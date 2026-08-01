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Giá XRP theo thời gian thực hôm nay là 1.0434 VND. Vốn hoá thị trường của XRP là 64,747,040,287.749 VND. Theo dõi cập nhật giá XRP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá XRP theo thời gian thực hôm nay là 1.0434 VND. Vốn hoá thị trường của XRP là 64,747,040,287.749 VND. Theo dõi cập nhật giá XRP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá XRP(XRP)

Giá theo thời gian thực 1 XRP sang VND

₫27,475.4915
₫27,475.4915₫27,475.4915
+0.09%1D
VND
Biểu đồ giá XRP (XRP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:59:20 (UTC+8)

Giá XRP hôm nay

Giá XRP (XRP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0434, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XRP sang VND là ₫ 1.0434 mỗi XRP.

XRP hiện xếp hạng #6 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 64.75B, với nguồn cung lưu hành 62.05B XRP. Trong vòng 24 giờ qua, XRP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.0311 (thấp) đến ₫ 1.0478 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 101,100.649156570436215, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 73.74384268885472690.

Về hiệu suất ngắn hạn, XRP biến động +0.02% trong giờ qua và -3.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 7.20M.

Thông tin thị trường XRP (XRP)

No.6

₫ 64.75B
₫ 64.75B₫ 64.75B

₫ 7.20M
₫ 7.20M₫ 7.20M

₫ 104.34B
₫ 104.34B₫ 104.34B

62.05B
62.05B 62.05B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,653,167
99,985,653,167 99,985,653,167

62.05%

3.28%

2011-04-18 00:00:00

₫ 154.574310
₫ 154.574310₫ 154.574310

XRP

Vốn hoá thị trường hiện tại của XRP là ₫ 64.75B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 7.20M. Nguồn cung lưu hành của XRP là 62.05B, với tổng nguồn cung là 99985653167. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 104.34B.

Lịch sử giá XRP theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.0311
₫ 1.0311₫ 1.0311
Thấp nhất 24H
₫ 1.0478
₫ 1.0478₫ 1.0478
Cao nhất 24H

₫ 1.0311
₫ 1.0311₫ 1.0311

₫ 1.0478
₫ 1.0478₫ 1.0478

₫ 101,100.649156570436215
₫ 101,100.649156570436215₫ 101,100.649156570436215

₫ 73.74384268885472690
₫ 73.74384268885472690₫ 73.74384268885472690

+0.02%

+0.09%

-3.45%

-3.45%

Lịch sử giá theo VND của XRP (XRP)

Theo dõi biến động giá của XRP trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +24.705707+0.09%
30 ngày₫ -0.0617-5.59%
60 ngày₫ -0.0546-4.98%
90 ngày₫ -0.4355-29.45%
Biến động giá XRP hôm nay

Hôm nay, XRP đã biến động ₫ +24.705707 (+0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá XRP trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0617 (-5.59%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá XRP trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XRP đã biến động ₫ -0.0546 (-4.98%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá XRP trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.4355 (-29.45%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của XRP (XRP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá XRP.

Phân tích XRP

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của XRP. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường XRP hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XRP: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

XRP_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang giao dịch tại mức 1.0382, nằm giữa vùng S1 và vùng trung tâm 1.0426. Giá cả hiện đang ở khu vực nửa dưới của hệ thống trung tâm, trong khi nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua với sự sắp xếp theo chiều hướng tăng. Cấu trúc thị trường thể hiện sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán quanh ngưỡng 1.0426, với không gian phía trên bị giới hạn bởi lực cản từ vùng trung tâm. Chỉ báo MACD ghi nhận mô hình cắt vàng, với hai đường nhanh và chậm cùng hướng đi lên và phân kỳ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, chưa xuất hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán cực đoan. Các chỉ số KDJ và StochRSI kết hợp cùng với mô hình dải Bollinger thu hẹp cho thấy biến động giá đang dần được thu hẹp lại. Phân bố động lượng khá tập trung, lực mua ngắn hạn có phần chiếm ưu thế, tuy nhiên vẫn thiếu sự xác nhận thông qua khối lượng giao dịch lớn. Các mức giá quan trọng gần nhất bao gồm: vùng hỗ trợ S1 tại 1.0388, cách giá hiện tại chỉ 0.0006, tạo thành điểm thử nghiệm tức thời; vùng hỗ trợ thứ cấp S2 nằm tại 1.0329, cách giá hiện tại 0.0053. Về phía kháng cự, trước mắt cần chú ý đến vùng trung tâm 1.0426, cách giá hiện tại 0.0044; nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự R1 tại 1.0485. Mức kháng cự xa hơn nằm tại R2 ở 1.0523, cách giá hiện tại 0.0141, đây sẽ là vùng quan sát mở rộng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá XRP?

