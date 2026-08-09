Giá Jotchua hôm nay

Giá Jotchua (JOTCHUA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001506, biến động 11.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOTCHUA sang VND là ₫ 0.001506 mỗi JOTCHUA.

Jotchua hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JOTCHUA. Trong vòng 24 giờ qua, JOTCHUA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001369 (thấp) đến ₫ 0.001929 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOTCHUA biến động -0.47% trong giờ qua và -15.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.47K.

Thông tin thị trường Jotchua (JOTCHUA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 59.47K₫ 59.47K ₫ 59.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.51M₫ 1.51M ₫ 1.51M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 999,913,455 999,913,455 999,913,455 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jotchua là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.47K. Nguồn cung lưu hành của JOTCHUA là --, với tổng nguồn cung là 999913455. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.51M.