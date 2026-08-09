Giá Infinex hôm nay

Giá Infinex (INX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007872, biến động 3.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INX sang VND là ₫ 0.007872 mỗi INX.

Infinex hiện xếp hạng #809 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.70M, với nguồn cung lưu hành 1.99B INX. Trong vòng 24 giờ qua, INX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007438 (thấp) đến ₫ 0.009415 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 773.89420136444681065, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 167.66528479276556520.

Về hiệu suất ngắn hạn, INX biến động +2.10% trong giờ qua và -3.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.82K.

Thông tin thị trường Infinex (INX)

Xếp hạng No.809 Vốn hóa thị trường ₫ 15.70M₫ 15.70M ₫ 15.70M Khối lượng (24H) ₫ 78.82K₫ 78.82K ₫ 78.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 78.72M₫ 78.72M ₫ 78.72M Nguồn cung lưu thông 1.99B 1.99B 1.99B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 19.94% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infinex là ₫ 15.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.82K. Nguồn cung lưu hành của INX là 1.99B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 78.72M.