Giá XRP bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Các cuộc chiến pháp lý của Ripple, đặc biệt là kết quả của vụ kiện với SEC.
2. Mức độ áp dụng của các tổ chức tài chính trong việc thực hiện thanh toán xuyên biên giới.
3. Các thông báo về quan hệ đối tác với các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử và xu hướng của Bitcoin.
5. Sự rõ ràng về quy định cũng như những tiến triển trong việc tuân thủ pháp luật.
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn.
7. Động lực cung ứng và các đợt phát hành token từ kho lưu ký.
8. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền điện tử thanh toán khác.
9. Những phát triển kỹ thuật và các bản nâng cấp mạng lưới.
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro.

Tại sao mọi người muốn biết giá XRP hôm nay?

Mọi người muốn biết giá XRP hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một trong những loại tiền điện tử hàng đầu, mức độ biến động giá của XRP tạo ra cơ hội sinh lời cho các nhà giao dịch và ảnh hưởng đáng kể đến danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

Dự đoán giá XRP

Dự đoán giá XRP (XRP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XRP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá XRP (XRP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của XRP có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá XRP sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XRP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá XRP.

Giới thiệu XRP

Ripple (XRP) là một tài sản số và tiền điện tử được tạo ra bởi Ripple Labs Inc., một công ty công nghệ chuyên về phát triển và phân phối hệ thống thanh toán tổng hợp thời gian thực. XRP hoạt động như một loại tiền điện tử và một giao thức công nghệ để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới. Nó được thiết kế để cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, chi phí thấp, đóng vai trò như một cây cầu giữa các loại tiền tệ fiat khác nhau. XRP sử dụng một thuật toán đồng thuận được biết đến với tên gọi Ripple Protocol consensus algorithm (RPCA) để xác nhận các giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới. Nó có một nguồn cung tối đa là 100 tỷ đồng, với một phần được giữ bởi Ripple Labs Inc. Tài sản này đóng một vai trò quan trọng trong khả năng thanh khoản của hệ sinh thái thanh toán của Ripple, góp phần vào việc tạo ra các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư XRP tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với XRP? Mua XRP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua XRP. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua XRP (XRP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và XRP sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua XRP (XRP)

Bạn có thể làm gì với XRP

Sở hữu XRP mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua XRP (XRP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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XRP (XRP) là gì

XRP là một loại tiền mã hoá được thiết kế để hoạt động như một tài sản thanh toán thực tiễn. Hệ thống thanh toán hoạt động liên tục, cho phép ngân hàng và công ty thanh toán chuyển tiền xuyên biên giới với tốc độ nhanh hơn nhiều so với phương pháp ngân hàng truyền thống. Giao dịch chuyển tiền quốc tế sử dụng XRP thường có chi phí dưới một cent và hoàn tất trong vòng năm giây.

Tổng cung 100 tỷ token XRP đã được tạo ra vào năm 2012 mà không cần mining. Hiện tại, khoảng 59 tỷ token XRP đang được lưu hành, trong khi Ripple tiếp tục phát hành token theo lịch trình từ nguồn dự trữ bị khoá. Nhiều tổ chức tài chính đã vượt qua giai đoạn chỉ tìm hiểu công nghệ này và hiện đang tích cực sử dụng để xử lý giao dịch thực tế của khách hàng.

