Giá TOYOW hôm nay

Giá TOYOW (TTN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06785, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TTN sang VND là ₫ 0.06785 mỗi TTN.

TOYOW hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TTN. Trong vòng 24 giờ qua, TTN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06662 (thấp) đến ₫ 0.06801 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TTN biến động -0.02% trong giờ qua và +2.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 276.05K.

Thông tin thị trường TOYOW (TTN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 276.05K₫ 276.05K ₫ 276.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 67.85M₫ 67.85M ₫ 67.85M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của TOYOW là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 276.05K. Nguồn cung lưu hành của TTN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 67.85M.