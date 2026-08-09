Giá AIVIVE hôm nay

Giá AIVIVE (AVV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009288, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AVV sang VND là ₫ 0.009288 mỗi AVV.

AIVIVE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- AVV. Trong vòng 24 giờ qua, AVV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00924 (thấp) đến ₫ 0.00929 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVV biến động 0.00% trong giờ qua và -1.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.02K.

Thông tin thị trường AIVIVE (AVV)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 77.02K₫ 77.02K ₫ 77.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 92.88M₫ 92.88M ₫ 92.88M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của AIVIVE là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.02K. Nguồn cung lưu hành của AVV là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 92.88M.