Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Forta theo thời gian thực hôm nay là 0.01297 VND. Vốn hoá thị trường của FORT là 8,234,971.85448 VND. Theo dõi cập nhật giá FORT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Forta theo thời gian thực hôm nay là 0.01297 VND. Vốn hoá thị trường của FORT là 8,234,971.85448 VND. Theo dõi cập nhật giá FORT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về FORT

Thông tin giá FORT

FORT là gì

Whitepaper FORT

Website chính thức FORT

Tokenomics của FORT

Dự báo giá FORT

Lịch sử FORT

Hướng dẫn mua FORT

Chuyển đổi FORT sang fiat

FORT Spot

FORT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Forta

Giá Forta(FORT)

Giá theo thời gian thực 1 FORT sang VND

₫341.0424
₫341.0424₫341.0424
+1.01%1D
VND
Biểu đồ giá Forta (FORT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:20:50 (UTC+8)

Giá Forta hôm nay

Giá Forta (FORT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01297, biến động 1.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FORT sang VND là ₫ 0.01297 mỗi FORT.

Forta hiện xếp hạng #1041 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.23M, với nguồn cung lưu hành 634.92M FORT. Trong vòng 24 giờ qua, FORT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01274 (thấp) đến ₫ 0.01304 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 31,718.2998970527436695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 294.0723875411533080.

Về hiệu suất ngắn hạn, FORT biến động +0.15% trong giờ qua và +5.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.61K.

Thông tin thị trường Forta (FORT)

No.1041

₫ 8.23M
₫ 8.23M₫ 8.23M

₫ 54.61K
₫ 54.61K₫ 54.61K

₫ 12.97M
₫ 12.97M₫ 12.97M

634.92M
634.92M 634.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.49%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Forta là ₫ 8.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.61K. Nguồn cung lưu hành của FORT là 634.92M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 12.97M.

Lịch sử giá Forta theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01274
₫ 0.01274₫ 0.01274
Thấp nhất 24H
₫ 0.01304
₫ 0.01304₫ 0.01304
Cao nhất 24H

₫ 0.01274
₫ 0.01274₫ 0.01274

₫ 0.01304
₫ 0.01304₫ 0.01304

₫ 31,718.2998970527436695
₫ 31,718.2998970527436695₫ 31,718.2998970527436695

₫ 294.0723875411533080
₫ 294.0723875411533080₫ 294.0723875411533080

+0.15%

+1.01%

+5.27%

+5.27%

Lịch sử giá theo VND của Forta (FORT)

Theo dõi biến động giá của Forta trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +3.4100864+1.01%
30 ngày₫ +0.00082+6.74%
60 ngày₫ +0.00075+6.13%
90 ngày₫ -0.00413-24.16%
Biến động giá Forta hôm nay

Hôm nay, FORT đã biến động ₫ +3.4100864 (+1.01%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Forta trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00082 (+6.74%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Forta trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FORT đã biến động ₫ +0.00075 (+6.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Forta trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00413 (-24.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Forta (FORT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Forta.

Phân tích Forta

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Forta. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Forta hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FORT: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

【Cấu trúc thị trường】 FORT_USDT đã ghi nhận mức giá 0,01411 trên khung thời gian 4 giờ, nằm dưới trung tâm của vùng hỗ trợ quan trọng 0,0143 với khoảng cách 18 điểm cơ bản. Các chỉ báo MA và EMA đang thể hiện sự đồng nhất hoàn toàn theo mô hình “7 mua – 0 bán”, trong khi giá đang vận động phía trên hệ thống đường trung bình di động đa tầng. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang ở giai đoạn kiểm tra phần đáy của vùng trung tâm, cách ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,01448 chỉ 37 điểm cơ bản. 【Trạng thái động lượng】 Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái cắt vàng, với tổ hợp các đường nhanh và chậm sắp xếp theo hướng tăng, cho thấy xu hướng mạnh mẽ về phía mua. Chỉ số RSI đang vận hành trong vùng trung tính, không xuất hiện tình trạng phân bổ động lượng quá tập trung. Động lượng ngắn hạn và các chỉ báo xu hướng trung dài hạn vẫn giữ được sự hài hòa, đồng bộ, trong khi độ biến động vẫn duy trì trong phạm vi giao dịch thông thường. 【Các mức giá quan trọng】 Ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,01448 cách giá hiện tại 37 điểm cơ bản, đây là mục tiêu kiểm tra gần. Ngưỡng hỗ trợ S2 ở mức 0,01395 cách giá hiện tại 16 điểm cơ bản, đóng vai trò tham chiếu cho đợt điều chỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự xa hơn R2 ở mức 0,01465, cách giá hiện tại 54 điểm cơ bản, cũng cần được chú ý.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Forta?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Forta (FORT):

