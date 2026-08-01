Giá Zylo Ecosystem hôm nay

Giá Zylo Ecosystem (ZYLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03123, biến động 1.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZYLO sang VND là ₫ 0.03123 mỗi ZYLO.

Zylo Ecosystem hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ZYLO. Trong vòng 24 giờ qua, ZYLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03114 (thấp) đến ₫ 0.03292 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZYLO biến động -0.80% trong giờ qua và +4.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.08K.

Thông tin thị trường Zylo Ecosystem (ZYLO)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 82.08K₫ 82.08K ₫ 82.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 31.23M₫ 31.23M ₫ 31.23M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zylo Ecosystem là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.08K. Nguồn cung lưu hành của ZYLO là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.23M.