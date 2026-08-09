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Giá Infinex theo thời gian thực hôm nay là 0.007872 VND. Vốn hoá thị trường của INX là 15,699,129.6 VND. Theo dõi cập nhật giá INX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Infinex theo thời gian thực hôm nay là 0.007872 VND. Vốn hoá thị trường của INX là 15,699,129.6 VND. Theo dõi cập nhật giá INX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Infinex(INX)

Giá theo thời gian thực 1 INX sang VND

₫207.15168
₫207.15168₫207.15168
+3.60%1D
VND
Biểu đồ giá Infinex (INX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:06:18 (UTC+8)

Giá Infinex hôm nay

Giá Infinex (INX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.007872, biến động 3.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá INX sang VND là ₫ 0.007872 mỗi INX.

Infinex hiện xếp hạng #809 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.70M, với nguồn cung lưu hành 1.99B INX. Trong vòng 24 giờ qua, INX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007438 (thấp) đến ₫ 0.009415 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 773.89420136444681065, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 167.66528479276556520.

Về hiệu suất ngắn hạn, INX biến động +2.10% trong giờ qua và -3.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.82K.

Thông tin thị trường Infinex (INX)

No.809

₫ 15.70M
₫ 15.70M₫ 15.70M

₫ 78.82K
₫ 78.82K₫ 78.82K

₫ 78.72M
₫ 78.72M₫ 78.72M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infinex là ₫ 15.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.82K. Nguồn cung lưu hành của INX là 1.99B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 78.72M.

Lịch sử giá Infinex theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.007438
₫ 0.007438₫ 0.007438
Thấp nhất 24H
₫ 0.009415
₫ 0.009415₫ 0.009415
Cao nhất 24H

₫ 0.007438
₫ 0.007438₫ 0.007438

₫ 0.009415
₫ 0.009415₫ 0.009415

₫ 773.89420136444681065
₫ 773.89420136444681065₫ 773.89420136444681065

₫ 167.66528479276556520
₫ 167.66528479276556520₫ 167.66528479276556520

+2.10%

+3.60%

-3.31%

-3.31%

Lịch sử giá theo VND của Infinex (INX)

Theo dõi biến động giá của Infinex trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +7.19832093+3.60%
30 ngày₫ +0.00035+4.65%
60 ngày₫ +0.000923+13.28%
90 ngày₫ -0.005083-39.24%
Biến động giá Infinex hôm nay

Hôm nay, INX đã biến động ₫ +7.19832093 (+3.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Infinex trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00035 (+4.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Infinex trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, INX đã biến động ₫ +0.000923 (+13.28%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Infinex trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.005083 (-39.24%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Infinex (INX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Infinex.

Phân tích Infinex

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Infinex. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Infinex hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường INX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

INX_USDT在4小时周期内运行于0.00714，处于S2与S1枢纽区间内部。价格位于中枢0.00731下方，呈现出低位震荡的结构特征。短期均线组和EMA组均发出买入信号，而长周期趋势仍维持中性偏空格局。当前价位偏离核心枢轴，市场正处于整理阶段。 MACD指标显示死叉状态，空头动能正在逐步释放。RSI指数位于中性区域，多空力量暂时保持平衡。KDJ与StochRSI数值并未显示出极端超买或超卖的情况，动能分布较为分散。布林带开口逐渐收窄，波动率呈现下降趋势，行情正进入低波动态势。 近期上方阻力位于S1价位0.00717，距离现价仅0.00003。强阻力位则位于中枢0.00731，距离现价0.00017。近端下方支撑位于S2价位0.00708，距离现价0.00006。远端参考阻力R1位于0.00740，是后续突破后需要重点关注的关键点位。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Infinex?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Infinex (INX):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng
4. Các cột mốc phát triển và cập nhật kỹ thuật
5. Thông báo về các mối quan hệ đối tác
6. Tin tức liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các dự án DeFi
7. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng tương tự
9. Các yếu tố kinh tế vĩ mô
10. Động lực nguồn cung và cơ chế tokenomics

Tại sao mọi người muốn biết giá Infinex hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Infinex (INX) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.

Dự đoán giá Infinex

Dự đoán giá Infinex (INX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của INX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Infinex (INX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Infinex có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Infinex sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá INX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Infinex.

Hướng dẫn mua & đầu tư Infinex tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Infinex? Mua INX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Infinex. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Infinex (INX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Infinex sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Infinex (INX)

Bạn có thể làm gì với Infinex

Sở hữu Infinex mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Infinex (INX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Infinex (INX) là gì

Infinex là ví không lưu ký, được vận hành bởi Turnkey. Turnkey là giải pháp quản lý khóa được xây dựng bởi đội ngũ đã phát triển Coinbase Custody. Infinex sử dụng khoá bảo mật để truy cập và kiểm soát tài khoản. Việc áp dụng ngày càng rộng rãi khoá bảo mật trên toàn bộ hệ sinh thái công nghệ đảm bảo một nền tảng tự lưu ký dựa trên khoá bảo mật sẽ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho hầu hết mọi người. Infinex bao gồm một số giao diện. Cùng nhau, dự án tiếp cận người dùng tại nơi họ hiện diện và tối ưu hóa trải nghiệm trên chuỗi. Infinex đã được phát triển trong 2 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Kain Warwick, nhà sáng lập Synthetix.

Nguồn Infinex

Để hiểu thêm về Infinex, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Infinex
Block Explorer

Danh mục :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Infinex

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:06:18 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Infinex (INX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Infinex

INX USDT (Giao dịch Futures)

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Giao dịch thị trường Infinex (INX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Infinex theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
INX/USDT
₫208.09902
₫208.09902₫208.09902
+4.02%
10.18M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán INX sang VND

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1 INX = 207.15168 VND