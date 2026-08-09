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Giá Axie Infinity theo thời gian thực hôm nay là 0.9095 VND. Vốn hoá thị trường của AXS là 157,693,498.338722395285 VND. Theo dõi cập nhật giá AXS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Axie Infinity theo thời gian thực hôm nay là 0.9095 VND. Vốn hoá thị trường của AXS là 157,693,498.338722395285 VND. Theo dõi cập nhật giá AXS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Axie Infinity(AXS)

Giá theo thời gian thực 1 AXS sang VND

₫23,928.2295
₫23,928.2295₫23,928.2295
+1.01%1D
VND
Biểu đồ giá Axie Infinity (AXS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:19:02 (UTC+8)

Giá Axie Infinity hôm nay

Giá Axie Infinity (AXS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9095, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AXS sang VND là ₫ 0.9095 mỗi AXS.

Axie Infinity hiện xếp hạng #139 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 157.69M, với nguồn cung lưu hành 173.38M AXS. Trong vòng 24 giờ qua, AXS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.8908 (thấp) đến ₫ 0.9287 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,351,687.33855373845143340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,248.09571210.

Về hiệu suất ngắn hạn, AXS biến động +0.02% trong giờ qua và +10.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.39K.

Thông tin thị trường Axie Infinity (AXS)

No.139

₫ 157.69M
₫ 157.69M₫ 157.69M

₫ 62.39K
₫ 62.39K₫ 62.39K

₫ 245.57M
₫ 245.57M₫ 245.57M

173.38M
173.38M 173.38M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Axie Infinity là ₫ 157.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.39K. Nguồn cung lưu hành của AXS là 173.38M, với tổng nguồn cung là 270000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 245.57M.

Lịch sử giá Axie Infinity theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.8908
₫ 0.8908₫ 0.8908
Thấp nhất 24H
₫ 0.9287
₫ 0.9287₫ 0.9287
Cao nhất 24H

₫ 0.8908
₫ 0.8908₫ 0.8908

₫ 0.9287
₫ 0.9287₫ 0.9287

₫ 4,351,687.33855373845143340
₫ 4,351,687.33855373845143340₫ 4,351,687.33855373845143340

₫ 3,248.09571210
₫ 3,248.09571210₫ 3,248.09571210

+0.02%

+1.01%

+10.04%

+10.04%

Lịch sử giá theo VND của Axie Infinity (AXS)

Theo dõi biến động giá của Axie Infinity trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +239.258606+1.01%
30 ngày₫ -0.1034-10.21%
60 ngày₫ +0.0128+1.42%
90 ngày₫ -0.5214-36.44%
Biến động giá Axie Infinity hôm nay

Hôm nay, AXS đã biến động ₫ +239.258606 (+1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Axie Infinity trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.1034 (-10.21%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Axie Infinity trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AXS đã biến động ₫ +0.0128 (+1.42%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Axie Infinity trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5214 (-36.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Axie Infinity (AXS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Axie Infinity.

Phân tích Axie Infinity

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Axie Infinity. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Axie Infinity hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AXS: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

AXS_USDT在4小时周期上运行于0.9263水平，价格已突破R1枢纽点0.9208，并正逼近R2阻力位0.9292。当前价位位于中枢0.9098上方的高位区间，多头结构占据主导地位，但面临前高点的测试压力。价格与短期均线组呈现正向偏离，指标一致性表明上升通道依然保持完整。 MACD指标显示金叉状态，快慢线在零轴上方发散，动能集中释放。RSI指数已进入超买区域，提示短期内买盘较为拥挤。KDJ和StochRSI指标在高位出现钝化现象，快慢指标间出现分层迹象，表明价格上涨速度有所放缓。布林带开口扩大，波动率显著提升，价格沿上轨运行，单边行情特征明显，但存在均值回归的需求。 近期关键阻力位于R2点位0.9292，距离当前价格不足0.3%，构成即时测试目标。下方第一支撑参考R1转支撑位0.9208，距离现价约0.6%。远端防守位设于中枢0.9098及S1点位0.9014，分别距离现价1.8%和2.7%。若价格跌破0.9208，则可能回测中枢体系内部。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Axie Infinity?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá AXS:

