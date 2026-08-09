Giá Forta hôm nay

Giá Forta (FORT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01297, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FORT sang VND là ₫ 0.01297 mỗi FORT.

Forta hiện xếp hạng #1041 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.23M, với nguồn cung lưu hành 634.92M FORT. Trong vòng 24 giờ qua, FORT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01274 (thấp) đến ₫ 0.01304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31,718.2998970527436695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 294.0723875411533080.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORT biến động +0.15% trong giờ qua và +5.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.61K.

Thông tin thị trường Forta (FORT)

Xếp hạng No.1041 Vốn hóa thị trường ₫ 8.23M₫ 8.23M ₫ 8.23M Khối lượng (24H) ₫ 54.61K₫ 54.61K ₫ 54.61K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 12.97M₫ 12.97M ₫ 12.97M Nguồn cung lưu thông 634.92M 634.92M 634.92M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 63.49% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Forta là ₫ 8.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.61K. Nguồn cung lưu hành của FORT là 634.92M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 12.97M.