Giá XRP(XRP)
Giá XRP (XRP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0434, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XRP sang VND là ₫ 1.0434 mỗi XRP.
XRP hiện xếp hạng #6 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 64.75B, với nguồn cung lưu hành 62.05B XRP. Trong vòng 24 giờ qua, XRP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.0311 (thấp) đến ₫ 1.0478 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 101,100.649156570436215, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 73.74384268885472690.
Về hiệu suất ngắn hạn, XRP biến động +0.02% trong giờ qua và -3.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 7.20M.
No.6
62.05%
3.28%
2011-04-18 00:00:00
XRP
Vốn hoá thị trường hiện tại của XRP là ₫ 64.75B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 7.20M. Nguồn cung lưu hành của XRP là 62.05B, với tổng nguồn cung là 99985653167. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 104.34B.
+0.02%
+0.09%
-3.45%
-3.45%
Theo dõi biến động giá của XRP trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +24.705707
|+0.09%
|30 ngày
|₫ -0.0617
|-5.59%
|60 ngày
|₫ -0.0546
|-4.98%
|90 ngày
|₫ -0.4355
|-29.45%
Hôm nay, XRP đã biến động ₫ +24.705707 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0617 (-5.59%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XRP đã biến động ₫ -0.0546 (-4.98%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.4355 (-29.45%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của XRP. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XRP: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
XRP_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang giao dịch tại mức 1.0382, nằm giữa vùng S1 và vùng trung tâm 1.0426. Giá cả hiện đang ở khu vực nửa dưới của hệ thống trung tâm, trong khi nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp theo chiều hướng tăng. Cấu trúc thị trường thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán quanh ngưỡng 1.0426, với không gian phía trên bị giới hạn bởi lực cản từ vùng trung tâm. Chỉ báo MACD ghi nhận mô hình cắt vàng, với hai đường nhanh và chậm cùng hướng đi lên và phân kỳ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI kết hợp cùng với mô hình dải Bollinger thu hẹp cho thấy biến động giá đang dần được thu hẹp lại. Phân bố động lượng khá tập trung, lực mua ngắn hạn có phần chiếm ưu thế, tuy nhiên vẫn thiếu sự xác nhận thông qua khối lượng giao dịch lớn. Các mức giá quan trọng gần nhất bao gồm: vùng hỗ trợ S1 tại 1.0388, cách giá hiện tại chỉ 0.0006, tạo thành điểm thử nghiệm tức thời; vùng hỗ trợ thứ cấp S2 nằm tại 1.0329, cách giá hiện tại 0.0053. Về phía kháng cự, trước mắt cần chú ý đến vùng trung tâm 1.0426, cách giá hiện tại 0.0044; nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự R1 tại 1.0485. Mức kháng cự xa hơn nằm tại R2 ở 1.0523, cách giá hiện tại 0.0141, đây sẽ là vùng quan sát mở rộng.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của XRP có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ripple (XRP) là một tài sản số và tiền điện tử được tạo ra bởi Ripple Labs Inc., một công ty công nghệ chuyên về phát triển và phân phối hệ thống thanh toán tổng hợp thời gian thực. XRP hoạt động như một loại tiền điện tử và một giao thức công nghệ để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới. Nó được thiết kế để cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, chi phí thấp, đóng vai trò như một cây cầu giữa các loại tiền tệ fiat khác nhau. XRP sử dụng một thuật toán đồng thuận được biết đến với tên gọi Ripple Protocol consensus algorithm (RPCA) để xác nhận các giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới. Nó có một nguồn cung tối đa là 100 tỷ đồng, với một phần được giữ bởi Ripple Labs Inc. Tài sản này đóng một vai trò quan trọng trong khả năng thanh khoản của hệ sinh thái thanh toán của Ripple, góp phần vào việc tạo ra các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Sẵn sàng bắt đầu với XRP? Mua XRP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua XRP. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua XRP (XRP).
Sở hữu XRP mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua XRP (XRP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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XRP là một loại tiền mã hoá được thiết kế để hoạt động như một tài sản thanh toán thực tiễn. Hệ thống thanh toán hoạt động liên tục, cho phép ngân hàng và công ty thanh toán chuyển tiền xuyên biên giới với tốc độ nhanh hơn nhiều so với phương pháp ngân hàng truyền thống. Giao dịch chuyển tiền quốc tế sử dụng XRP thường có chi phí dưới một cent và hoàn tất trong vòng năm giây.
Tổng cung 100 tỷ token XRP đã được tạo ra vào năm 2012 mà không cần mining. Hiện tại, khoảng 59 tỷ token XRP đang được lưu hành, trong khi Ripple tiếp tục phát hành token theo lịch trình từ nguồn dự trữ bị khoá. Nhiều tổ chức tài chính đã vượt qua giai đoạn chỉ tìm hiểu công nghệ này và hiện đang tích cực sử dụng để xử lý giao dịch thực tế của khách hàng.
XRP vận hành thông qua một hệ thống khác biệt hoàn toàn so với mô hình dựa trên mining của Bitcoin. Thay vì sử dụng miner, mạng lưới dựa vào hơn 150 trình xác thực độc lập trên toàn cầu để duy trì tính toàn vẹn của giao dịch.
Quá trình xác thực dựa trên cơ chế đồng thuận: các trình xác thực đồng ý với nhau về những giao dịch được chấp nhận. Thiết kế này cho phép XRP Ledger xử lý khoảng 1,500 giao dịch mỗi giây, so với trung bình khoảng 7 giao dịch mỗi giây của Bitcoin. Xét về tốc độ, mạng lưới XRP hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc đông đúc vào giờ cao điểm, trong khi Bitcoin giống như một con đường làng cùng thời điểm.