1. Mức độ phổ biến của trò chơi - Việc người chơi tham gia và số lượng người dùng hoạt động hàng ngày có tác động trực tiếp đến nhu cầu về token.
2. Tính tiện ích của token - AXS được sử dụng cho các mục đích quản trị, nhận thưởng khi staking và lai tạo Axies.
3. Xu hướng thị trường NFT - Doanh thu từ việc bán NFT Axie ảnh hưởng đến giá trị của hệ sinh thái.
4. Các bản cập nhật trong game - Những tính năng mới, các mùa giải và những cải tiến trong trò chơi thúc đẩy sự quan tâm của người chơi.
5. Thị trường tiền mã hóa - Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa có ảnh hưởng đến tất cả các loại token.
6. Sự cạnh tranh - Các trò chơi play-to-earn khác ảnh hưởng đến thị phần trên thị trường.
7. Tin tức về quy định - Các quy định liên quan đến ngành game và tiền mã hóa tác động đến niềm tin của nhà đầu tư.
8. Phần thưởng staking - Lợi suất cao hơn sẽ làm tăng động lực nắm giữ token.
9. Thông báo về hợp tác - Những mối quan hệ hợp tác giúp thúc đẩy tiềm năng áp dụng rộng rãi hơn.
10. Các yếu tố kinh tế - Lạm phát của đồng tiền trong game là SLP ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái.

Tại sao mọi người muốn biết giá Axie Infinity hôm nay?

Mọi người muốn biết giá AXS hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch và quản lý danh mục đầu tư, bởi AXS là một token chơi game có tính biến động cao. Người chơi cần biết giá hiện tại để tính toán thu nhập từ quá trình chơi Axie Infinity. Các nhà đầu tư theo dõi biến động giá để nắm bắt cơ hội mua vào/bán ra.

Dự đoán giá Axie Infinity

Dự đoán giá Axie Infinity (AXS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AXS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Axie Infinity (AXS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Axie Infinity có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Axie Infinity sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AXS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Axie Infinity.

Giới thiệu Axie Infinity

Axie Infinity Shards (AXS) là một token tiền điện tử kỹ thuật số liên quan đến nền tảng Axie Infinity, một trò chơi giao dịch và chiến đấu dựa trên blockchain cho phép người chơi thu thập, nuôi dưỡng, chiến đấu và giao dịch các sinh vật dựa trên token được gọi là Axies. AXS phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Axie Infinity, bao gồm quản trị, nơi các chủ sở hữu AXS có thể bỏ phiếu về các quyết định quan trọng và hướng đi của vũ trụ trò chơi. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một nguồn lực trong trò chơi cho các giao dịch và tương tác. Token hoạt động trên mạng Ethereum, tuân theo tiêu chuẩn ERC-20. Mô hình phát hành của AXS được thiết kế để có tính chất giảm phát, với một phần của AXS được sử dụng trong các giao dịch sẽ bị đốt cháy, làm giảm tổng cung cấp theo thời gian.

Hướng dẫn mua & đầu tư Axie Infinity tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Axie Infinity? Mua AXS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Axie Infinity. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Axie Infinity (AXS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Axie Infinity sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Axie Infinity (AXS)

Bạn có thể làm gì với Axie Infinity

Sở hữu Axie Infinity mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

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Mua Axie Infinity (AXS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Axie Infinity (AXS) là gì

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Whitepaper

Nguồn Axie Infinity

Để hiểu thêm về Axie Infinity, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Axie Infinity
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Axie Infinity

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:19:02 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Axie Infinity (AXS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Axie Infinity

AXS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short AXS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch AXS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Axie Infinity (AXS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Axie Infinity theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AXS/USDT
₫23,938.7555
₫23,938.7555₫23,938.7555
+1.12%
68.53K (USDT)
AXS/USDC
₫23,875.5995
₫23,875.5995₫23,875.5995
+0.74%
60.06K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AXS sang VND

Số lượng

AXS
AXS
VND
VND

1 AXS = 23,933.4925 VND