Cách XRP hoạt động

XRP vận hành thông qua một hệ thống khác biệt hoàn toàn so với mô hình dựa trên mining của Bitcoin. Thay vì sử dụng miner, mạng lưới dựa vào hơn 150 trình xác thực độc lập trên toàn cầu để duy trì tính toàn vẹn của giao dịch.

Quá trình xác thực dựa trên cơ chế đồng thuận: các trình xác thực đồng ý với nhau về những giao dịch được chấp nhận. Thiết kế này cho phép XRP Ledger xử lý khoảng 1,500 giao dịch mỗi giây, so với trung bình khoảng 7 giao dịch mỗi giây của Bitcoin. Xét về tốc độ, mạng lưới XRP hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc đông đúc vào giờ cao điểm, trong khi Bitcoin giống như một con đường làng cùng thời điểm.

XRP Ledger cũng bao gồm một sàn giao dịch tiền tệ tích hợp sẵn, cho phép người dùng giao dịch trực tiếp giữa các loại tiền tệ khác nhau. Vì không yêu cầu mining, mạng lưới XRP có mức tác động đến môi trường thấp hơn đáng kể, chỉ tiêu thụ một phần nhỏ năng lượng mà Bitcoin sử dụng.

Giá XRP hôm nay và phân tích thị trường

XRP vẫn là một trong những loại tiền mã hoá hàng đầu theo giá trị thị trường, hiện đang giao dịch ở mức khoảng $3.00. Vụ kiện với SEC bắt đầu từ năm 2020 đã trở thành tâm điểm lớn và đã đi đến hồi kết trong năm nay.

Khối lượng giao dịch hàng ngày liên tục vượt mức hàng tỷ đô, phản ánh sự tham gia tích cực từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Giá XRP hiện tại đang gần với mức đỉnh gần đây là $3.03 - đạt được vào đầu năm 2025. Tâm lý thị trường thể hiện sự lạc quan thận trọng, dù giá vẫn biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng.

XRP có phải là một khoản đầu tư tốt không?

XRP có phải là một khoản đầu tư tốt hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. XRP có thể là cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư, trong khi những người khác vẫn thận trọng về giá trị dài hạn. Tình hình tài chính cá nhân nên là yếu tố quyết định cách phân bổ vốn, và chúng tôi không cung cấp lời khuyên tài chính. Thay vào đó, các điểm sau đây nêu bật những tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư có hiểu biết thường cân nhắc khi đánh giá XRP.

Việc giải quyết các vấn đề pháp lý đã loại bỏ phần lớn sự bất định kéo dài nhiều năm, từng gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Tính ứng dụng của XRP vượt xa yếu tố đầu cơ, vì đang được sử dụng thực tế trong các giao dịch tài chính. Nhiều tổ chức tài chính lớn đã áp dụng nền tảng công nghệ của Ripple, và hiện cũng đang có các cuộc thảo luận xoay quanh khả năng xuất hiện XRP ETF.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành thanh toán đang gia tăng, và các ngân hàng truyền thống tiếp tục nâng cấp hệ thống hiện tại. Cấu trúc sở hữu của Ripple cũng vẫn là chủ đề gây tranh cãi, vì công ty nắm giữ một phần lớn tổng cung XRP và phát hành token theo từng giai đoạn.

Giống như mọi loại tiền mã hoá khác, XRP tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng số vốn mà bản thân có thể chấp nhận tổn thất, và thường được khuyến nghị nên bắt đầu với tỷ trọng nhỏ cho đến khi quen thuộc với thị trường.

Làm thế nào để mua XRP?

Mua XRP lần đầu là một quy trình đơn giản, thậm chí còn dễ hơn việc tạo tài khoản mạng xã hội.

- Chọn MEXC và đăng ký tài khoản.

