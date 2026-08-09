Giá Backpack hôm nay

Giá Backpack (BP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3943, biến động 4.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BP sang VND là ₫ 0.3943 mỗi BP.

Backpack hiện xếp hạng #250 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 98.57M, với nguồn cung lưu hành 250.00M BP. Trong vòng 24 giờ qua, BP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3816 (thấp) đến ₫ 0.4153 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 12,949.8209214705989760, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,109.8643907007670565.

Về hiệu suất ngắn hạn, BP biến động -0.06% trong giờ qua và +6.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 89.56K.

Thông tin thị trường Backpack (BP)

Xếp hạng No.250 Vốn hóa thị trường ₫ 98.57M₫ 98.57M ₫ 98.57M Khối lượng (24H) ₫ 89.56K₫ 89.56K ₫ 89.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 394.30M₫ 394.30M ₫ 394.30M Nguồn cung lưu thông 250.00M 250.00M 250.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 Tỷ lệ lưu hành 24.99% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Backpack là ₫ 98.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 89.56K. Nguồn cung lưu hành của BP là 250.00M, với tổng nguồn cung là 999999846.98151595. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 394.30M.