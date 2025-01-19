MET

MetYa là một nền tảng hẹn hò Web3 ứng dụng AI, mang đến trải nghiệm hẹn hò an toàn và riêng tư cho người dùng thông qua blockchain và tính phi tập trung. Nền tảng của chúng tôi áp dụng khái niệm "giao lưu là tạo lợi nhuận" thông qua cơ chế khai thác tương tác xã hội. Đội ngũ MetYa có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng xã hội Web2 và từng xây dựng các dự án với hàng trăm triệu người dùng. Từ năm 2018, chúng tôi đã bước vào Web3 và thành công trong việc đưa người dùng Web2 vào hệ sinh thái Web3 nhằm trao quyền cho người dùng.

Tên tokenMET

Xếp hạngNo.3305

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0

Nguồn cung lưu hành--

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung1,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.3026106966057054,2025-01-19

Giá thấp nhất0.06088509988318206,2025-04-04

Blockchain công khaiBSC

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

