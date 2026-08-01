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Giá Electra Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0001684 VND. Vốn hoá thị trường của XEP là 3,103,706.1470512 VND. Theo dõi cập nhật giá XEP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Electra Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0001684 VND. Vốn hoá thị trường của XEP là 3,103,706.1470512 VND. Theo dõi cập nhật giá XEP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Electra Protocol(XEP)

Giá theo thời gian thực 1 XEP sang VND

₫4.457761
₫4.457761₫4.457761
+2.29%1D
VND
Biểu đồ giá Electra Protocol (XEP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:50:28 (UTC+8)

Giá Electra Protocol hôm nay

Giá Electra Protocol (XEP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001684, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEP sang VND là ₫ 0.0001684 mỗi XEP.

Electra Protocol hiện xếp hạng #1414 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.10M, với nguồn cung lưu hành 18.43B XEP. Trong vòng 24 giờ qua, XEP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001651 (thấp) đến ₫ 0.0001701 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 95.86396610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.50300797014862010.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEP biến động +0.11% trong giờ qua và +6.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.23K.

Thông tin thị trường Electra Protocol (XEP)

No.1414

₫ 3.10M
₫ 3.10M₫ 3.10M

₫ 58.23K
₫ 58.23K₫ 58.23K

₫ 5.05M
₫ 5.05M₫ 5.05M

18.43B
18.43B 18.43B

30,000,000,560
30,000,000,560 30,000,000,560

18,430,559,068
18,430,559,068 18,430,559,068

61.43%

XEP

Vốn hoá thị trường hiện tại của Electra Protocol là ₫ 3.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.23K. Nguồn cung lưu hành của XEP là 18.43B, với tổng nguồn cung là 18430559068. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.05M.

Lịch sử giá Electra Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0001651
₫ 0.0001651₫ 0.0001651
Thấp nhất 24H
₫ 0.0001701
₫ 0.0001701₫ 0.0001701
Cao nhất 24H

₫ 0.0001651
₫ 0.0001651₫ 0.0001651

₫ 0.0001701
₫ 0.0001701₫ 0.0001701

₫ 95.86396610
₫ 95.86396610₫ 95.86396610

₫ 3.50300797014862010
₫ 3.50300797014862010₫ 3.50300797014862010

+0.11%

+2.29%

+6.04%

+6.04%

Lịch sử giá theo VND của Electra Protocol (XEP)

Theo dõi biến động giá của Electra Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.099797367+2.29%
30 ngày₫ +0.0000185+12.34%
60 ngày₫ +0.0000009+0.53%
90 ngày₫ -0.0000028-1.64%
Biến động giá Electra Protocol hôm nay

Hôm nay, XEP đã biến động ₫ +0.099797367 (+2.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Electra Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000185 (+12.34%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Electra Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XEP đã biến động ₫ +0.0000009 (+0.53%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Electra Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0000028 (-1.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Electra Protocol (XEP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Electra Protocol.

Phân tích Electra Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Electra Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Electra Protocol?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá của Electra Protocol (XEP):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Các cập nhật về phát triển giao thức và những cải tiến kỹ thuật
4. Thông báo về quan hệ đối tác và quá trình mở rộng hệ sinh thái
5. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các đồng tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư
6. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền ẩn danh khác
7. Tỷ lệ áp dụng và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực
8. Mức độ tương tác của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
9. Biến động giá của Bitcoin và các altcoin lớn
10. Động lực cung – cầu trên thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá Electra Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Electra Protocol (XEP) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và phân tích thị trường. Các nhà giao dịch cần giá thực thời để đặt lệnh mua/bán một cách hiệu quả. Các nhà đầu tư theo dõi giá hàng ngày để giám sát giá trị tài sản nắm giữ và tính toán lợi nhuận.

Dự đoán giá Electra Protocol

Dự đoán giá Electra Protocol (XEP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XEP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Electra Protocol (XEP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Electra Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Electra Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XEP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Electra Protocol.

Giới thiệu Electra Protocol

Giao thức Electra (XEP) là một loại tiền điện tử phi tập trung, mã nguồn mở tập trung vào việc cung cấp các giao dịch an toàn, nhanh chóng và chi phí thấp. Được xây dựng trên cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, XEP nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn tiết kiệm năng lượng hơn so với các loại tiền điện tử dựa trên chứng minh công việc. Mục đích chính của Giao thức Electra là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các giao dịch nhỏ, làm cho nó phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày trong mua sắm trực tuyến, tiền boa và các giao dịch tài chính quy mô nhỏ khác. Nó cũng có một cấu trúc thưởng khối độc đáo, được thiết kế để khuyến khích sự tham gia và bảo mật của mạng. Số lượng tối đa của tài sản được giới hạn ở 30 tỷ XEP, nhằm đảm bảo sự khan hiếm và bảo tồn giá trị.

Hướng dẫn mua & đầu tư Electra Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Electra Protocol? Mua XEP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Electra Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Electra Protocol (XEP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Electra Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Electra Protocol (XEP)

Bạn có thể làm gì với Electra Protocol

Sở hữu Electra Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Electra Protocol (XEP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Electra Protocol (XEP) là gì

XEP là cốt lõi của một hệ sinh thái mạnh mẽ do cộng đồng thúc đẩy, được thiết kế cho sự phát triển và đổi mới. Blockchain Electra Protocol (Layer 1) cung cấp nền tảng giao dịch liền mạch, an toàn, trong khi công nghệ Layer 2 nhanh chóng của OmniXEP, hợp đồng thông minh không thể phá vỡ và phí cực thấp giúp dễ dàng xây dựng và giao dịch. Với ElectraDEX được tích hợp, việc tạo và trao đổi token trở nên đơn giản. Cho dù bạn là nhà phát triển hay người sáng tạo, bạn đều được chào đón để xây dựng trên XEP và trở thành một phần của tương lai phi tập trung.

Nguồn Electra Protocol

Để hiểu thêm về Electra Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Electra Protocol
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Electra Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:50:28 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Electra Protocol (XEP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Electra Protocol

XEP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XEP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XEP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Electra Protocol (XEP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Electra Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XEP/USDT
₫4.405131
₫4.405131₫4.405131
+0.90%
346.22M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XEP sang VND

Số lượng

XEP
XEP
VND
VND

1 XEP = 4.431446 VND