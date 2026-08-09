Giá Data Network(DATA)
Giá Data Network (DATA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2097, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DATA sang VND là ₫ 0.2097 mỗi DATA.
Data Network hiện xếp hạng #167 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.72M, với nguồn cung lưu hành 356.32M DATA. Trong vòng 24 giờ qua, DATA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2086 (thấp) đến ₫ 0.212 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 391,880.776043620727630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,246.893476476332225.
Về hiệu suất ngắn hạn, DATA biến động +0.28% trong giờ qua và -3.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 74.10K.
No.167
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Vốn hoá thị trường hiện tại của Data Network là ₫ 74.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 74.10K. Nguồn cung lưu hành của DATA là 356.32M, với tổng nguồn cung là 1029849510. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 215.96M.
+0.28%
-0.09%
-3.90%
-3.90%
Theo dõi biến động giá của Data Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -4.970904
|-0.09%
|30 ngày
|₫ -0.0691
|-24.79%
|60 ngày
|₫ +0.0597
|+39.80%
|90 ngày
|₫ +0.0597
|+39.80%
Hôm nay, DATA đã biến động ₫ -4.970904 (-0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0691 (-24.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DATA đã biến động ₫ +0.0597 (+39.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0597 (+39.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Data Network (DATA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Data Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Data Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DATA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
Dữ liệu USDT đang vận hành ở mức giá 0,2091 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả hiện nằm trong khoảng giữa ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,2076 và ngưỡng trung tâm 0,2107. Các đường MA và EMA đều cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế, với các đường trung bình di động được sắp xếp theo chiều tăng dần. Các chỉ báo kỹ thuật đồng bộ cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn. Hiện tại, chỉ báo MACD đang ở trạng thái giao cắt vàng, với đường nhanh và đường chậm cùng hướng đi lên. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không có dấu hiệu biến động cực đoan. Biến động thị trường đang trong giai đoạn thu hẹp, lực mua đã được xác nhận thông qua hệ thống đường trung bình động, trong khi áp lực bán vẫn chưa tạo thành đợt phản công mạnh mẽ. Cả phe mua lẫn phe bán đang tranh giành quyền kiểm soát quanh mức giá hiện tại. Mức kháng cự gần nhất nằm tại ngưỡng R1 ở 0,2122, cách mức giá hiện tại 1,48%. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới là ngưỡng S1 tại 0,2076, cách mức giá hiện tại 0,72%. Các ngưỡng tham chiếu xa hơn bao gồm R2 tại 0,2153 và S2 tại 0,2061. Lượng thanh khoản trọng yếu tập trung chủ yếu quanh các ngưỡng này.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Data Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
IP (Infinite Protocol) là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp một bộ dịch vụ tài chính toàn diện trên blockchain. Nó được thiết kế để cung cấp một loạt các giải pháp DeFi, bao gồm cho vay, vay mượn, đào tạo lợi nhuận, và một sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), và token gốc của nó, IP, được sử dụng cho việc quản lý và phí giao dịch trong hệ sinh thái. Mục tiêu chính của Infinite Protocol là tạo ra một hệ sinh thái tài chính phi tập trung, liền mạch nơi người dùng có thể quản lý tài sản kỹ thuật số của mình một cách an toàn, minh bạch và hiệu quả.
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Sở hữu Data Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Data Network (DATA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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DATA là mạng dữ liệu AI của thế giới. Thông qua mạng lưới các ứng dụng đóng góp dữ liệu, lớp kiểm toán công khai Trace và mạng xử lý Poseidon, DATA cho phép các phòng thí nghiệm AI thu thập dữ liệu con người thật ở quy mô lớn, chứng minh nguồn gốc của dữ liệu và tin tưởng vào chất lượng của dữ liệu đó. Kết quả là dữ liệu mà các mô hình AI tiên tiến có thể xây dựng dựa trên, với biên nhận có thể xác minh cho từng bản ghi trên hệ thống có thể kiểm toán.
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