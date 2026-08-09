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Giá Data Network theo thời gian thực hôm nay là 0.2097 VND. Vốn hoá thị trường của DATA là 74,720,812.1031 VND. Theo dõi cập nhật giá DATA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Data Network theo thời gian thực hôm nay là 0.2097 VND. Vốn hoá thị trường của DATA là 74,720,812.1031 VND. Theo dõi cập nhật giá DATA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Data Network(DATA)

Giá theo thời gian thực 1 DATA sang VND

₫5,518.2555
₫5,518.2555₫5,518.2555
-0.09%1D
VND
Biểu đồ giá Data Network (DATA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:36:38 (UTC+8)

Giá Data Network hôm nay

Giá Data Network (DATA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2097, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DATA sang VND là ₫ 0.2097 mỗi DATA.

Data Network hiện xếp hạng #167 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 74.72M, với nguồn cung lưu hành 356.32M DATA. Trong vòng 24 giờ qua, DATA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2086 (thấp) đến ₫ 0.212 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 391,880.776043620727630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7,246.893476476332225.

Về hiệu suất ngắn hạn, DATA biến động +0.28% trong giờ qua và -3.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 74.10K.

Thông tin thị trường Data Network (DATA)

No.167

₫ 74.72M
₫ 74.72M₫ 74.72M

₫ 74.10K
₫ 74.10K₫ 74.10K

₫ 215.96M
₫ 215.96M₫ 215.96M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

Vốn hoá thị trường hiện tại của Data Network là ₫ 74.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 74.10K. Nguồn cung lưu hành của DATA là 356.32M, với tổng nguồn cung là 1029849510. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 215.96M.

Lịch sử giá Data Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2086
₫ 0.2086₫ 0.2086
Thấp nhất 24H
₫ 0.212
₫ 0.212₫ 0.212
Cao nhất 24H

₫ 0.2086
₫ 0.2086₫ 0.2086

₫ 0.212
₫ 0.212₫ 0.212

₫ 391,880.776043620727630
₫ 391,880.776043620727630₫ 391,880.776043620727630

₫ 7,246.893476476332225
₫ 7,246.893476476332225₫ 7,246.893476476332225

+0.28%

-0.09%

-3.90%

-3.90%

Lịch sử giá theo VND của Data Network (DATA)

Theo dõi biến động giá của Data Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -4.970904-0.09%
30 ngày₫ -0.0691-24.79%
60 ngày₫ +0.0597+39.80%
90 ngày₫ +0.0597+39.80%
Biến động giá Data Network hôm nay

Hôm nay, DATA đã biến động ₫ -4.970904 (-0.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Data Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0691 (-24.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Data Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DATA đã biến động ₫ +0.0597 (+39.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Data Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0597 (+39.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Data Network (DATA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Data Network.

Phân tích Data Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Data Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Data Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DATA: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

Dữ liệu USDT đang vận hành ở mức giá 0,2091 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả hiện nằm trong khoảng giữa ngưỡng hỗ trợ S1 tại 0,2076 và ngưỡng trung tâm 0,2107. Các đường MA và EMA đều cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế, với các đường trung bình di động được sắp xếp theo chiều tăng dần. Các chỉ báo kỹ thuật đồng bộ cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn. Hiện tại, chỉ báo MACD đang ở trạng thái giao cắt vàng, với đường nhanh và đường chậm cùng hướng đi lên. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không có dấu hiệu biến động cực đoan. Biến động thị trường đang trong giai đoạn thu hẹp, lực mua đã được xác nhận thông qua hệ thống đường trung bình động, trong khi áp lực bán vẫn chưa tạo thành đợt phản công mạnh mẽ. Cả phe mua lẫn phe bán đang tranh giành quyền kiểm soát quanh mức giá hiện tại. Mức kháng cự gần nhất nằm tại ngưỡng R1 ở 0,2122, cách mức giá hiện tại 1,48%. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới là ngưỡng S1 tại 0,2076, cách mức giá hiện tại 0,72%. Các ngưỡng tham chiếu xa hơn bao gồm R2 tại 0,2153 và S2 tại 0,2061. Lượng thanh khoản trọng yếu tập trung chủ yếu quanh các ngưỡng này.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Data Network?

