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Giá Arcium theo thời gian thực hôm nay là 0.1286 VND. Vốn hoá thị trường của ARX là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ARX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Arcium theo thời gian thực hôm nay là 0.1286 VND. Vốn hoá thị trường của ARX là -- VND. Theo dõi cập nhật giá ARX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Arcium(ARX)

Giá theo thời gian thực 1 ARX sang VND

₫3,384.109
₫3,384.109₫3,384.109
-6.74%1D
VND
Biểu đồ giá Arcium (ARX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:06:05 (UTC+8)

Giá Arcium hôm nay

Giá Arcium (ARX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1286, biến động 6.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ARX sang VND là ₫ 0.1286 mỗi ARX.

Arcium hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ARX. Trong vòng 24 giờ qua, ARX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1271 (thấp) đến ₫ 0.1393 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARX biến động -0.32% trong giờ qua và -20.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 130.53K.

Thông tin thị trường Arcium (ARX)

--
----

₫ 130.53K
₫ 130.53K₫ 130.53K

₫ 128.60M
₫ 128.60M₫ 128.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arcium là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 130.53K. Nguồn cung lưu hành của ARX là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 128.60M.

Lịch sử giá Arcium theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1271
₫ 0.1271₫ 0.1271
Thấp nhất 24H
₫ 0.1393
₫ 0.1393₫ 0.1393
Cao nhất 24H

₫ 0.1271
₫ 0.1271₫ 0.1271

₫ 0.1393
₫ 0.1393₫ 0.1393

--
----

--
----

-0.32%

-6.74%

-20.57%

-20.57%

Lịch sử giá theo VND của Arcium (ARX)

Theo dõi biến động giá của Arcium trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -244.573179-6.74%
30 ngày₫ -0.0477-27.06%
60 ngày₫ -0.0014-1.08%
90 ngày₫ -0.0014-1.08%
Biến động giá Arcium hôm nay

Hôm nay, ARX đã biến động ₫ -244.573179 (-6.74%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Arcium trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0477 (-27.06%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Arcium trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARX đã biến động ₫ -0.0014 (-1.08%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Arcium trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0014 (-1.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Arcium (ARX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arcium.

Phân tích Arcium

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Arcium. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Arcium hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ARX: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

ARX_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,1439 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trong vùng dưới điểm trung tâm S2 là 0,146. Vị trí tham chiếu của trung tâm dao động được xác định ở mức 0,1518. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy hình thái điều chỉnh ở mức thấp. Hệ thống đường trung bình động MA và EMA đều phát tín hiệu mua. Sự đồng nhất của các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng dần. MACD đã hình thành cấu trúc cắt vàng. RSI đang ở vùng trung tính. Phân bố động lực cho thấy lực mua ngắn hạn tập trung. Các chỉ báo nhanh và chậm cùng chiều vận hành. Biến động thị trường duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện dấu hiệu phân kỳ đáng kể. Mức giá quan trọng gần nhất là điểm trung tâm S2 ở mức 0,146, cách mức giá hiện tại 0,0021. Mức kháng cự đầu tiên phía trên, S1, nằm ở mức 0,1494, cách mức giá hiện tại 0,0055. Mức hỗ trợ xa hơn được xác định tại trung tâm 0,1518, cách mức giá hiện tại 0,0079. Về phía dưới, cần theo dõi ngưỡng đáy trước đó. Hiện tại, giá đang vận hành sát với mức kháng cự gần nhất. Hai phe mua – bán đang tranh chấp mạnh mẽ quanh vùng 0,146. Thị trường đang chờ đợi một đột phá mang tính xác nhận để xác định hướng đi tiếp theo.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Arcium?

Giá của Arcium (ARX) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Động lực cung cầu
4. Những phát triển công nghệ và cập nhật giao thức
5. Tốc độ áp dụng và sự tăng trưởng về số lượng người dùng
6. Sự cạnh tranh từ các dự án tương tự
7. Tin tức liên quan đến quy định pháp lý ảnh hưởng đến tiền mã hóa
8. Biến động giá của Bitcoin và Ethereum
9. Tính hữu dụng của token và phần thưởng staking
10. Các thông báo hợp tác và sự mở rộng hệ sinh thái

Tại sao mọi người muốn biết giá Arcium hôm nay?

Người ta muốn biết giá của Arcium (ARX) hôm nay vì một số lý do quan trọng: để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, đánh giá giá trị danh mục đầu tư của mình, xác định cơ hội mua hoặc bán, theo dõi xu hướng thị trường và đánh giá hiệu quả đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa biến động thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Arcium

Dự đoán giá Arcium (ARX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ARX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Arcium (ARX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Arcium có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Arcium sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ARX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Arcium.

Hướng dẫn mua & đầu tư Arcium tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Arcium? Mua ARX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Arcium. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Arcium (ARX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Arcium sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Arcium (ARX)

Bạn có thể làm gì với Arcium

Sở hữu Arcium mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Arcium (ARX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Arcium (ARX) là gì

Arcium là mạng hạ tầng điện toán mã hoá, cung cấp khả năng thực thi dựa trên MPC không cần tin cậy, có thể mở rộng trên dữ liệu được mã hoá hoàn toàn cho các ứng dụng trong lĩnh vực blockchain, AI, doanh nghiệp và chính phủ.

Nguồn Arcium

Để hiểu thêm về Arcium, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Arcium
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Arcium

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:06:05 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Arcium (ARX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Arcium

ARX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ARX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ARX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Arcium (ARX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Arcium theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ARX/USDC
₫3,405.161
₫3,405.161₫3,405.161
-6.16%
407.65K (USDT)
ARX/USDT
₫3,410.424
₫3,410.424₫3,410.424
-6.08%
977.75K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ARX sang VND

Số lượng

ARX
ARX
VND
VND

1 ARX = 3,384.109 VND