Giá Electra Protocol(XEP)
Giá Electra Protocol (XEP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001684, biến động 2.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEP sang VND là ₫ 0.0001684 mỗi XEP.
Electra Protocol hiện xếp hạng #1414 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.10M, với nguồn cung lưu hành 18.43B XEP. Trong vòng 24 giờ qua, XEP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001651 (thấp) đến ₫ 0.0001701 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 95.86396610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3.50300797014862010.
Về hiệu suất ngắn hạn, XEP biến động +0.11% trong giờ qua và +6.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.23K.
No.1414
61.43%
XEP
Vốn hoá thị trường hiện tại của Electra Protocol là ₫ 3.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.23K. Nguồn cung lưu hành của XEP là 18.43B, với tổng nguồn cung là 18430559068. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.05M.
+0.11%
+2.29%
+6.04%
+6.04%
Theo dõi biến động giá của Electra Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.099797367
|+2.29%
|30 ngày
|₫ +0.0000185
|+12.34%
|60 ngày
|₫ +0.0000009
|+0.53%
|90 ngày
|₫ -0.0000028
|-1.64%
Hôm nay, XEP đã biến động ₫ +0.099797367 (+2.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000185 (+12.34%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XEP đã biến động ₫ +0.0000009 (+0.53%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0000028 (-1.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá Electra Protocol.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Electra Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Vào năm 2040, giá của Electra Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Giao thức Electra (XEP) là một loại tiền điện tử phi tập trung, mã nguồn mở tập trung vào việc cung cấp các giao dịch an toàn, nhanh chóng và chi phí thấp. Được xây dựng trên cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, XEP nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn tiết kiệm năng lượng hơn so với các loại tiền điện tử dựa trên chứng minh công việc. Mục đích chính của Giao thức Electra là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các giao dịch nhỏ, làm cho nó phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày trong mua sắm trực tuyến, tiền boa và các giao dịch tài chính quy mô nhỏ khác. Nó cũng có một cấu trúc thưởng khối độc đáo, được thiết kế để khuyến khích sự tham gia và bảo mật của mạng. Số lượng tối đa của tài sản được giới hạn ở 30 tỷ XEP, nhằm đảm bảo sự khan hiếm và bảo tồn giá trị.
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XEP là cốt lõi của một hệ sinh thái mạnh mẽ do cộng đồng thúc đẩy, được thiết kế cho sự phát triển và đổi mới. Blockchain Electra Protocol (Layer 1) cung cấp nền tảng giao dịch liền mạch, an toàn, trong khi công nghệ Layer 2 nhanh chóng của OmniXEP, hợp đồng thông minh không thể phá vỡ và phí cực thấp giúp dễ dàng xây dựng và giao dịch. Với ElectraDEX được tích hợp, việc tạo và trao đổi token trở nên đơn giản. Cho dù bạn là nhà phát triển hay người sáng tạo, bạn đều được chào đón để xây dựng trên XEP và trở thành một phần của tương lai phi tập trung.
Để hiểu thêm về Electra Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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