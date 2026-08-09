Giá GamePad hôm nay

Giá GamePad (GPAD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08153, biến động 0.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GPAD sang VND là ₫ 0.08153 mỗi GPAD.

GamePad hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GPAD. Trong vòng 24 giờ qua, GPAD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08005 (thấp) đến ₫ 0.08247 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GPAD biến động -0.29% trong giờ qua và +0.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 28.86K.

Thông tin thị trường GamePad (GPAD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 28.86K₫ 28.86K ₫ 28.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 81.53M₫ 81.53M ₫ 81.53M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của GamePad là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 28.86K. Nguồn cung lưu hành của GPAD là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.53M.