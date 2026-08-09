Giá Forta(FORT)
Giá Forta (FORT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01297, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FORT sang VND là ₫ 0.01297 mỗi FORT.
Forta hiện xếp hạng #1041 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.23M, với nguồn cung lưu hành 634.92M FORT. Trong vòng 24 giờ qua, FORT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01274 (thấp) đến ₫ 0.01304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31,718.2998970527436695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 294.0723875411533080.
Về hiệu suất ngắn hạn, FORT biến động +0.15% trong giờ qua và +5.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.61K.
No.1041
63.49%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Forta là ₫ 8.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.61K. Nguồn cung lưu hành của FORT là 634.92M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 12.97M.
+0.15%
+1.01%
+5.27%
+5.27%
Theo dõi biến động giá của Forta trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +3.4100864
|+1.01%
|30 ngày
|₫ +0.00082
|+6.74%
|60 ngày
|₫ +0.00075
|+6.13%
|90 ngày
|₫ -0.00413
|-24.16%
Hôm nay, FORT đã biến động ₫ +3.4100864 (+1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00082 (+6.74%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FORT đã biến động ₫ +0.00075 (+6.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00413 (-24.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Forta.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Forta. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FORT: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
【Cấu trúc thị trường】 FORT_USDT đã ghi nhận mức giá 0,01411 trên khung thời gian 4 giờ, nằm dưới trung tâm của vùng hỗ trợ quan trọng 0,0143 với khoảng cách 18 điểm cơ bản. Các chỉ báo MA và EMA đang thể hiện sự đồng nhất hoàn toàn theo mô hình “7 mua – 0 bán”, trong khi giá đang vận động phía trên hệ thống đường trung bình di động đa tầng. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang ở giai đoạn kiểm tra phần đáy của vùng trung tâm, cách ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,01448 chỉ 37 điểm cơ bản. 【Trạng thái động lượng】 Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái cắt vàng, với tổ hợp các đường nhanh và chậm sắp xếp theo hướng tăng, cho thấy xu hướng mạnh mẽ về phía mua. Chỉ số RSI đang vận hành trong vùng trung tính, không xuất hiện tình trạng phân bổ động lượng quá tập trung. Động lượng ngắn hạn và các chỉ báo xu hướng trung dài hạn vẫn giữ được sự hài hòa, đồng bộ, trong khi độ biến động vẫn duy trì trong phạm vi giao dịch thông thường. 【Các mức giá quan trọng】 Ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,01448 cách giá hiện tại 37 điểm cơ bản, đây là mục tiêu kiểm tra gần. Ngưỡng hỗ trợ S2 ở mức 0,01395 cách giá hiện tại 16 điểm cơ bản, đóng vai trò tham chiếu cho đợt điều chỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự xa hơn R2 ở mức 0,01465, cách giá hiện tại 54 điểm cơ bản, cũng cần được chú ý.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Forta có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
FORT (Fortress) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hỗ trợ việc cho vay và mượn tiền điện tử. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum và sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hóa quá trình cho vay và mượn, cho phép người dùng kiếm lãi từ tài sản tiền điện tử của họ hoặc vay mượn dựa trên số tiền họ đang nắm giữ. Token gốc của FORT, FORT, được sử dụng cho việc quản lý, cho phép những người nắm giữ quyền bỏ phiếu về các đề xuất và thay đổi đối với nền tảng. Số lượng token FORT được xác định bởi người dùng của nền tảng, với token mới được tạo ra khi các khoản vay được trả lại. Mô hình phát hành độc đáo này nhằm tạo ra một hệ sinh thái cân đối và bền vững.
Sẵn sàng bắt đầu với Forta? Mua FORT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Forta. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Forta (FORT).
Sở hữu Forta mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Forta (FORT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Forta là một mạng giám sát phi tập trung để phát hiện các mối đe dọa và sự bất thường trên DeFi, NFT, quản trị, cầu nối và các hệ thống Web3 khác trong thời gian thực.
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|Thời gian (UTC+8)
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