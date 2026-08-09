Giá Rayls hôm nay

Giá Rayls (RLS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001875, biến động 7.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RLS sang VND là ₫ 0.001875 mỗi RLS.

Rayls hiện xếp hạng #1304 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.81M, với nguồn cung lưu hành 1.50B RLS. Trong vòng 24 giờ qua, RLS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001691 (thấp) đến ₫ 0.002125 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,846.66118289154438035, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 57.50229609149337295.

Về hiệu suất ngắn hạn, RLS biến động -2.20% trong giờ qua và +10.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.14K.

Thông tin thị trường Rayls (RLS)

Xếp hạng No.1304 Vốn hóa thị trường ₫ 2.81M₫ 2.81M ₫ 2.81M Khối lượng (24H) ₫ 63.14K₫ 63.14K ₫ 63.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.75M₫ 18.75M ₫ 18.75M Nguồn cung lưu thông 1.50B 1.50B 1.50B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 Tỷ lệ lưu hành 15.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rayls là ₫ 2.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.14K. Nguồn cung lưu hành của RLS là 1.50B, với tổng nguồn cung là 9971791866.8247195. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.75M.