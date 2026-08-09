Giá FIRO hôm nay

Giá FIRO (FIRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6257, biến động 2.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FIRO sang VND là ₫ 0.6257 mỗi FIRO.

FIRO hiện xếp hạng #835 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.70M, với nguồn cung lưu hành 18.70M FIRO. Trong vòng 24 giờ qua, FIRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6231 (thấp) đến ₫ 0.655 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,473,313.09432983385280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,239.2829737067228660.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIRO biến động +0.19% trong giờ qua và -3.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.44K.

Thông tin thị trường FIRO (FIRO)

Xếp hạng No.835 Vốn hóa thị trường ₫ 11.70M₫ 11.70M ₫ 11.70M Khối lượng (24H) ₫ 72.44K₫ 72.44K ₫ 72.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.39M₫ 13.39M ₫ 13.39M Nguồn cung lưu thông 18.70M 18.70M 18.70M Nguồn cung tối đa 21,400,000 21,400,000 21,400,000 Tổng cung 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 Tỷ lệ lưu hành 87.36% Ngày phát hành 2016-09-01 00:00:00 Blockchain công khai XZC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FIRO là ₫ 11.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.44K. Nguồn cung lưu hành của FIRO là 18.70M, với tổng nguồn cung là 18695525.79435479. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.39M.