấu và giao dịch các sinh vật dựa trên token được gọi là Axies. AXS phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Axie Infinity, bao gồm quản trị, nơi các chủ sở hữu AXS có thể bỏ phiếu về các quyết định quan trọng và hướng đi của vũ trụ trò chơi. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một nguồn lực trong trò chơi cho các giao dịch và tương tác. Token hoạt động trên mạng Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn ERC-20. Mô hình phát hành của AXS được thiết kế để có tính chất giảm phát, với một phần của AXS được sử dụng trong các giao dịch sẽ bị đốt cháy, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian.
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Sở hữu Axie Infinity mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Để hiểu thêm về Axie Infinity, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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