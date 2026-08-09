Giá Asentum hôm nay

Giá Asentum (ASE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001876, biến động 0.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ASE sang VND là ₫ 0.001876 mỗi ASE.

Asentum hiện xếp hạng #1792 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 555.30K, với nguồn cung lưu hành 296.00M ASE. Trong vòng 24 giờ qua, ASE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001809 (thấp) đến ₫ 0.00197 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 198.36184420307499730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 26.52925792426390785.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASE biến động -0.32% trong giờ qua và +6.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 38.31K.

Thông tin thị trường Asentum (ASE)

Xếp hạng No.1792 Vốn hóa thị trường ₫ 555.30K₫ 555.30K ₫ 555.30K Khối lượng (24H) ₫ 38.31K₫ 38.31K ₫ 38.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.88M₫ 1.88M ₫ 1.88M Nguồn cung lưu thông 296.00M 296.00M 296.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 29.60% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Asentum là ₫ 555.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 38.31K. Nguồn cung lưu hành của ASE là 296.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.88M.