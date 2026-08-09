Giá Ice Open Network hôm nay

Giá Ice Open Network (ION) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000058, biến động 1.69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ION sang VND là ₫ 0.000058 mỗi ION.

Ice Open Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ION. Trong vòng 24 giờ qua, ION được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000056 (thấp) đến ₫ 0.00006 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ION biến động +1.75% trong giờ qua và -12.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.45K.

Thông tin thị trường Ice Open Network (ION)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 2.45K₫ 2.45K ₫ 2.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 206.23K₫ 206.23K ₫ 206.23K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ice Open Network là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.45K. Nguồn cung lưu hành của ION là --, với tổng nguồn cung là 3555728247. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 206.23K.