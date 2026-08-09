Giá Data Network hôm nay

Giá Data Network (DATA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2097, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DATA sang VND là ₫ 0.2097 mỗi DATA.

Data Network hiện xếp hạng #167 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.72M, với nguồn cung lưu hành 356.32M DATA. Trong vòng 24 giờ qua, DATA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2086 (thấp) đến ₫ 0.212 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 391,880.776043620727630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,246.893476476332225.

Về hiệu suất ngắn hạn, DATA biến động +0.28% trong giờ qua và -3.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 74.10K.

Thông tin thị trường Data Network (DATA)

Xếp hạng No.167 Vốn hóa thị trường ₫ 74.72M₫ 74.72M ₫ 74.72M Khối lượng (24H) ₫ 74.10K₫ 74.10K ₫ 74.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 215.96M₫ 215.96M ₫ 215.96M Nguồn cung lưu thông 356.32M 356.32M 356.32M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 Blockchain công khai STORY

Vốn hoá thị trường hiện tại của Data Network là ₫ 74.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 74.10K. Nguồn cung lưu hành của DATA là 356.32M, với tổng nguồn cung là 1029849510. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 215.96M.