1. Mức độ áp dụng và sử dụng mạng lưới – Việc ngày càng có nhiều dự án sử dụng dịch vụ phát hiện mối đe dọa của Forta sẽ làm tăng nhu cầu.
2. Tính tiện ích của token – FORT được dùng để staking, quản trị và thanh toán cho các dịch vụ trên mạng lưới.
3. Tâm lý thị trường đối với các giải pháp bảo mật Web3.
4. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
5. Các thông báo hợp tác với những giao thức DeFi lớn.
6. Mức độ hoạt động của nhà phát triển và các bản nâng cấp giao thức.
7. Phần thưởng staking và những thay đổi trong cơ chế tokenomics.
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng bảo mật blockchain khác.
9. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo mật DeFi.
10. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá Forta hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Forta (FORT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và phân tích đầu tư. Các nhà giao dịch cần giá hiện tại để mua/bán vào những thời điểm tối ưu. Các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất để đánh giá giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra các bước đi chiến lược.

Dự đoán giá Forta

Dự đoán giá Forta (FORT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FORT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Forta (FORT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Forta có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Forta sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FORT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Forta.

Giới thiệu Forta

FORT (Fortress) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) hỗ trợ việc cho vay và mượn tiền điện tử. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum và sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hóa quá trình cho vay và mượn, cho phép người dùng kiếm lãi từ tài sản tiền điện tử của họ hoặc vay mượn dựa trên số tiền họ đang nắm giữ. Token gốc của FORT, FORT, được sử dụng cho việc quản lý, cho phép những người nắm giữ quyền bỏ phiếu về các đề xuất và thay đổi đối với nền tảng. Số lượng token FORT được xác định bởi người dùng của nền tảng, với token mới được tạo ra khi các khoản vay được trả lại. Mô hình phát hành độc đáo này nhằm tạo ra một hệ sinh thái cân đối và bền vững.

Hướng dẫn mua & đầu tư Forta tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Forta? Mua FORT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Forta. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Forta (FORT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Forta sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Forta (FORT)

Bạn có thể làm gì với Forta

Sở hữu Forta mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Forta (FORT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Forta (FORT) là gì

Forta là một mạng giám sát phi tập trung để phát hiện các mối đe dọa và sự bất thường trên DeFi, NFT, quản trị, cầu nối và các hệ thống Web3 khác trong thời gian thực.

Nguồn Forta

Để hiểu thêm về Forta, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Forta
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Forta

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:20:50 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Forta (FORT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Forta

FORT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FORT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FORT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Forta (FORT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Forta theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FORT/USDT
₫341.30555
₫341.30555₫341.30555
+1.24%
4.26M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,934.03250
₫5,934.03250₫5,934.03250

-10.12%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫55,827.2725
₫55,827.2725₫55,827.2725

+80.16%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,778.1140
₫27,778.1140₫27,778.1140

+9.00%

STONK

STONK

STONK

₫179.389355
₫179.389355₫179.389355

-2.85%

Squid

Squid

QUID

₫2,354.92935
₫2,354.92935₫2,354.92935

-1.38%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,471.892155
₫4,471.892155₫4,471.892155

+138.68%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫55,827.2725
₫55,827.2725₫55,827.2725

+80.16%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫74.076725
₫74.076725₫74.076725

+61.22%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,184.1750
₫1,184.1750₫1,184.1750

+71.75%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.2471810
₫6.2471810₫6.2471810

+58.26%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FORT sang VND

Số lượng

FORT
FORT
VND
VND

1 FORT = 341.30555 VND