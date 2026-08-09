Giá DROPEE hôm nay

Giá DROPEE (DROPEE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001822, biến động 45.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DROPEE sang VND là ₫ 0.001822 mỗi DROPEE.

DROPEE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DROPEE. Trong vòng 24 giờ qua, DROPEE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001234 (thấp) đến ₫ 0.001822 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DROPEE biến động +1.22% trong giờ qua và +31.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 5.03K.

Thông tin thị trường DROPEE (DROPEE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 5.03K₫ 5.03K ₫ 5.03K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.82M₫ 1.82M ₫ 1.82M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai TONCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của DROPEE là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 5.03K. Nguồn cung lưu hành của DROPEE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.82M.