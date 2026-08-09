Giá SILVER hôm nay

Giá SILVER (KAG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 51.42, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAG sang VND là ₫ 51.42 mỗi KAG.

SILVER hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- KAG. Trong vòng 24 giờ qua, KAG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 50.25 (thấp) đến ₫ 52.98 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAG biến động 0.00% trong giờ qua và +2.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 108.86K.

Thông tin thị trường SILVER (KAG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 108.86K₫ 108.86K ₫ 108.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SILVER là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 108.86K. Nguồn cung lưu hành của KAG là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.