- Hoàn thành xác minh: Tải lên giấy tờ tuỳ thân theo yêu cầu của quy trình tiêu chuẩn trong dịch vụ tài chính.

- Nạp vào tài khoản: Sử dụng chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển tiền mã hoá từ ví khác.

- Chọn cặp giao dịch: XRP/USDT là một trong những cặp phổ biến, giúp bạn dễ dàng tiếp cận thị trường.

- Đặt lệnh: Lệnh Market sẽ được thực hiện ngay lập tức, trong khi lệnh Limit cho phép bạn đặt mức giá mua mong muốn.

- Lưu trữ tài sản an toàn: Với số lượng nhỏ, bạn có thể giữ trực tiếp trên sàn. Tuy nhiên, nếu nắm giữ số lượng lớn, nên chuyển vào ví cứng để tăng cường bảo mật.

Bạn nên bắt đầu với số vốn phù hợp với khả năng tài chính cá nhân, và làm quen với sàn giao dịch. Nhiều nhà đầu tư cũng lựa chọn chiến lược trung bình giá (DCA) - mua một lượng nhỏ XRP định kỳ, thay vì cố gắng "bắt đáy" thị trường.

Mua XRP ở đâu?

MEXC nổi bật là một trong những sàn giao dịch tốt nhất để mua XRP, mang lại sự cân bằng giữa chi phí hợp lý, bảo mật và dễ sử dụng. MEXC cung cấp nhiều tính năng giúp giao dịch XRP hiệu quả cho cả người mới lẫn nhà đầu tư giàu kinh nghiệm.

Những điểm nổi bật giúp MEXC khác biệt bao gồm:

- Phí giao dịch hợp lý giúp bảo toàn vốn đầu tư và giảm chi phí giao dịch.

- Tính thanh khoản cao, đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng với độ trượt giá tối thiểu.

- App MEXC thân thiện với người dùng, giúp nhà giao dịch dễ dàng truy cập và sử dụng các tính năng cốt lõi.

- Nhiều phương thức nạp, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và nạp tiền mã hoá.

- CSKH 24/7, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần.

MEXC cũng đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu với xác thực hai yếu tố (2FA) và các đợt kiểm tra, giám sát bảo mật định kỳ. Điều này giúp đảm bảo tài sản người dùng luôn được an toàn trong quá trình giao dịch.

Trên MEXC, XRP có thể được giao dịch với USDT và nhiều tài sản kỹ thuật số lớn khác. Sàn cung cấp tùy chọn mua/bán cơ bản cho người mới, đồng thời hỗ trợ các công cụ biểu đồ nâng cao dành cho nhà giao dịch chuyên sâu.

Như với bất kỳ dịch vụ tài chính nào, bạn nên xem xét kỹ cấu trúc phí và các giao thức bảo mật của sàn trước khi bắt đầu.

Whitepaper

Nguồn XRP

Để hiểu thêm về XRP, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức XRP
Block Explorer

Danh mục :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XRP

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:59:20 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành XRP (XRP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về XRP

XRP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XRP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XRP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường XRP (XRP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá XRP theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XRP/USDT
₫27,459.7025
₫27,459.7025₫27,459.7025
0.00%
6.94M (USDT)
XRP/USDC
₫27,438.6505
₫27,438.6505₫27,438.6505
0.00%
211.48K (USDT)
XRP/USD1
₫27,425.493
₫27,425.493₫27,425.493
-0.05%
124.18K (USDT)
XRP/ETH
₫14.267993
₫14.267993₫14.267993
+0.18%
5.18K (USDT)
XRP/BTC
₫0.42040844
₫0.42040844₫0.42040844
-0.18%
8.99K (USDT)
XRP/EUR
₫23,767.708
₫23,767.708₫23,767.708
+0.24%
60.68K (USDT)
XRP/BRL
₫140,206.32
₫140,206.32₫140,206.32
-0.11%
50.29K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XRP sang VND

Số lượng

XRP
XRP
VND
VND

1 XRP = 27,457.071 VND