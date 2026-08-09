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Giá FIRO theo thời gian thực hôm nay là 0.6257 VND. Vốn hoá thị trường của FIRO là 11,697,790.489527792103 VND. Theo dõi cập nhật giá FIRO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FIRO theo thời gian thực hôm nay là 0.6257 VND. Vốn hoá thị trường của FIRO là 11,697,790.489527792103 VND. Theo dõi cập nhật giá FIRO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá FIRO(FIRO)

Giá theo thời gian thực 1 FIRO sang VND

₫16,452.138
₫16,452.138₫16,452.138
-2.17%1D
VND
Biểu đồ giá FIRO (FIRO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:14:54 (UTC+8)

Giá FIRO hôm nay

Giá FIRO (FIRO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.6257, biến động 2.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FIRO sang VND là ₫ 0.6257 mỗi FIRO.

FIRO hiện xếp hạng #835 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.70M, với nguồn cung lưu hành 18.70M FIRO. Trong vòng 24 giờ qua, FIRO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.6231 (thấp) đến ₫ 0.655 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,473,313.09432983385280, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,239.2829737067228660.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIRO biến động +0.19% trong giờ qua và -3.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.44K.

Thông tin thị trường FIRO (FIRO)

No.835

₫ 11.70M
₫ 11.70M₫ 11.70M

₫ 72.44K
₫ 72.44K₫ 72.44K

₫ 13.39M
₫ 13.39M₫ 13.39M

18.70M
18.70M 18.70M

21,400,000
21,400,000 21,400,000

18,695,525.79435479
18,695,525.79435479 18,695,525.79435479

87.36%

2016-09-01 00:00:00

XZC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FIRO là ₫ 11.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.44K. Nguồn cung lưu hành của FIRO là 18.70M, với tổng nguồn cung là 18695525.79435479. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.39M.

Lịch sử giá FIRO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.6231
₫ 0.6231₫ 0.6231
Thấp nhất 24H
₫ 0.655
₫ 0.655₫ 0.655
Cao nhất 24H

₫ 0.6231
₫ 0.6231₫ 0.6231

₫ 0.655
₫ 0.655₫ 0.655

₫ 4,473,313.09432983385280
₫ 4,473,313.09432983385280₫ 4,473,313.09432983385280

₫ 7,239.2829737067228660
₫ 7,239.2829737067228660₫ 7,239.2829737067228660

+0.19%

-2.17%

-3.21%

-3.21%

Lịch sử giá theo VND của FIRO (FIRO)

Theo dõi biến động giá của FIRO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -364.930384-2.17%
30 ngày₫ -0.001-0.16%
60 ngày₫ -0.1051-14.39%
90 ngày₫ -0.5156-45.18%
Biến động giá FIRO hôm nay

Hôm nay, FIRO đã biến động ₫ -364.930384 (-2.17%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FIRO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001 (-0.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FIRO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FIRO đã biến động ₫ -0.1051 (-14.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FIRO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5156 (-45.18%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FIRO (FIRO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FIRO.

Phân tích FIRO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FIRO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FIRO?

Giá FIRO bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Các quy định về coin riêng tư và những diễn biến pháp lý liên quan
4. Những cập nhật về công nghệ và cải tiến giao thức
5. Độ khó khai thác và mức độ bảo mật của mạng lưới
6. Tỷ lệ áp dụng cũng như mức độ sử dụng trong thế giới thực
7. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền riêng tư khác như Monero
8. Biến động giá Bitcoin ảnh hưởng đến các đồng tiền thay thế
9. Việc niêm yết và hủy niêm yết trên các sàn giao dịch
10. Sự phát triển của cộng đồng và các mối quan hệ đối tác

Tại sao mọi người muốn biết giá FIRO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FIRO hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. Các tính năng tập trung vào quyền riêng tư của FIRO khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những nhà đầu tư mong muốn giữ kín danh tính. Việc theo dõi giá cả giúp xác định điểm vào/ra, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ cũng như so sánh hiệu suất với các loại tiền điện tử khác trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Dự đoán giá FIRO

Dự đoán giá FIRO (FIRO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FIRO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FIRO (FIRO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FIRO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FIRO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FIRO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FIRO.

Giới thiệu FIRO

Firo (FIRO), trước đây được biết đến với tên gọi Zcoin, là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, nhằm mục đích cho phép thực hiện giao dịch tài chính riêng tư và đảm bảo tính thay thế trong mạng lưới của nó. Nó hoạt động trên một giao thức độc đáo được biết đến là giao thức Lelantus, cho phép người dùng đốt tiền xu của họ và sau đó đổi chúng lấy những đồng tiền mới, do đó phá vỡ các liên kết giao dịch và đảm bảo quyền riêng tư. Số lượng tiền xu được giới hạn ở 21,4 triệu, với phần thưởng khối giảm một nửa mỗi bốn năm. Các ứng dụng thông thường của Firo bao gồm giao dịch riêng tư và là phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái của nó. Dự án nhấn mạnh quyền riêng tư của người dùng và tự do tài chính, nỗ lực tạo ra một loại tiền điện tử an toàn và ẩn danh.

Hướng dẫn mua & đầu tư FIRO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FIRO? Mua FIRO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FIRO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FIRO (FIRO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FIRO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FIRO (FIRO)

Bạn có thể làm gì với FIRO

Sở hữu FIRO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FIRO (FIRO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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FIRO (FIRO) là gì

Firo, ra mắt năm 2016 với tên gọi Zcoin, là một trong những đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư hàng đầu, hướng đến mục tiêu trở thành tiền mặt kỹ thuật số riêng tư. Firo nổi tiếng với việc tiên phong áp dụng bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proofs) trong tiền điện tử và đã phát triển nhiều giao thức bảo mật tiên tiến như Zerocoin, Sigma, Lelantus và bước tiến mới nhất — Lelantus Spark. Lelantus Spark là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Được Firo xây dựng hoàn toàn từ đầu, Spark có khả năng ẩn người gửi, người nhận, số tiền giao dịch và thậm chí có thể mở rộng để ẩn loại tài sản. Kiến trúc mô-đun đơn giản giúp việc kiểm toán bảo mật và nâng cấp dễ dàng hơn. Firo đang mở rộng ứng dụng thông qua Spark Assets, cho phép người dùng tạo token riêng tư của riêng họ trong hệ sinh thái Firo. Là một dự án mã nguồn mở do cộng đồng điều hành, Firo tiếp tục đổi mới trong việc phát triển các giao thức bảo mật không cần tin cậy, truyền cảm hứng cho toàn ngành trong khi vẫn giữ vững quyền riêng tư và tự chủ của người dùng.

Nguồn FIRO

Để hiểu thêm về FIRO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức FIRO
Block Explorer

Danh mục :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMasternodes

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FIRO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:14:54 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FIRO (FIRO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FIRO

FIRO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FIRO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FIRO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FIRO (FIRO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FIRO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FIRO/USDT
₫16,444.2435
₫16,444.2435₫16,444.2435
-2.23%
113.54K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FIRO sang VND

Số lượng

FIRO
FIRO
VND
VND

1 FIRO = 16,465.2955 VND