XRP Ledger cũng bao gồm một sàn giao dịch tiền tệ tích hợp sẵn, cho phép người dùng giao dịch trực tiếp giữa các loại tiền tệ khác nhau. Vì không yêu cầu mining, mạng lưới XRP có mức tác động đến môi trường thấp hơn đáng kể, chỉ tiêu thụ một phần nhỏ năng lượng mà Bitcoin sử dụng.
XRP vẫn là một trong những loại tiền mã hoá hàng đầu theo giá trị thị trường, hiện đang giao dịch ở mức khoảng $3.00. Vụ kiện với SEC bắt đầu từ năm 2020 đã trở thành tâm điểm lớn và đã đi đến hồi kết trong năm nay.
Khối lượng giao dịch hàng ngày liên tục vượt mức hàng tỷ đô, phản ánh sự tham gia tích cực từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Giá XRP hiện tại đang gần với mức đỉnh gần đây là $3.03 - đạt được vào đầu năm 2025. Tâm lý thị trường thể hiện sự lạc quan thận trọng, dù giá vẫn biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng.
XRP có phải là một khoản đầu tư tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. XRP có thể là cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư, trong khi những người khác vẫn thận trọng về giá trị dài hạn. Tình hình tài chính cá nhân nên là yếu tố quyết định cách phân bổ vốn, và chúng tôi không cung cấp lời khuyên tài chính. Thay vào đó, các điểm sau đây nêu bật những tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư có hiểu biết thường cân nhắc khi đánh giá XRP.
Việc giải quyết các vấn đề pháp lý đã loại bỏ phần lớn sự bất định kéo dài nhiều năm, từng gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Tính ứng dụng của XRP vượt xa yếu tố đầu cơ, vì đang được sử dụng thực tế trong các giao dịch tài chính. Nhiều tổ chức tài chính lớn đã áp dụng nền tảng công nghệ của Ripple, và hiện cũng đang có các cuộc thảo luận xoay quanh khả năng xuất hiện XRP ETF.
Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành thanh toán đang gia tăng, và các ngân hàng truyền thống tiếp tục nâng cấp hệ thống hiện tại. Cấu trúc sở hữu của Ripple cũng vẫn là chủ đề gây tranh cãi, vì công ty nắm giữ một phần lớn tổng cung XRP và phát hành token theo từng giai đoạn.
Giống như mọi loại tiền mã hoá khác, XRP tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng số vốn mà bản thân có thể chấp nhận tổn thất, và thường được khuyến nghị nên bắt đầu với tỷ trọng nhỏ cho đến khi quen thuộc với thị trường.
Mua XRP lần đầu là một quy trình đơn giản, thậm chí còn dễ hơn việc tạo tài khoản mạng xã hội.
- Chọn MEXC và đăng ký tài khoản.
- Hoàn thành xác minh: Tải lên giấy tờ tuỳ thân theo yêu cầu của quy trình tiêu chuẩn trong dịch vụ tài chính.
- Nạp vào tài khoản: Sử dụng chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển tiền mã hoá từ ví khác.
- Chọn cặp giao dịch: XRP/USDT là một trong những cặp phổ biến, giúp bạn dễ dàng tiếp cận thị trường.
- Đặt lệnh: Lệnh Market sẽ được thực hiện ngay lập tức, trong khi lệnh Limit cho phép bạn đặt mức giá mua mong muốn.
- Lưu trữ tài sản an toàn: Với số lượng nhỏ, bạn có thể giữ trực tiếp trên sàn. Tuy nhiên, nếu nắm giữ số lượng lớn, nên chuyển vào ví cứng để tăng cường bảo mật.
Bạn nên bắt đầu với số vốn phù hợp với khả năng tài chính cá nhân, và làm quen với sàn giao dịch. Nhiều nhà đầu tư cũng lựa chọn chiến lược trung bình giá (DCA) - mua một lượng nhỏ XRP định kỳ, thay vì cố gắng "bắt đáy" thị trường.
MEXC nổi bật là một trong những sàn giao dịch tốt nhất để mua XRP, mang lại sự cân bằng giữa chi phí hợp lý, bảo mật và dễ sử dụng. MEXC cung cấp nhiều tính năng giúp giao dịch XRP hiệu quả cho cả người mới lẫn nhà đầu tư giàu kinh nghiệm.
Những điểm nổi bật giúp MEXC khác biệt bao gồm:
- Phí giao dịch hợp lý giúp bảo toàn vốn đầu tư và giảm chi phí giao dịch.
- Tính thanh khoản cao, đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng với độ trượt giá tối thiểu.
- App MEXC thân thiện với người dùng, giúp nhà giao dịch dễ dàng truy cập và sử dụng các tính năng cốt lõi.
- Nhiều phương thức nạp, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và nạp tiền mã hoá.
- CSKH 24/7, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần.
MEXC cũng đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu với xác thực hai yếu tố (2FA) và các đợt kiểm tra, giám sát bảo mật định kỳ. Điều này giúp đảm bảo tài sản người dùng luôn được an toàn trong quá trình giao dịch.
Trên MEXC, XRP có thể được giao dịch với USDT và nhiều tài sản kỹ thuật số lớn khác. Sàn cung cấp tùy chọn mua/bán cơ bản cho người mới, đồng thời hỗ trợ các công cụ biểu đồ nâng cao dành cho nhà giao dịch chuyên sâu.
Như với bất kỳ dịch vụ tài chính nào, bạn nên xem xét kỹ cấu trúc phí và các giao thức bảo mật của sàn trước khi bắt đầu.
Để hiểu thêm về XRP, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.