Giá FIRO(FIRO)
Giá FIRO (FIRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6257, biến động 2.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FIRO sang VND là ₫ 0.6257 mỗi FIRO.
FIRO hiện xếp hạng #835 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.70M, với nguồn cung lưu hành 18.70M FIRO. Trong vòng 24 giờ qua, FIRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6231 (thấp) đến ₫ 0.655 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,473,313.09432983385280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,239.2829737067228660.
Về hiệu suất ngắn hạn, FIRO biến động +0.19% trong giờ qua và -3.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.44K.
No.835
87.36%
2016-09-01 00:00:00
XZC
Vốn hoá thị trường hiện tại của FIRO là ₫ 11.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.44K. Nguồn cung lưu hành của FIRO là 18.70M, với tổng nguồn cung là 18695525.79435479. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.39M.
+0.19%
-2.17%
-3.21%
-3.21%
Theo dõi biến động giá của FIRO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -364.930384
|-2.17%
|30 ngày
|₫ -0.001
|-0.16%
|60 ngày
|₫ -0.1051
|-14.39%
|90 ngày
|₫ -0.5156
|-45.18%
Hôm nay, FIRO đã biến động ₫ -364.930384 (-2.17%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001 (-0.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FIRO đã biến động ₫ -0.1051 (-14.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5156 (-45.18%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FIRO (FIRO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá FIRO.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FIRO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của FIRO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Firo (FIRO), trước đây được biết đến với tên gọi Zcoin, là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, nhằm mục đích cho phép thực hiện giao dịch tài chính riêng tư và đảm bảo tính thay thế trong mạng lưới của nó. Nó hoạt động trên một giao thức độc đáo được biết đến là giao thức Lelantus, cho phép người dùng đốt tiền xu của họ và sau đó đổi chúng lấy những đồng tiền mới, do đó phá vỡ các liên kết giao dịch và đảm bảo quyền riêng tư. Số lượng tiền xu được giới hạn ở 21,4 triệu, với phần thưởng khối giảm một nửa mỗi bốn năm. Các ứng dụng thông thường của Firo bao gồm giao dịch riêng tư và là phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái của nó. Dự án nhấn mạnh quyền riêng tư của người dùng và tự do tài chính, nỗ lực tạo ra một loại tiền điện tử an toàn và ẩn danh.
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Firo, ra mắt năm 2016 với tên gọi Zcoin, là một trong những đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư hàng đầu, hướng đến mục tiêu trở thành tiền mặt kỹ thuật số riêng tư. Firo nổi tiếng với việc tiên phong áp dụng bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proofs) trong tiền điện tử và đã phát triển nhiều giao thức bảo mật tiên tiến như Zerocoin, Sigma, Lelantus và bước tiến mới nhất — Lelantus Spark. Lelantus Spark là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Được Firo xây dựng hoàn toàn từ đầu, Spark có khả năng ẩn người gửi, người nhận, số tiền giao dịch và thậm chí có thể mở rộng để ẩn loại tài sản. Kiến trúc mô-đun đơn giản giúp việc kiểm toán bảo mật và nâng cấp dễ dàng hơn. Firo đang mở rộng ứng dụng thông qua Spark Assets, cho phép người dùng tạo token riêng tư của riêng họ trong hệ sinh thái Firo. Là một dự án mã nguồn mở do cộng đồng điều hành, Firo tiếp tục đổi mới trong việc phát triển các giao thức bảo mật không cần tin cậy, truyền cảm hứng cho toàn ngành trong khi vẫn giữ vững quyền riêng tư và tự chủ của người dùng.
Để hiểu thêm về FIRO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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