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Giá Backpack theo thời gian thực hôm nay là 0.3943 VND. Vốn hoá thị trường của BP là 98,574,939.664811739085 VND. Theo dõi cập nhật giá BP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Backpack theo thời gian thực hôm nay là 0.3943 VND. Vốn hoá thị trường của BP là 98,574,939.664811739085 VND. Theo dõi cập nhật giá BP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Backpack(BP)

Giá theo thời gian thực 1 BP sang VND

₫10,376.0045
₫10,376.0045₫10,376.0045
-4.41%1D
VND
Biểu đồ giá Backpack (BP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:42:40 (UTC+8)

Giá Backpack hôm nay

Giá Backpack (BP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3943, biến động 4.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BP sang VND là ₫ 0.3943 mỗi BP.

Backpack hiện xếp hạng #250 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 98.57M, với nguồn cung lưu hành 250.00M BP. Trong vòng 24 giờ qua, BP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3816 (thấp) đến ₫ 0.4153 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,949.8209214705989760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,109.8643907007670565.

Về hiệu suất ngắn hạn, BP biến động -0.06% trong giờ qua và +6.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.56K.

Thông tin thị trường Backpack (BP)

No.250

₫ 98.57M
₫ 98.57M₫ 98.57M

₫ 89.56K
₫ 89.56K₫ 89.56K

₫ 394.30M
₫ 394.30M₫ 394.30M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,846.98151595
999,999,846.98151595 999,999,846.98151595

24.99%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Backpack là ₫ 98.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.56K. Nguồn cung lưu hành của BP là 250.00M, với tổng nguồn cung là 999999846.98151595. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 394.30M.

Lịch sử giá Backpack theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3816
₫ 0.3816₫ 0.3816
Thấp nhất 24H
₫ 0.4153
₫ 0.4153₫ 0.4153
Cao nhất 24H

₫ 0.3816
₫ 0.3816₫ 0.3816

₫ 0.4153
₫ 0.4153₫ 0.4153

₫ 12,949.8209214705989760
₫ 12,949.8209214705989760₫ 12,949.8209214705989760

₫ 3,109.8643907007670565
₫ 3,109.8643907007670565₫ 3,109.8643907007670565

-0.06%

-4.41%

+6.91%

+6.91%

Lịch sử giá theo VND của Backpack (BP)

Theo dõi biến động giá của Backpack trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -478.692121-4.41%
30 ngày₫ -0.1779-31.10%
60 ngày₫ +0.1497+61.20%
90 ngày₫ +0.2422+159.23%
Biến động giá Backpack hôm nay

Hôm nay, BP đã biến động ₫ -478.692121 (-4.41%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Backpack trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.1779 (-31.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Backpack trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BP đã biến động ₫ +0.1497 (+61.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Backpack trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.2422 (+159.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Backpack (BP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Backpack.

Phân tích Backpack

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Backpack. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Backpack hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BP: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

BP_USDT在4小时周期内运行于0.3826中枢上方，当前价格为0.3846，位于S1与R1之间。价格正处于枢纽体系的核心震荡区间，短期均线组合呈现买入信号，而长期趋势仍维持横盘整理状态。市场结构尚未出现明显突破，多空双方在0.3826附近形成短暂平衡。 MACD指标显示死叉，表明短期上涨动能有所减弱。RSI处于中性区域，KDJ及StochRSI数值均未显示出极端超买或超卖状态。布林带开口收窄，波动率呈下降趋势，快慢指标出现分层现象。目前盘面动能较为分散，缺乏单一方向的持续推动力，交易活跃度维持在常规水平。 上方近端阻力位于0.3865（R1），距离现价仅0.0019；远端参考价位为0.3907（R2）。下方近端支撑位于0.3784（S1），距离现价0.0062；关键防守位则为0.3745（S2）。若价格无法有效站稳0.3865，则可能重新测试0.3826中枢的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dự đoán giá Backpack

Dự đoán giá Backpack (BP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Backpack (BP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Backpack có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Backpack sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Backpack.

Hướng dẫn mua & đầu tư Backpack tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Backpack? Mua BP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Backpack. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Backpack (BP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Backpack sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Backpack (BP)

Bạn có thể làm gì với Backpack

Sở hữu Backpack mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Backpack (BP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Backpack (BP) là gì

Backpack Exchange là sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, được quản lý đầy đủ, xây dựng nền tảng giao dịch đổi mới, dễ sử dụng và tuân thủ.

Nguồn Backpack

Để hiểu thêm về Backpack, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Backpack
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Backpack

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:42:40 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Backpack (BP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Backpack

BP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Backpack (BP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Backpack theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BP/USDC
₫10,365.4785
₫10,365.4785₫10,365.4785
-4.13%
142.70K (USDT)
BP/USDT
₫10,381.2675
₫10,381.2675₫10,381.2675
-4.29%
225.91K (USDT)

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+33.16%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BP sang VND

Số lượng

BP
BP
VND
VND

1 BP = 10,376.0044 VND