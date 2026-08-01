Giá Electra Protocol hôm nay

Giá Electra Protocol (XEP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001684, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEP sang VND là ₫ 0.0001684 mỗi XEP.

Electra Protocol hiện xếp hạng #1414 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.10M, với nguồn cung lưu hành 18.43B XEP. Trong vòng 24 giờ qua, XEP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001651 (thấp) đến ₫ 0.0001701 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 95.86396610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.50300797014862010.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEP biến động +0.11% trong giờ qua và +6.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.23K.

Thông tin thị trường Electra Protocol (XEP)

Xếp hạng No.1414 Vốn hóa thị trường ₫ 3.10M₫ 3.10M ₫ 3.10M Khối lượng (24H) ₫ 58.23K₫ 58.23K ₫ 58.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.05M₫ 5.05M ₫ 5.05M Nguồn cung lưu thông 18.43B 18.43B 18.43B Nguồn cung tối đa 30,000,000,560 30,000,000,560 30,000,000,560 Tổng cung 18,430,559,068 18,430,559,068 18,430,559,068 Tỷ lệ lưu hành 61.43% Blockchain công khai XEP

Vốn hoá thị trường hiện tại của Electra Protocol là ₫ 3.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.23K. Nguồn cung lưu hành của XEP là 18.43B, với tổng nguồn cung là 18430559068. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.05M.