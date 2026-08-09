Giá JGGL hôm nay

Giá JGGL (JGGL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.2251, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JGGL sang VND là ₫ 5.2251 mỗi JGGL.

JGGL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JGGL. Trong vòng 24 giờ qua, JGGL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 5.1968 (thấp) đến ₫ 5.2439 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JGGL biến động -0.17% trong giờ qua và -3.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 503.66K.

Thông tin thị trường JGGL (JGGL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 503.66K₫ 503.66K ₫ 503.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.23B₫ 5.23B ₫ 5.23B Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của JGGL là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 503.66K. Nguồn cung lưu hành của JGGL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.23B.