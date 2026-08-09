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Giá Rayls theo thời gian thực hôm nay là 0.001875 VND. Vốn hoá thị trường của RLS là 2,812,500 VND. Theo dõi cập nhật giá RLS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Rayls theo thời gian thực hôm nay là 0.001875 VND. Vốn hoá thị trường của RLS là 2,812,500 VND. Theo dõi cập nhật giá RLS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Rayls(RLS)

Giá theo thời gian thực 1 RLS sang VND

₫49.36694
₫49.36694₫49.36694
+7.38%1D
VND
Biểu đồ giá Rayls (RLS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:41:15 (UTC+8)

Giá Rayls hôm nay

Giá Rayls (RLS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001875, biến động 7.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RLS sang VND là ₫ 0.001875 mỗi RLS.

Rayls hiện xếp hạng #1304 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.81M, với nguồn cung lưu hành 1.50B RLS. Trong vòng 24 giờ qua, RLS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001691 (thấp) đến ₫ 0.002125 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,846.66118289154438035, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 57.50229609149337295.

Về hiệu suất ngắn hạn, RLS biến động -2.20% trong giờ qua và +10.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.14K.

Thông tin thị trường Rayls (RLS)

No.1304

₫ 2.81M
₫ 2.81M₫ 2.81M

₫ 63.14K
₫ 63.14K₫ 63.14K

₫ 18.75M
₫ 18.75M₫ 18.75M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,971,791,866.8247195
9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195

15.00%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rayls là ₫ 2.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.14K. Nguồn cung lưu hành của RLS là 1.50B, với tổng nguồn cung là 9971791866.8247195. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.75M.

Lịch sử giá Rayls theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.001691
₫ 0.001691₫ 0.001691
Thấp nhất 24H
₫ 0.002125
₫ 0.002125₫ 0.002125
Cao nhất 24H

₫ 0.001691
₫ 0.001691₫ 0.001691

₫ 0.002125
₫ 0.002125₫ 0.002125

₫ 1,846.66118289154438035
₫ 1,846.66118289154438035₫ 1,846.66118289154438035

₫ 57.50229609149337295
₫ 57.50229609149337295₫ 57.50229609149337295

-2.20%

+7.38%

+10.35%

+10.35%

Lịch sử giá theo VND của Rayls (RLS)

Theo dõi biến động giá của Rayls trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +3.39288524+7.38%
30 ngày₫ -0.000438-18.94%
60 ngày₫ -0.000921-32.94%
90 ngày₫ -0.002704-59.06%
Biến động giá Rayls hôm nay

Hôm nay, RLS đã biến động ₫ +3.39288524 (+7.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Rayls trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000438 (-18.94%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Rayls trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RLS đã biến động ₫ -0.000921 (-32.94%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Rayls trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002704 (-59.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Rayls (RLS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Rayls.

Phân tích Rayls

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Rayls. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Rayls hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RLS: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

RLS_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,001924 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong khoảng giữa ngưỡng hỗ trợ S1 là 0,001839 và ngưỡng kháng cự trung tâm 0,001984. Các lực mua vẫn duy trì cấu trúc tăng giá ngắn hạn. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA đều cho tín hiệu mua cùng chiều. Đường MACD đã cắt lên, xác nhận đà tăng đang mở rộng. Chỉ số RSI đã bước vào vùng quá mua, cho thấy thị trường có dấu hiệu nóng lên trong ngắn hạn. Các chỉ báo nhanh và chậm đang xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động thị trường đang ở giai đoạn đầu của quá trình mở rộng sau khi thu hẹp. Phía trên, ngưỡng kháng cự R1 tại 0,002153 cách mức giá hiện tại 11,9%. Ngưỡng kháng cự trung tâm 0,001984 cách mức giá hiện tại 3,1%. Phía dưới, ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,001839 cách mức giá hiện tại 4,4%. Ngưỡng hỗ trợ xa hơn S2 tại 0,001670 cách mức giá hiện tại 13,2%. Các mức giá gần đây đang dao động quanh ngưỡng trung tâm với biên độ hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Rayls?

Giá của Rayls (RLS) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Động lực cung cầu trên thị trường
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa
4. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
5. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và lộ trình triển khai
6. Các thông báo về quan hệ đối tác và tin tức về mức độ áp dụng
7. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp lý ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa
8. Mức độ tương tác của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
9. Các mô hình phân tích kỹ thuật và các biểu đồ hình thành
10. Tình hình kinh tế chung và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Rayls hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Rayls (RLS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá lợi nhuận/thua lỗ trên các khoản nắm giữ, so sánh hiệu suất với các loại tiền điện tử khác và luôn cập nhật xu hướng thị trường.

Dự đoán giá Rayls

Dự đoán giá Rayls (RLS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RLS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Rayls (RLS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Rayls có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Rayls sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RLS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Rayls.

Hướng dẫn mua & đầu tư Rayls tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Rayls? Mua RLS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Rayls. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Rayls (RLS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Rayls sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Rayls (RLS)

Bạn có thể làm gì với Rayls

Sở hữu Rayls mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Rayls (RLS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Rayls (RLS) là gì

Rayls là một hệ sinh thái blockchain thị trường tài chính dạng mô-đun, tích hợp các yếu tố tuân thủ, quyền riêng tư và quản trị của tài chính truyền thống (TradFi) với khả năng lập trình và thanh khoản của tài chính phi tập trung (DeFi). Công nghệ của Rayls kết hợp các Nút riêng tư cấp tổ chức (Institutional Privacy Nodes), Mạng riêng có cấp phép (Permissioned Private Networks) và Chuỗi công khai L1 không cần cấp phép (Permissionless L1 Public Chain), được bảo đảm bởi các điểm tin cậy từ Ethereum, cho phép việc mã hóa tài sản tài chính một cách tuân thủ, có thể mở rộng và an toàn.

Nguồn Rayls

Để hiểu thêm về Rayls, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Rayls
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Rayls

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:41:15 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Rayls (RLS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Rayls

RLS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RLS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RLS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Rayls (RLS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Rayls theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RLS/USDT
₫49.024845
₫49.024845₫49.024845
+6.70%
34.06M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RLS sang VND

Số lượng

RLS
RLS
VND
VND

1 RLS = 49.340625 VND