Giá token Story (IP) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Mức độ ứng dụng của nền tảng – Sự tăng trưởng trong số lượng đăng ký IP và mức độ sử dụng của các nhà sáng tạo thúc đẩy nhu cầu.
2. Các thông báo về quan hệ đối tác – Những hợp tác với các chủ sở hữu IP lớn hoặc các công ty giải trí.
3. Tính tiện ích của token – Mức độ sử dụng thực tế cho các chức năng cấp phép IP, nhận tiền bản quyền và quản trị.
4. Thị trường tâm lý – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và niềm tin của nhà đầu tư.
5. Những phát triển về công nghệ – Các bản nâng cấp nền tảng và những tính năng mới.
6. Tính minh bạch về quy định – Những tiến bộ trong luật IP có ảnh hưởng đến tài sản trí tuệ trên nền tảng blockchain.
7. Sự cạnh tranh – Hiệu suất so với các dự án blockchain tập trung vào IP khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá Data Network hôm nay?

Người ta muốn biết giá của Story Protocol (IP) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng sau:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi biến động giá trị của các khoản nắm giữ.
3. Định thời điểm thị trường – Biến động giá giúp xác định điểm vào/ra thị trường tối ưu.
4. Tính toán lợi nhuận/lỗ – Giá hiện tại cho thấy mức lãi hoặc lỗ chưa thực hiện.
5. Phân tích tâm lý thị trường – Xu hướng giá phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai của giao thức.

Dự đoán giá Data Network

Dự đoán giá Data Network (DATA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DATA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Data Network (DATA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Data Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Data Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DATA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Data Network.

Giới thiệu Data Network

IP (Infinite Protocol) là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp một bộ dịch vụ tài chính toàn diện trên blockchain. Nó được thiết kế để cung cấp một loạt các giải pháp DeFi, bao gồm cho vay, vay mượn, đào tạo lợi nhuận, và một sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), và token gốc của nó, IP, được sử dụng cho việc quản lý và phí giao dịch trong hệ sinh thái. Mục tiêu chính của Infinite Protocol là tạo ra một hệ sinh thái tài chính phi tập trung, liền mạch nơi người dùng có thể quản lý tài sản kỹ thuật số của mình một cách an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Hướng dẫn mua & đầu tư Data Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Data Network? Mua DATA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Data Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Data Network (DATA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Data Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Data Network (DATA)

Bạn có thể làm gì với Data Network

Sở hữu Data Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Data Network (DATA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Data Network (DATA) là gì

DATA là mạng dữ liệu AI của thế giới. Thông qua mạng lưới các ứng dụng đóng góp dữ liệu, lớp kiểm toán công khai Trace và mạng xử lý Poseidon, DATA cho phép các phòng thí nghiệm AI thu thập dữ liệu con người thật ở quy mô lớn, chứng minh nguồn gốc của dữ liệu và tin tưởng vào chất lượng của dữ liệu đó. Kết quả là dữ liệu mà các mô hình AI tiên tiến có thể xây dựng dựa trên, với biên nhận có thể xác minh cho từng bản ghi trên hệ thống có thể kiểm toán.

Nguồn Data Network

Để hiểu thêm về Data Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Data Network
Block Explorer

Danh mục :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Data Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:36:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Data Network (DATA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Data Network

DATA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short DATA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DATA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Data Network (DATA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Data Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DATA/USDT
₫5,497.2035
₫5,497.2035₫5,497.2035
-0.52%
346.20K (USDT)
DATA/USDC
₫5,494.572
₫5,494.572₫5,494.572
-0.42%
259.38K (USDT)
DATA/ETH
₫2.8657035
₫2.8657035₫2.8657035
-0.27%
49.94K (USDT)
DATA/BTC
₫0.08468167
₫0.08468167₫0.08468167
-0.37%
84.98K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DATA sang VND

Số lượng

DATA
DATA
VND
VND

1 DATA = 5,518.2555 VND