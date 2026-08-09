Giá Arcium hôm nay

Giá Arcium (ARX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1286, biến động 6.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARX sang VND là ₫ 0.1286 mỗi ARX.

Arcium hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ARX. Trong vòng 24 giờ qua, ARX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1271 (thấp) đến ₫ 0.1393 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARX biến động -0.32% trong giờ qua và -20.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 130.53K.

Thông tin thị trường Arcium (ARX)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 130.53K₫ 130.53K ₫ 130.53K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 128.60M₫ 128.60M ₫ 128.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arcium là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 130.53K. Nguồn cung lưu hành của ARX là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 128.60M.