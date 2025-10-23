Giá Ai Xovia theo thời gian thực hôm nay là 1.255211 USD. Theo dõi cập nhật giá AIX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AIX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Ai Xovia theo thời gian thực hôm nay là 1.255211 USD. Theo dõi cập nhật giá AIX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AIX dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Ai Xovia(AIX)

Giá theo thời gian thực 1 AIX sang USD

Biểu đồ giá Ai Xovia (AIX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:13:05 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Ai Xovia (AIX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Cao nhất 24H

Giá thời gian thực của Ai Xovia (AIX) là $ 1.255211. Trong 24 giờ qua, AIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999999 và cao nhất là $ 1.730997, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIX là $ 51.257963, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2.6605668343705937.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIX đã biến động -0.21% trong 1 giờ qua, +7.30% trong 24 giờ và -11.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 125.52M
$ 125.52M$ 125.52M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ai Xovia là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.63M. Nguồn cung lưu hành của AIX là --, với tổng nguồn cung là 99999989.148041565. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 125.52M.

Lịch sử giá theo USD của Ai Xovia (AIX)

Theo dõi biến động giá của Ai Xovia trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.08549062+7.30%
30 ngày$ -3.779049-75.07%
60 ngày$ -11.619105-90.26%
90 ngày$ -10.952088-89.72%
Biến động giá Ai Xovia hôm nay

Hôm nay, AIX đã biến động $ +0.08549062 (+7.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ai Xovia trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -3.779049 (-75.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ai Xovia trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AIX đã biến động $ -11.619105 (-90.26%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ai Xovia trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -10.952088 (-89.72%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ai Xovia (AIX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ai Xovia.

Ai Xovia (AIX) là gì

AiXovia là một hệ sinh thái tài chính trên nền tảng Solana, ứng dụng mô hình trí tuệ lai (Hybrid Intelligence) độc đáo nhằm cung cấp tín hiệu giao dịch được hỗ trợ bởi AI cho các nhà giao dịch tiền mã hoá và người dùng DeFi đang tìm kiếm lợi thế có thể xác minh được trong thị trường đầy biến động.

Ai Xovia đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Ai Xovia một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AIX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Ai Xovia trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Ai Xovia trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Ai Xovia (USD)

Ai Xovia (AIX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Ai Xovia (AIX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Ai Xovia.

Xem ngay dự đoán giá Ai Xovia!

Tokenomics của Ai Xovia (AIX)

Hiểu rõ tokenomics của Ai Xovia (AIX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AIX ngay!

Cách mua Ai Xovia (AIX)

Bạn đang tìm cách mua Ai Xovia? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Ai Xovia trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AIX/Tiền tệ địa phương

