Giá Terra hôm nay

Giá Terra (LUNA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,04242, biến động 0,47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUNA sang VND là ₫ 0,04242 mỗi LUNA.

Terra hiện xếp hạng #508 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.12M, với nguồn cung lưu hành 709.98M LUNA. Trong vòng 24 giờ qua, LUNA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,0416 (thấp) đến ₫ 0,04329 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 514 282,821078439905990, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 034,50122916374525955.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUNA biến động +0,25% trong giờ qua và +3,28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 94.19K.

Thông tin thị trường Terra (LUNA)

Xếp hạng No.508 Vốn hóa thị trường ₫ 30.12M₫ 30.12M ₫ 30.12M Khối lượng (24H) ₫ 94.19K₫ 94.19K ₫ 94.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 50,34M₫ 50,34M ₫ 50,34M Nguồn cung lưu thông 709.98M 709.98M 709.98M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1 186 707 049 1 186 707 049 1 186 707 049 Blockchain công khai LUNA2

Vốn hoá thị trường hiện tại của Terra là ₫ 30.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 94.19K. Nguồn cung lưu hành của LUNA là 709.98M, với tổng nguồn cung là 1186707049. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 50,34M.