1 Ai Xovia (AIX) sang VND
33,030.877465
1 Ai Xovia (AIX) sang AUD
A$1.93302494
1 Ai Xovia (AIX) sang GBP
0.92885614
1 Ai Xovia (AIX) sang EUR
1.07948146
1 Ai Xovia (AIX) sang USD
$1.255211
1 Ai Xovia (AIX) sang MYR
RM5.29699042
1 Ai Xovia (AIX) sang TRY
52.69375778
1 Ai Xovia (AIX) sang JPY
¥189.536861
1 Ai Xovia (AIX) sang ARS
ARS$1,829.74617892
1 Ai Xovia (AIX) sang RUB
102.28714439
1 Ai Xovia (AIX) sang INR
110.13221314
1 Ai Xovia (AIX) sang IDR
Rp20,920.17496526
1 Ai Xovia (AIX) sang PHP
73.37963506
1 Ai Xovia (AIX) sang EGP
￡E.59.71038727
1 Ai Xovia (AIX) sang BRL
R$6.7781394
1 Ai Xovia (AIX) sang CAD
C$1.74474329
1 Ai Xovia (AIX) sang BDT
153.11063778
1 Ai Xovia (AIX) sang NGN
1,837.77952932
1 Ai Xovia (AIX) sang COP
$4,884.08876155
1 Ai Xovia (AIX) sang ZAR
R.21.86577562
1 Ai Xovia (AIX) sang UAH
52.30464237
1 Ai Xovia (AIX) sang TZS
T.Sh.3,114.65547118
1 Ai Xovia (AIX) sang VES
Bs263.59431
1 Ai Xovia (AIX) sang CLP
$1,192.45045
1 Ai Xovia (AIX) sang PKR
Rs354.4715864
1 Ai Xovia (AIX) sang KZT
674.83908993
1 Ai Xovia (AIX) sang THB
฿41.15836869
1 Ai Xovia (AIX) sang TWD
NT$38.59773825
1 Ai Xovia (AIX) sang AED
د.إ4.60662437
1 Ai Xovia (AIX) sang CHF
Fr0.99161669
1 Ai Xovia (AIX) sang HKD
HK$9.75298947
1 Ai Xovia (AIX) sang AMD
֏479.26466402
1 Ai Xovia (AIX) sang MAD
.د.م11.58559753
1 Ai Xovia (AIX) sang MXN
$23.14609084
1 Ai Xovia (AIX) sang SAR
ريال4.70704125
1 Ai Xovia (AIX) sang ETB
Br188.69586963
1 Ai Xovia (AIX) sang KES
KSh161.68372891
1 Ai Xovia (AIX) sang JOD
د.أ0.889944599
1 Ai Xovia (AIX) sang PLN
4.56896804
1 Ai Xovia (AIX) sang RON
лв5.48527207
1 Ai Xovia (AIX) sang SEK
kr11.81153551
1 Ai Xovia (AIX) sang BGN
лв2.10875448
1 Ai Xovia (AIX) sang HUF
Ft420.78438353
1 Ai Xovia (AIX) sang CZK
26.27156623
1 Ai Xovia (AIX) sang KWD
د.ك0.384094566
1 Ai Xovia (AIX) sang ILS
4.12964419
1 Ai Xovia (AIX) sang BOB
Bs8.64840379
1 Ai Xovia (AIX) sang AZN
2.1338587
1 Ai Xovia (AIX) sang TJS
SM11.5479412
1 Ai Xovia (AIX) sang GEL
3.3890697
1 Ai Xovia (AIX) sang AOA
Kz1,148.40509601
1 Ai Xovia (AIX) sang BHD
.د.ب0.471959336
1 Ai Xovia (AIX) sang BMD
$1.255211
1 Ai Xovia (AIX) sang DKK
kr8.07100673
1 Ai Xovia (AIX) sang HNL
L32.87397609
1 Ai Xovia (AIX) sang MUR
57.06189206
1 Ai Xovia (AIX) sang NAD
$21.90343195
1 Ai Xovia (AIX) sang NOK
kr12.57721422
1 Ai Xovia (AIX) sang NZD
$2.18406714
1 Ai Xovia (AIX) sang PAB
B/.1.255211
1 Ai Xovia (AIX) sang PGK
K5.25933409
1 Ai Xovia (AIX) sang QAR
ر.ق4.56896804
1 Ai Xovia (AIX) sang RSD
дин.126.78886311
1 Ai Xovia (AIX) sang UZS
soʻm15,123.02061809
1 Ai Xovia (AIX) sang ALL
L104.47121153
1 Ai Xovia (AIX) sang ANG
ƒ2.24682769
1 Ai Xovia (AIX) sang AWG
ƒ2.2593798
1 Ai Xovia (AIX) sang BBD
$2.510422
1 Ai Xovia (AIX) sang BAM
KM2.10875448
1 Ai Xovia (AIX) sang BIF
Fr3,691.575551
1 Ai Xovia (AIX) sang BND
$1.61922219
1 Ai Xovia (AIX) sang BSD
$1.255211
1 Ai Xovia (AIX) sang JMD
$201.34839651
1 Ai Xovia (AIX) sang KHR
5,061.32455475
1 Ai Xovia (AIX) sang KMF
Fr532.209464
1 Ai Xovia (AIX) sang LAK
27,287.19510643
1 Ai Xovia (AIX) sang LKR
රු379.78919227
1 Ai Xovia (AIX) sang MDL
L21.28837856
1 Ai Xovia (AIX) sang MGA
Ar5,628.7426873
1 Ai Xovia (AIX) sang MOP
P10.01658378
1 Ai Xovia (AIX) sang MVR
19.2047283
1 Ai Xovia (AIX) sang MWK
MK2,175.4061841
1 Ai Xovia (AIX) sang MZN
MT80.2079829
1 Ai Xovia (AIX) sang NPR
रु175.81740477
1 Ai Xovia (AIX) sang PYG
8,839.195862
1 Ai Xovia (AIX) sang RWF
Fr1,818.800739
1 Ai Xovia (AIX) sang SBD
$10.33038653
1 Ai Xovia (AIX) sang SCR
17.02066116
1 Ai Xovia (AIX) sang SRD
$49.75656404
1 Ai Xovia (AIX) sang SVC
$10.94543992
1 Ai Xovia (AIX) sang SZL
L21.90343195
1 Ai Xovia (AIX) sang TMT
m4.40579061
1 Ai Xovia (AIX) sang TND
د.ت3.681533863
1 Ai Xovia (AIX) sang TTD
$8.49777847
1 Ai Xovia (AIX) sang UGX
Sh4,373.155124
1 Ai Xovia (AIX) sang XAF
Fr707.939004
1 Ai Xovia (AIX) sang XCD
$3.3890697
1 Ai Xovia (AIX) sang XOF
Fr707.939004
1 Ai Xovia (AIX) sang XPF
Fr128.031522
1 Ai Xovia (AIX) sang BWP
P17.98717363
1 Ai Xovia (AIX) sang BZD
$2.510422
1 Ai Xovia (AIX) sang CVE
$119.15718023
1 Ai Xovia (AIX) sang DJF
Fr222.172347
1 Ai Xovia (AIX) sang DOP
$79.79376327
1 Ai Xovia (AIX) sang DZD
د.ج163.75482706
1 Ai Xovia (AIX) sang FJD
$2.8869853
1 Ai Xovia (AIX) sang GNF
Fr10,914.059645
1 Ai Xovia (AIX) sang GTQ
Q9.58981204
1 Ai Xovia (AIX) sang GYD
$261.93743148
1 Ai Xovia (AIX) sang ISK
kr153.135742

Nguồn Ai Xovia

Để hiểu thêm về Ai Xovia, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ai Xovia

Hôm nay giá của Ai Xovia (AIX) là bao nhiêu?
Giá AIX theo thời gian thực bằng USD là 1.255211 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AIX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AIX sang USD là $ 1.255211. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Ai Xovia là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AIX là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AIX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AIX là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIX là bao nhiêu?
AIX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 51.257963 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AIX là bao nhiêu?
AIX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 2.6605668343705937 USD.
Khối lượng giao dịch của AIX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AIX là $ 2.63M USD.
AIX có tăng giá trong năm nay không?
AIX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AIX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:13:05 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

